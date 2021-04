Lefkoşa’da 8 yıldır kebapçılık yaparak hayatını kazanan Erhan Özipek, pandemi sürecinin işlerini çok geriye götürdüğünü belirterek “Öncesinde günde 80 ila 100 kişiye hizmet veriyorduk. Şimdi en iyi günde 30 kişiye ancak hizmet veriyoruz. Kiramızı ödeyemez duruma geldik” dedi

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 8 yıldır kebapçılık yapan Dilekkaya sakini Erhan Özipek. 40 yaşında, evli ve 1 oğlu olan Erhan Özipek, eşiyle birlikte kebap dükkanı çalıştırdığını belirtti.Üniversiteye gidip turizm bölümü mezunu olduğunu ifade eden Özipek “Bundan önce 15 sene çeşitli işlerde çalıştım. Baktım piyasada Kıbrıslı kebapçı az var, bu işe atılayım dedim. Borçlandık harçlandık işimizi kurduk”. dedi.Ancak pandemi sürecinin işlerini çok geri götürdüğünü söyleyen Erhan Özipek,özel sektörün maaş alamamasının, devletin özel sektörde çalışanlara yeterince destek verememesinin işlerini kötü etkilediğini ifade etti.“İnsanlar artık hazır yemek sektörünü bir kenara bıraktı artık herkes yemeğini ya evinden getirir ya da atıştırmalarla geçiştirir, kimsenin gücü kalmadı” diyen Özipek, bunun yanında dövizin ve et fiyatlarının yükselmesinin, devletin esnafı desteklememesinin yalnızca kendilerini değil tüm sektörleri etkilediğini vurguladı.Pandemi süreciyle gelirlerinin %70 düştüğünü söyleyen Erhan Özipek “Öncesinde günde 80 ile 100 kişiye hizmet veriyorduk. Şimdi en iyi günde 30 kişiye ancak hizmet veriyoruz. Kiramızı ödeyemez duruma geldik” dedi. Pandemi döneminde dükkân sahibinin insaflı çıktığını ifade eden Özipek, “Kirayı veremeyeceğimizi söyleyince bize anlayışlı davrandı. Tabi kendi birikimimizde yavaş yavaş eriyor, nereye kadar dayanırız bilemiyorum.” Diye konuştu.Yaşanan sürecin ailede belirsizlik ve karamsarlık yarattığını belirten Erhan Özipek, “Evin içinde bir belirsizlik. Yarın ne olacak işler düzelecek mi? Aşılar işe yarayacak mı? Bir karamsarlık bir baskı var. Okullar kapalı, bu çocukların gelecekleri ne olacak diye kara kara düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.İşe gitmek zorunda olduklarını ve karı koca çalıştıklarını dile getiren Özipek, çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olmadığı için de korka korka iş yerine getirdiklerini ve her hafta testlerini yaparak, korunmaya çalıştıklarını vurguladı.Pandemi sürecinin başında görevde olan hükümetin de aynı şimdikinin de aynı hükümet olduğunu savunan Erhan Özipek “Sağ olsun başbakan her hafta bir açıklama yapar. Ama sanki bir hafta önce açıklama yapan o değilmiş gibi. Marketleri açık bırakır, restoranları kapatır, meyhaneleri kapatır tam iş olacağı zaman.”Özipek, marketlerde insanların üst üste olduğunu ama kapanan cezalandırılan diğer sektörler olduğunu kaydetti.Özipek, sözlerine şöyle devam etti:“Vergiler her yerde her şeye vergi, dur durak bilmiyor. Esnafı düşünen yok. Kredi çek derler. Çekelim çekmeye de para kazanamıyoruz nasıl ödeyeceğiz. Bankalar düzgün bir yapılandırma yapmaz kimse esnafı düşünmez. Her şeye zam döviz aldı gidiyor bunlar yokmuş gibi atamalara devam görevden almalara devam.”Hükümetin elinde bütçe bulunmadığını, bütçe olmadığı için de bazı sektörlerin altında ezildiğini maalesef acısını da esnafın çektiğinin altını çizen Özipek, hükümetin bu süreçte başarısız, çok yetersiz kaldığını iddia etti.Özipek “Yerli üretime destek olmadıkça üretim yapmadıkça asalak gibi yaşamaya devam edeceğiz” diyerek yerli üretime destek çıkılmasının şart olduğunu vurguladı.Yaşanan pandemi sürecinin sonrası için en büyük beklentisinin öğrencilerin gelmesi olduğunu söyleyen Erhan Özipek, “Devletten beklentim de var. Vergileri düşürsün, destek olsun, bizi duysun. Ama sonra düşününce umudumuz yok maalesef” dedi.Kebapçı Özipek, genelde kendisinin uzun vadeli düşünmeyerek yarını düşündüğünü belirterek “Bugün karnımı doyurayım yarına gene bakarız. Devlet bize plan yapmamız için fırsat vermediği imkân vermediği sürece günü birlik yaşamaya devam edeceğim. Günü kurtarabilirsek ne mutlu bize” diyerek sözlerini sonlandırdı.