Okullarda şiddet tehlikesi

Ülkede 7’den 70’e neredeyse toplumun her kesimine yayılan şiddet olayları okullarda da farklı değil. Okullarda şiddet son yıllarda daha da arttı, ilkokullara kadar yayıldı. Birbirleri darp eden öğrenciler yanında öğretmenini ısıran çocuklar bile ortaya çıktı

HALKIN SESİ-Özel

Ülkede hızla yayılan şiddet vakaları, okullarda da artış göstermeye başladı.

Şiddet, ilkokullara kadar yayıldı. 6-10 yaş arası çocuklar hem birbirlerini hem de öğretmenlerini darp etmeye başladı. İlkokullarda öğretmenini ısıran çocuklar bile ortaya çıkarken, şiddet olaylarının, okulların hepsinde görüldüğü açıklandı.

Okullarda şiddet birçok biçime bürünürken, okul topluluğunun tüm üyelerini etkiler hale geldi: Öğrencileri, ailelerini, öğretmenleri ve okul yöneticilerini…

Okullarda sık sık kavga, fiziksel zorbalık, tehdit, siber zorbalık da dahil olmak üzere öğrenciler arasında saldırganlığın biçimleri değişti.

Okul basıp öğretmen döven ya da öğretmenleri polise şikayet eden veli sayısı arttı… Öğretmenler ve okul yöneticileri ya doğrudan ya da kavgaları ayırma ve gerilimi azaltma çabaları nedeniyle hedefe alındı.

Öğretmeni dövme vakaları da endişe verici bir boyuta ulaşırken bu konu öğrencilerin hem ruh halini düşündürüyor hem de benzer olayların yaşanmaması için konuya çözüm üretilmesini gerektiğini gösteriyor.

SOSYAL MEDYA, ÖFKEYİ VE ÇILGINLIĞI KAMÇILAYAN BİR İŞLEV GÖRÜYOR

Öğretmenler son yıllarda şiddet de dahil olmak üzere giderek artan öğrenci davranış sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Sosyal medya ise, şiddetin artmasında önemli bir rol oynuyor. Çünkü çocukları şiddet içerikli içerikleri paylaşmaya teşvik ediyor.

VELİ PROFİLİ DEĞİŞİYOR

Bir zamanlar çocuğuyla ilgili bir sorunu konuşmak için okula çağrılan bir veli okul yönetimini, öğretmeni desteklerdi. Ancak bu durum değişti. Artık ebeveynler okula meydan okuyarak çocuklarının yanında yer alıyor. Çocuklarına yaptırım uygulanmasını istemiyor.

Aileler, okul yönetimleri tarafından çocukları hakkında kendilerine iletilen şikayetleri reddediyor. Sorunu kabul eden ve çözümün parçası olmak için çabalayan anne babalar giderek azalıyor.

KTÖS: EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ ŞİDDET

Konuyla ilgili HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, “Şu an en önemli sorunumuz ne ekonomi, ne Kıbrıs sorunu ne de Mecliste yaşananlardır. Bir numaralı sorunumuz okullardaki şiddettir” ifadelerini kullandı.

Çocuklar arasında şiddetin çok yaygın olduğuna dikkat çeken Burak Maviş, bu konuda çocuğun yetiştirildiği kültür yanında tabletlerde izlenen şiddet içerikli videolara dikkat çekti.

Burak Maviş, çocukların tablette, cep telefonlarında izledikleri karakterlerin şiddet içerikli olduğunu ve bunu izleyen çocukların aynı şiddeti okulunda uyguladığını belirtti.

Burak Maviş, “Birçok çocuk arkadaşını, öğretmenini darp ediyor, öğretmeni çileden çıkarıyor. Veliler, okulda yerde yatan öğrencileri kaldırmaya çalışan öğretmenleri ‘çocuğu darp etti’ diyerek polise şikayet ediyor” dedi.

Söz konusu yaş grubunun ortaokul lise gibi disiplin edecek çağda olmadığını belirten Burak Maviş, bu yaş grubundan sorumlu olanın aileler olduğunu ve sorunun kaynağının evde olduğunu vurguladı.



