Sesimizi duyan yok

Döşemeci Cumali Ayman, kapanma dönemlerinde hiçbir yerden yardım alamadıklarını belirterek “Kendi yağımızda kavrulduk. Yanımızda çalışanlara yardım edebilmek için devletten yardım bekledik ancak yardım eden olmadı” dedi

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 12 yıldır ülkemizde yaşayan ve vatandaşlık alan döşemecilikle uğraşan Cumali Ayman.Ayman, gerek ilk kapanma, gerekse 2. kapanmada devletten veya başka bir yerden yardım eli uzatılmadığını ifade ederek kendi yağlarıyla kavrulduklarını söyledi.Adım Cumali Ayman . KKTC vatandaşıyım döşeme işiyle uğraşmaktayım.12 yıldır KKTC’de yaşamaktayım. Söylenenlerin aksine Kıbrıs halkı bizi sever, biz de Kıbrıs halkını severiz. Hiçbir zaman hiçbir kesimden sıkıntı yaşamadık.Yarı yarıya işlerimiz düştü. İnsanlar çekiniyorlar nasıl çekiniyorlar panik halinde iş yaptırmaya korkuyorlar. Maddi olarak sıkıntı çekiyorlar. Devletten bir destek gelir mi beklentisi devlet bir daha bizi kapatır mı korkusu, işsiz aşsız kalma korkusu. Yardım için müracaat edin dediler. Müracaat edenler elleri boş döndü, kimse yardım etmedi. Kendi yağımızda kavrulduk. Yanımızda çalışanlara yardım edebilmek için devletten yardım bekledik ancak yardım eden olmadı. Biz destek olduk ama daha ne kadar destek olabiliriz bilemiyoruz. Bizi üzen en derin konu sesimizin duyulmamasıdır.Gelirimiz yüzde elli düştü, iş yok. Önceden yaptığımız işlerin parasını alamadık. Yeni gelen müşterilere dövizin artışından dolayı hammaddeye yansıyan zammı yansıtmamaya çalıştık ama insanların parası yok, ihtiyaçlarını erteliyorlar. Evimizdeki imkanlarla birikimlerimizle kıt kanaat geçiniyoruz başka birşey yapamayız biraz daha idare etmeye çalışacağız.Herkes gibi biz de korktuk dışarı çıkmaya, alışverişe gitmeye. Çıksak imkanlar kısıtlı elimizdekini idareli kullanmak zorundayız. Önceden de bahsettiğim gibi ihtiyaçlarımızı ertelemek zorundayız.Aile olarak çok tedirgin bir dönemden geçtik, geçirmeye de devam ediyoruz.Geçmiş hükümetin ve bundan önceki hükümetin çok da bir farkları yok aynı düzeyde gidiyor.Millet ne olursa olsun kapat diyorlar kapatıyorlar, ama soruyor musun kaç kişi çalıştırıyorsun, sen nasıl geçineceksin, personelin ne olacak, sorumluluklarını nasıl yerine getireceksin? Kimsenin bunları düşündüğü yok kapat dediler kapatacan. Yoksa bir de ceza olayı var tamam cezayı yazacaksın ama sen devlet olarak kapattığın yere yardım etmezsen o insan yaşamını nasıl sürdürecek. Personeline nasıl maaş verecek öyle kapat kapatmazsan ceza yazarım demekle olmuyor, yardım edeceksin elinden tutacaksın. Tamam hibe et demiyoruz geriye dönük al paranı destek ver bende işler açılınca sana taksit taksit geri verebileyim. İki hükümette aynı öncekinden bayrağı aldı devam ettirdi. Bu böyle giderse sonumuz ne olur orasını Allah bilir. Yaşayacağız, göreceğiz ama işimiz çok zor.Özellikle esnafın içine girsinler. Gelsinler bir halini hatırını sorsunlar en azından ne halde olduğumuzu yerinde görsünler .Yeriniz var mı yurdunuz var mı, ben kiracıyım yer ver dedik onu da vermediler. Gel halimize bak dedik kimse gelmedi destek ol dedik onu da yapmadılar.Mal sahibine üç ay açmadık dedik, ‘bana ne’ diyor devletin sana bakmıyorsa ben ne yapayım diyor.Esnafa devlet kanalından bir heyet gelsin ve sorunları görsün.Dert anlatacan devlete gidiyorsun Esnaf ve Zanaatkarlar Derneğine git diyor. Esnaf ve zanaatkarlara gidiyorsun belediyeye git diyor. Belediyeye gidiyorsun devlete git diyor. İçinden çıkılmaz bir haldeyiz. Biri gelsin dertlerimizi dinlesin, biz işin içinden çıkamıyoruz.Bu durumda hiçbir planım yok. Gelecekten hiç kimse birşey beklemesin .Biz daha çöplerimizi aldıramıyoruz. Arkadaşın ahbabın hatırına gelip çöpleri topluyorlar.Geleceğimiz pislik içinde olmaması gereken şeyler ama hayırlısı.