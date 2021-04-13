ÇAĞAN ILGAR’LA KLASİK YOLCULUK

Hazırlayan: ÇAĞAN ILGAR

Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün 2011 yılında düzenlediği ikinci etkinlik olan IV. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisi 8-10 Nisan 2011 Cuma ve Pazar günleri yapıldı. Bu rallinin klasiğe adım attığım ilk ralli olması nedeniyle benim için de özel bir yeri vardır. 2011 yılında ada genelin de yapılan tek Uluslararası Klasik Otomobil Ralli olma özelliğini de taşıyan Cypress Klasik Otomobil Rallisi 8 Nisan Cuma günü 15.00’da ZET Karting pistinde yapılan klasik slalomla başladı.Cuma günü yapılmış olan klasik slalom derecelerinin, Pazar günü yapılacak olan klasik ralliye etkisi olmayacak olmasına ve klasik slaloma katılımın mecburi olmamasına rağmen, klasik severler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı. Seyircilerin de tribünlerde yerini aldığı klasik slalom yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Son aracın da finişi görmesinin ardından klasik severler Pazar günü yapılacak olan klasik ralliyi beklemeye başladılar.10 Nisan Pazar günü 08.30’dan itibaren Girne Onar Village’de toplanmaya başlayan klasik otomobillerin arasında 1952-1955 Wolseley, 1957 Austin Healey, 1957 Cadillac Coupe Deville, 1961-1968-1976 MG, 1973-1974 Mini ve Mercedes, Jaguar, Ford Escord, Corvette gibi birçok özel klasik vardı. 09.30’da 1 kapı numaralı araç olan 1952 Wolseley marka aracın start alması ile ralliye başlandı ve onu 1 dakika ara ile diğer klasikler takip etti.Girne içinden geçen klasikler Çatalköy istikametine doğru yol aldılar. Başlangıç saatinden 40 dakika sonra Girne dağ yolunda ilk özel etap için start alındı ve klasikler İskele’ye doğru yol aldı. 80. dakika da Gönendere çıkışında 2. özel etap geçildi. Tamamlanan ikinci özel etabın ardından klasikçiler tekrar İskele yoluna indiler ve Kantara’ya doğru yol almaya başladılar.135. Ve 155. Dakikalar da Kantara yolunda tamamlanan 3. ve 4. özel etapların ardından Kantara Restorant’da kısa bir mola verildi. 200. Dakika da Kantara-Kaplıca yolunda 5. ve son etap tamamlanarak finiş yeri olan Gazimağusa Bedis Restorant’da 270 dakika süren klasik ralli sona erdi.Hep birlikte yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül töreni başladı. Ödül töreninde ilk olarak 8 Nisan 2011 Cuma günü yapılan klasik slalom yarışında dereceye girenlerin ödülleri verilerek klasik ralli ödüllerine geçildi. Sırası ile kategori E, kategori F, kategori G, karma ekip, bayanlar kupası, yarış ruhu kupası ve en genç Co-pilot kategorilerinin ardından Genel Klasman ödülleri verildi.Haftaya klasik ralli anılarımıza ara verip Ahmet Altuner’in ada da tek olan klasiği Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor ile sizlerleyiz.