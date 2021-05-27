“İddialar yalan değil”

Gazetemiz Halkın Sesi’nde geçtiğimiz hafta çarşamba günü yayınlanan ‘Kamu-İş’te gergin gün’ başlıklı haber sonrasında gazetemizi yalan haber yapmakla suçlayarak düzeltme tekzip yayınlatan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun bazı programlara katılarak bu iddiaların yalan olduğunu söylemesi üzerine haberde ismi geçen Kamu-İş Denetim Kurulu üyesi Süleyman Sürer iddiaların kesinlikle yalan olmadığını yineledi.

Sürer, gazetemizin tek hatasının haberin tarihi olduğunu ifade ederek haberde geçen tüm iddiaların doğru olduğunu kaydetti.Kamu-İş binasında gerginliğin geçtiğimiz hafta değil 17 Ekim 2020 tarihinde yaşandığını belirten Süleyman Sürer “Gazetenizin yazdığı herşey doğru, tek hata olayın ‘bugün’ olmuş gibi yazılmasıdır. Diğer herşey doğrudur. Ben ve Denetim Kurulu Başkanı olan Türker Terün 17 Ekim 2020 tarihinde Kamu-İş binasına giderek denetleme yapmak istedik. Ancak burada başkan ve bazı yöneticiler bizi adeta darp edercesine kapı dışarı ettiler” dedi.Bu olay sonrasında Ahmet Serdaroğlu başkanlığında 20 Ekim 2020 tarihinde toplanan Kamu-İş yönetim kurulunun kendisi ve Türker Terün’ü 9 ay geçici ihraç kararı alarak kendilerine yazılı ilettiğini anlatan Süleyman Sürer “Biz Denetim Kurulu olarak görevden ancak genel kurulla alınabiliriz. Bu Kamu-İş sendikası tüzüğünün 70. Maddesinde belirtilmektedir. Bu nedenle başkan ve yönetim kurulunun yaptığı yasal değildir” dedi.Denetim Kurulu olarak kendilerinin daha önce defalarca denetim yapmak için Kamu-İş binasına gelmek istediklerini yönetime iletmelerine karşın hep ertelendiğini belirten Süleyman Sürer “Biz denetim kurulu olarak Kamu-İş’i idari ve mali olarak her zaman denetleme yetkimiz var” diyerek Başkan Serdaroğlu’nun yapmak istediğine anlam veremediklerini sözlerine ekledi.