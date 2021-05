İnsanlar paralarını harcamaya korkuyor

Balıkçılıkla geçimini sağlayan Burcu Kesnik, pandemi süreciyle işlerinin yarı yarıya düştüğünü vurgulayarak, “İnsanlar paralarını harcamaya korkuyorlar, büyük bir belirsizlik var” dedi “İnsanlar birikimlerini yediler bitirdiler. Para biriktirmek, bir şeyler almak, bunları artık geçtik. Önümüzü göremiyoruz, plan yapamıyoruz”

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 11 yıldır Karpaz Balıkçılık isimli balıkçı dükkanını çalıştıran Burcu Kesnik.İşyeri Lefkoşa’da olmasına karşın Nergisli köyünde yaşayan 37 yaşındaki Kesnik evli ve 1 oğlan çocuğu annesi.Market ve şarküteri tarzı işyerlerinin açık olması nedeniyle kendilerinin hiç kapanmadığını belirten Burcu Kesnik “havalar ısınınca bizde işler düşer, tabi Ramazanın da etkisi ve pandeminin de etkisi birleşti, işlerimizi inanılmaz etkilendi” dedi.Geçtiğimiz yılki ilk kapanmada o kadar çok etkilenmediklerini ifade eden Kesnik, ama ikinci kapanmada insanların alım güçlerinin de kalmadığını belirterek “Maalesef ve bu da hem bizi hem de birçok sektörü maalesef her yönden etkiledi. İnsanlar paralarını maalesef harcamaya korkuyorlar çünkü büyük bir belirsizlik var. İnsanlar birikimlerini yediler bitirdiler.” diye konuştu.Pandemi süreciyle gelirlerinin yüzde 50 düştüğünü söyleyen Kesnik “Biz de kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurduk. Bir kenara koyamadık ama günü birlik kazandığımızı yedik. Maalesef boğazımızdan kesme şansımız yok. Ansızın bir hastalığa kapılsak, vücudumuz güçlü olmalı bağışıklığımız zayıf olursa ne yaparız? Para biriktirmek, bir şeyler almak, bunları artık geçtik” dedi.Bu sürecin aile içinde endişe ve korku yarattığını belirten Burcu Kesnik, gerek kendi çocuğuna gerekse kardeşinin çocuklarına anne ve babalarının baktığını ifade ederek “Ansızın bir karantinaya girseler çoluk çocuk ne yaparız tedirgin oluyoruz. Çocuklar kapalı parka gidelim, hamburgerciye gidelim diye ağlarlar ama çocuklar küçüktür anlamazlar hastalıktan.” diye konuştu.Pandemi sürecinden dolayı çocukları dört duvar içine kapattıklarını söyleyen Kesnik “Köyde bir park var oraya çıkarabiliyoruz sadece başka bir yere götürmeye korkarız. Gezmek isterler piknik isterler ama maalesef götüremiyoruz. Bakkala gitmek bile çocuklar için lüks oldu. Başkada bir yere gidemeyiz” diyerek sitem etti.Pandeminin başında var olan hükümet ile şimdiki hükümet arasında pek bir değişiklik olmadığını savunan Burcu Kesnil “Bütün dünyada olan bir şey bu. Süper ülkeler bir şey yapamıyorlar, bizim hükümetimiz ne yapsın. Kapatırlar olmaz açarlar olmaz. İnsanlarda bir sorumsuzluk, duyarsızlık, devlet ne yapsın. Kapatmak zorundalar ellerinden başka bir şey gelmez. Yatak kapasitemiz azdı yeni hastane yapıldı ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar da haklı” dedi.Gerek ülkemizde gerekse dünyamızda bu hastalığa karşı insanların daha duyarlı olmaları durumunda bu hastalığın bir an önce biteceğine inandığını ifade eden Kesnik “Pazar günü sokağa çıkma yasağı var ama kimse uymaz gezmeye giderler. Çocuklar ağlar pikniğe gezmeye gidelim evin yanı ova ama oraya bile çıkmayız insanlar cayır cayır dolaşır. Şehirdeki insanlar korkusuz maske tak den adama adam takmaz. ‘Ben inanmam hastalığa’ der.Çocuk gibi azarlarız ama anlamazlar ve bunları yapanlar okumuşlardır. Cahil insan bilir maskesini takar okumuş takmaz ‘inanmıyorum’ der laf anlamaz” diyerek insanların duyarsızlığına tepki gösterdi.Bundan sonrası için birçok planları olduğunu ancak önlerini göremediklerini belirten Burcu Kesnik “Çocuğa sünnet töreni yapacaktık, yapamadık. Bir an önce bitsin de yapalım. Ailemiz İngiltere’den gelmek ister gelemez karantina var, gidecekler karantina var” dedi.Son zamanlarda anı yaşadıklarını zira önlerini göremediklerini vurgulayan Kesnik, “Önümüzü göremiyoruz, plan yapamıyoruz. Ne parayı düşünebiliriz ne birikim yapmayı, ancak da biliriz çalıştığımızı boğazımıza harcayalım.Allah çoluk çocuğumuzu korusun başka bir şey istemeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.