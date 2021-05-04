Rumun başaramadığını yöneticilerimiz başardı başardılar

Turizm sektörünün duayenlerinden Oscar Group’un mimarı Erdem Oskar, pandemi nedeniyle bir yıldır stres içinde olduğunu, uyku uyuyamadığını dile getirdi ve yaşadıkları süreci “Ha battık, ha batacağız diye bekliyoruz” diyerek anlattı Erdem Oskar: “Turizmcilerin, çalışanların nasıl geçindikleri kimin umurunda? Borçlarımızı ödemek için borçlanıyoruz. Çalışmayan işçinin sigortasını ödememizi isterler bu bir rezalettir. Rumun başaramadığını başardılar”



Erçin SELASİYE

Ülkemizin deneyimli turizmcilerinden olan, Kıbrıs Türk Halkının ulusal mücadelesinde büyük hizmetler veren Oscar Group’un mimarı, Girne’deki Oscar Otel, Vuni Palace, Olive Tree, Bellapis’te Bellapais Garden’s ve Mağusa’daki Oscar Park Otel’in sahibi olan Erdem Oskar, pandeminin ardından turizmciler olarak batmamak için son çırpınışlarını yaptıklarını anlattı.

Hayatını yatırımcılığa adayan ve ilk kapalı sinemadan; dantel fabrikasına, araç kiralamadan; otelciliğe pek çok sektörde yatırım yapan Erdem Oskar, HALKIN SESİ’ne konuştu, yetkililere tepkisini dile getirdi ve önemli mesajlar verdi.

Bir yıllık süreci kendi bünyelerinde oldukça büyük stres içinde geçirdiklerini vurgulayan Oskar, “Stres içinde, uyku uyumayarak geçirdim. Personelin hepsi gitti, pandemi oteli statüsüne giremedik. Dolayısıyla onlar da işsiz kaldı onlar da aç kaldı. Bir gemide su üstünde durmaya çalışıyoruz. Ha battık, ha batacağız diye bekliyoruz. Bütün otelciler batmamak için çalışıyor sanırım yakında hepsi batacak” dedi.

Borç içinde olduklarını, borçlarını ödeyemediklerini, ödemek için başka bankadan borçlandıklarını dile getiren Oskar, bu süreçte devletin faizi durdurması ya da faizi karşılaması gerektiğini veya taksitleri ertelemesini beklediklerini söyledi. Erdem Oskar “Ama bankalar faizini istiyor. Biz faizi ya da ana parayı ödemek için parayı nerde bulacağız? Hepimizi Allah kurtarsın” diye konuştu.

Başka ülkelerde çeşitli tedbirler alındığını ancak ülkemizde hükümet tarafından birkaç kez 1500 TL ancak verilebildiğini söyleyen Erdem Oskar “Eğer iyi bir destek paketi ayarlanmazsa bir daha toparlanamayız” diye konuştu.

Yönetime karşı tepkisini dile getiren Erdem Oskar “Zaten bu adamlar Rumun başaramadığını başardı. Bu şekilde hizmet Ruma çalışır” dedi.

Turizmin çıkış yolunun ne olduğunu sorduğumuz deneyimli turizmci Erdem Oskar, hükümetin turizmcilerle oturup çıkış yolunu bulması gerektiğini dile getirerek “Keşke tam kapatsalar, zira yarım kapanma olmaz. Bunu birkaç casino için yaptılar, böyle açılım mı olur. Önce bizimle otelcilerle oturup konuşsunlar” dedi.

Çıkış yolu için hükümetin, önce turizmcilerin borçlarını karşılaması olduğunu vurgulayan Oskar “Bunun başka yolu yok. Zaten bu pandemi bittikten sonra birçok otel el değiştirecek, satılacak. Bu doğru mu yani? 40 sene çalışalım elimizden oteller gitsin” dedi.

Aşılanma işinin biran önce tamamlanması gerektiğini ancak bunda da geç kalındığını ifade eden Oskar, “Türkiye bize verirse biz de aşılamaları tamamlayabiliriz. Türkiye’ye de satmadılar o yüzden aşısız kaldık. Aşılamanın şimdiye kadar bitmesi lazımdı bütün turizmcilerin aşılanması lazımdı.” diye konuştu.

Dünyada başka ülkelerde kişinin gelirine göre destek verildiğini söyleyen Oskar “Mesela oteli tadil edersen hükümet sana destek verir. Bizde oteli tadilat yapmak için malzeme getirirsin, gümrük adeta yer seni. Bir kuruşluk malzeme getirirsen, hükümet o kadar arsızdır ki hemen üstüne gelir. Memuru ödeyecek çünkü. Bu memleket nasıl kalkınacak. Memur refah içinde yaşayacak biz yatırımcılar yiyecek ekmek bulamayacağız. Bu çok yanlış bir şey” dedi.

ÇALIŞMAYAN İŞÇİNİN SİGORTASINI ÖDEMEMİZİ İSTER BU BİR REZALETTİR

Hükümet edenlerin özel sektörü düşünmediğini söyleyen Erdem Oskar, “Özel sektörün tekerleğinin dönmesi için grasolamak lazım. Bunu nasıl yapacaklar.

Öncelikle otelcilerin faizlerini ödesinler borçlarını ertelesinler ve yavaş yavaş herkesi aşılasınlar ki turist gelsin. Bizim bir şirketimiz vardı adaya en çok turisti biz getirirdik, şimdi 1 kişi bile gelmiyor. Binalarımız bakım ister hükümet çalışmayan işçinin sigortasını ödememizi ister bu bir rezalettir. Çalışmayan işçinin sigortasını nasıl ödeyeceğiz. Kalanların maaşlarının da yarısını ödeyebiliriz onu da borçlanarak öderiz” diye konuştu.

