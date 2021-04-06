Pandemi mağdurları: Ahmet Mutlu

Ülkemizde yaklaşık 8 yıldır galericilik ve evrak takibi işi ile uğraşan Ahmet Mutlu, kapalı oldukları dönemde hep cepten yediklerini söyledi ve “İnsanlar elindeki malını mülkünü satmaya başladı. Gelecekle ilgili umut vadeden bir durum yok” dedi

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ülkemize 2009 yılında üniversite okumak için gelen ve üniversiteyi bitirdikten sonra hayatını burada devam ettiren Ahmet Mutlu.Adım Ahmet Mutlu, 2009 yılının sonlarına doğru burada üniversiteye geldim. Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudum. Medya ve siyaset bilimleri mezunuyum. Aktif olarak 8 yıldır galericilik ve evrak takibi işi ile uğraşmaktayım.Geçtiğimiz yıl Mart ayında yeni tip korona virüsten dolayı her yer gibi bizde kapalıydık ve işimiz olmadı. Ama korona virüs nedeniyle kapanma bittikten sonraki ilk ay bütün galeriler için kesin konuşabilirim bir patlama yaşandı.Ülkede herkes araba aldı. Yani normalde diyelim ayda üç araba satan galeriler pandemiden hemen sonra 8-10 araç satabildi.Gelir şu şekilde düştü. Ayda 2-3 araç satabiliyorduk. Kapalı olduğumuz aylarda araç satamadık, hep cepten yedik, yani ödemeler olsun diğer giderler olsun hep cepten yedik.Ailemiz üzerindeki etki fazla olumlu diyemem sonuçta üç ay insanlar evde oldukları için insan ilişkileri olumsuz yönde etkilendi. Gerek ekonomi olsun gerek misal hani bir insan çalışmaya odaklandıysa o üç ay süreç içinde evinin içinde olumsuzluklar yaşadılar. İnsanlar evde oturmaya alışmadı, zira her zaman çalışmaya odaklandı.Hükümetler bulaş sayısında bir gerileme olduğunu görene kadar ülkeye gelişleri serbest bırakıyorlar. Bu da sıkıntı yaratıyor. Hani 10 günlük karantina dediler, ancak daha sonra bir haftalık bir karantinaya düşürdüler. Ancak onu da yapmıyorlar. Aldığımız haberlere göre bazı kişileri bazen karantinaya bile tabi tutmuyorlar. Onun için karışıklıktan dolayı fazla bir karantina konusunda hükümetin uygulaması iyi değil.Bundan sonrası için beklentilerimiz bazı ülkeler gibi şu anda İngiltere olsun Almanya olsun bu korona konusunda biraz iyileşmeye gitti ama nasıl iyileşmeye gitti. Düzenli bir şekilde gelen kişiler turizm odaklı olduğu için burası turizmi açmak için elinden geleni yapıyorlar ve bu da olumsuz yönde Kıbrıs’ı etkileyecek. Burası bir adadır takibi fazla yapılmayan yapılsa zaten küçük bir yerdir. Türkiye gibi bir yer koronayla başa çıkabiliyorsa, başa çıkıyor derken azalttıysa burası hayli hayli bitirmesi lazımdı ama hükümet bu konuda biraz yetersizKoronadan dolayı hiç kimsenin gelecekle ilgili bir planı kalmadı diyebilirim sonuçta insanlar bir araba aldıklarında bir ev aldıklarında banka kredisi ile yavaş yavaş öderiz hayaliyle insanlar bir şeyler alıyordu. Ama bu koronadan dolayı insanlar elindeki malını mülkünü satmaya başladı. Gelecekle ilgili umut vadeden bir durum yok.