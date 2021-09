“New York ziyaretinin maliyeti 160 bin Dolar”

Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetinin New York ziyareti içinMaliye Bakanlığı bütçesinden160 bin Dolar kullanıldığı belirtildi. KTÖS bu konuda Tatar’dan açıklama istedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) Başkanı Emel Tel, New York’a giden Ersin Tatar ve ekibinin, örtülü ödenek dışında Maliye Bakanlığı bütçesinden 160 bin Dolar (bir milyon dörtyüz yirmi bin TL ) kullandıklarını söyledi ve bu konuda Tatar’dan açıklama istedi.

Emel Tel “Özellikle borçların ödenemez noktaya geldiği, binlerce işyerinin kapandığı, esnafın iflas ettiği bu dönemde, sırf bölücülük yapmak için New York’a giden Sn. Tatar ve ekibinin bu kadar yüksek harcama yapmalarının nedenleri nedir?” diye sordu.

Emel Tel’in açıklaması şöyle:

“Ülkemizin bölünmüşlüğünü kalıcılaştırmak ve doğal kaynaklarımıza el koymak için “Mavi Vatan” adı altında yayılmacı politikalar geliştiren Erdoğan ve AKP rejiminden aldığı talimatları papağan gibi tekrarlamak için New York’a giden Sn. Ersin Tatar ve ekibinin, örtülü ödenek dışında Maliye Bakanlığı bütçesinden 160 bin Dolar (bir milyon dörtyüz yirmi bin TL ) kullandıkları bilgisi bizlere ulaşmıştır.

Bölücülük yapmak için Birleşmiş Milletler merkezi New York’a giden Sn. Tatar ve ekibinin, bu lüks gezisini vatandaş adına sorgulamak ve paraların nerelere harcandığını talep etmek şart olmuştur. Özellikle borçların ödenemez noktaya geldiği, binlerce işyerinin kapandığı, esnafın iflas ettiği bu dönemde, sırf bölücülük yapmak için New York’a giden Sn. Tatar ve ekibinin bu kadar yüksek harcama yapmalarının nedenleri nedir? “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek vatandaşın yiyecek ekmek bulamadığı, hastalara ilaç alınamadığı, testlerin paralı hale getirildiği, okulların öğretmen ve alt yapı eksiklerinin sürdüğü bir dönemde bu harcamaları sorgulamak vatandaşlık görevidir. Bunun için;

Örtülü ödenek dışında New York’a gitmek ve oradaki harcamaları karşılamak üzere Maliye Bakanlığı’ndan 160 bin dolarlık (bir milyon dörtyüz yirmi bin TL) bir bütçenin Dışişleri Bakanlığı’na verildiği doğru mu?

New York’a giden ekipte kaç kişi ve kimler vardı?

New York’ta hangi otelde kalındı? Gecelik ücreti ne idi?

BM yetkilileri ile yapılan resmi görüşmenin dışındaki zamanlarda turistik gezilere katıldığınız paylaştığınız resimlerden anlaşılmakta olup, müze gezmek ve alışveriş yapmak için de devlet kaynaklarını mı kullandınız?

Bölücülük yapmak için New York’a giden Sn. Tatar ve ekibi kamuoyunu bu konuda aydınlatmak zorundadır.”