Birikimlerinden yiyerek ve borçlanarak idare etmeye çalıştıklarını ancak bu sigorta parasını ceplerinden ödediklerini belirten deneyimli turizmci Oskar, “Ben güneyde de yatırımcıydım böyle rezalet görmedim.” dedi.

Güney Kıbrıs’a uçuşların başladığına dikkat çeken Oskar, “Onlar hastalığı göze aldılar, aşı da yaptılar, pazarlamasını da yaptılar. Uçaklar gelir gider, bizde kapalı havaya bakarız”. Şeklinde konuştu.

ÜST KURUL ÖZEL SEKTÖRÜ BATIRMAK İÇİN KURULDU

Erdem Oskar, Sağlık Üst Kurulu’nun özel sektörü batırmak için kurulduğunu iddia ederek “Ne bilir bu adamlar veya ekonomiden ne anlarlar? Evet sağlık Kurulu sağlığı da düşünecek ama ekonomiyi da düşünecek. Ekonomi tamam olmazsa sağlığı ne yapalım. Rum tarafını örnek alsınlar. Yanlış yapmazlar. Biz onlardan daha mı akıllıyız? Sağlık kurulu yanlış yapıyor ve bunun bedelini kuruldaki o çok akıllı beyefendilerin ödemesi lazım. Çarkı döndürmezsen çürür gider biz dE aynen böyle çürüyüp gideceğiz. Sonumuzu düşünmek bile istemem” diyerek gidişatın çok kötü olduğunu vurguladı.

Geleceğe yönelik olarak veya bu sezon için umutları olup olmadığını sorduğumuz Erdem Oskar “Başlarda umudum vardı ama bu sağlık kurulu bütün umutlarımı öldürdü. Bunlar çok acımasız ama bir gün gelip bunun cezasını ödeyecekler” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜ EN AZ 10 YIL GERİYE GİTTİ

Bundan sonrasında sektörün eskisi gibi olması için çok seneler gerektiğini zira sektörün en azından 10 yıl geriye gittiğini iddia eden Erdem Oskar, “Açılım olursa ancak tadilatlarımızı yaparız. Biraz personel alırız. Personelimizin sigortasını ihtiyat sandığını çıkarmaya çalışacayız. Elektrik da su da çok pahalı. Ne yapacağımızı şaşırdık.” dedi.

Turizmcilerin bu otelleri yapmak için çok uğraştığını vurgulayan deneyimli turizmci “Ben Güneyde de yatırımcıydım. Turizm yatırımlarım vardı. Yani biz turizmi burada kurmadık o yandan getirdik, omuzlarımızda. 1958’den beri Turizmle uğraşırım” dedi.

MEMUR BU MEMLEKETTE YATIRIMCIYI İSTEMEZ

Ülkede yaşayanların yalnız memur olmadığını ancak memurun maaşına biraz dokunmaya kalksalar ortalığı havaya kaldırdığını ifade eden Oskar “Bir da etrafındaki insanlara bak. Senin karnın tokken son model arabalar alırken etrafındaki insanların karnı açtır onları da düşünmen gerekir. Memurlar hep bana hep bana der bu olmaz. Memur bu memlekette yatırımcıyı istemez. Onlara göre biz hırsızız. Yani biz her şeyimizi alın terimizle kazandık otelcilikte ne hırsızlığı yapacağız.

TURİZM EMEKÇİLERİ İNŞAATLARA BAHÇELERE DÜŞTÜ

Şu an otellerinde çalışan birkaç kişiye yarı maaşlarını verdiklerini belirten Oskar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çalışanların nasıl geçindikleri kimin umurunda? Kim düşünür işçiyi?

Geçenlerde bir çalışanım eşini çocuklarını bu dönemde memleketine yolladı. Çünkü aldığı maaşla geçinemiyor. Kendi de 100 TL günlüğü inşaatlarda bahçelerde çalışıyor. Yani turizm emekçileri inşaatlara bahçelere düştü.

Hükümet bu işe ağırlığını koyacak. Sağlık kurulunda otelciler de olacak. Ekonomiden anlayanlar da olacak. Sağlığı götürürken ekonomiyi da düşünmek gerekir. Ekonomi yoksa sağlık olsa neye yarar. Yiyecek ekmek bulamayız. Bir değeri yok. Acil olarak geniş bir toplantı yapacaklar. Otelcileri da çağıracaklar.

Otelciler da zor durumda ben mesela sigorta emeklisiyim sigortadan aldığım para ilaçlarıma yetmez.”

HANGİ PARTİ GELİRSA GELSİN DEĞİŞEN HİÇBİRŞEY YOKTUR

Ülkede bir iktidar değişikliği veya sistem değişikliği konusundaki düşüncelerini sorduğumuz Erdem Oskar “Bizim kapasitemiz budur. Hangi parti gelirse gelsin değişen hiçbir şey yoktur. 1969 a kadar TMT’nin tabur komutanıydım. Biz bu ülkeyi bu politikacılara buz gibi tertemiz teslim ettik. Evet TMT bazı yerlerde hata yaptı ama en büyük hatayı rahmetlik Denktaş yaptı bizi ekarte etti. TMT’cileri doğrudan dışladı

Aleyhine davranan birkaç kişi var diye TMT’cilerden korktu. Devirecekler diye düşünüp korktu hepimizi ekarte etti

Rahmetlik Doktor Küçük’ü da çok iyi tanırdım. Hatta benim da doktorumdu. İngiliz okulunda okurken rahatsızlandım 3-4 gün üst üste okula gelip beni tedavi etti. İyileştiğim zaman babamla ödeme yapmak için yanına gittiğinde aldığı para taksi parası bile değildi. O denli iyi bir insandı.”

