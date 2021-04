“İcralar artacak, mahkemeler yetmeyecek”

Dört çocuk babası Seydi Avşar, pandemiden zarar gören esnaflarımızdan biri… Günde 30 lira ancak kazanabildiğini söyleyen Avşar, bir yıldır kira ödeyemediğini, elektriği ise borçlanarak ödediğini söylüyor Avşar’ın eşi de pandemiyle birlikte bir yıldır işsiz. Gelecekle ilgili karamsar olan Seydi Avşar’a göre önümüzdeki dönemde ev sahipleri dükkan sahipleri de banka borçları altında ezilecek, icralar artacak, mahkemeler yetmeyecek

Ümit ŞEYHUN

Elektrik teknisyeni, işletmeci 4 çocuk babası Seydi Avşar, pandemiden büyük zarar gören esnaflarımızdan biri…Seydi Avşar, işlerinin sıfırlandığını anlattı ve gelen müşterinin kalmadığını vurguladı.

HALKIN SESİ’ne konuşan Seydi Avşar, “İnsanlarda alım gücü yok. Önünü göremeyen bir insan ne tamir yaptırıyor ne de yeni bir şey alabiliyor” ifadesini kullandı.

Günde 30 lira ancak kazanabildiğini söyleyen Seydi Avşar, bir yıldır kira ödeyemediğini, elektriği borçlanarak ödediğini, Vergi Dairesi’nin kapısının önünden geçemediğini anlattı.

Pandemi ile birlikte eşinin de bir yıldır çalıştığı üniversitedeki görevine çağrılmadığını dile getiren Seydi Avşar, aile içinde karamsarlık yaşadıklarını vurguladı.

Gelecekle ilgili endişeli olan Avşar’a göre önümüzdeki dönemde, ev sahipleri dükkan sahipleri de banka borçları altında ezilecek, çok daha kötü bir tablo çıkacak. İcralar artacak, mahkemeler de yetmeyecek.



Seydi Avşar ile yaptığımız röportajımız şöyle:

Geçtiğimiz yıl mart ayından beridir ülkemizde de yaşanan koronavirüs pandemisinin işyerinize nasıl bir etkisi oldu?

Bizim işlerimizi sıfırladı. Borçları hep arka tarafa attık. Bir ümitle beklentimiz piyasaların açılıp eski günlerine dönmesi ve borçlarımızı kapatmak. İşyerimiz sadece işyeri olarak var. İnsanlarda alım gücü yok, ihtiyaçlarını alamayacak durumdalar. Önünü göremeyen bir insan ne tamir yaptırıyor ne de yeni bir şey alabiliyor. Biz de mağdur oluyoruz tabi ki. Kiramız suyumuz elektriğimiz vergimiz sigortamız tabi ki bunlar ödenmesi gereken kalemler bir kısmını geriye atabiliyoruz misal bir yıldır kira ödeyemiyorum, elektriği borçlanarak ödüyoruz, Vergi Dairesi’nin kapısının önünden geçemiyoruz. Herkes bizden para bekliyor. Sosyal sigortalarımızı ödeyemiyoruz tabi bu ödeyemediklerimizin de faizleri üst üste binerek çoğalıyor.

Yalnızca bizi değil tüm dünyayı etkiliyor biliyoruz ama maalesef hiçbir şekilde refaha ulaşamıyoruz.



Geliriniz ne kadar düştü? Nasıl geçindiniz? Neler hissettiniz?

İşletmeci olduğumuz için günde 100 lira kazanırken şimdi 30 lira kazanıyoruz.

30 lirayla bir şekilde ailemizi kendimizi geçindirmeye yettirmeye çalışıyoruz.

Tabi bu 30, günden güne 10 liraya doğru düşecek gibi görünüyor.

Her geçen gün her ay daha kötü bir tablo çıkıyor. Hesaplarımıza baktığımızda hiç yükseliş göremiyoruz.

Maalesef bir çok sektör kepenk kapattı, kapatmayan da kabuğuna çekildi, bekliyorlar. Onların durumu daha da zor. 1500 TL’lik bir destekle nasıl geçinebilir? İnsan 10 gün geçinemez, elektrik, su, vergi bunun ucu yok mutfağa girmek büyük cesaret.



Pandeminin ailenize nasıl etkisi oldu?

Evdeki bir psikolojik baskı, ne olacak korkusu, stres bunlar her evde var bizde de var.

Eşim çalışıyordu. 1 yıldır eşim çalıştığı üniversitedeki görevine çağrılmıyor. Bu da ailede bir karamsarlığa sebep oluyor. Çocukların okula gidemeyişi, aile reisi olarak bana ve dolayısıyla hepimize psikolojik olarak yansıyor.

Yansıtmamaya çalışıyorsun imkanımız var ama olmayanlar ne yapacak.





Gerek geçmiş, gerekse şimdiki hükümetin pandemiyle ilgili çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

Geçmişteki hükümetler olsaydı şu anki halimizden çok daha kötü bir durumda olacağımızı düşünen bir vatandaşım. Şimdiki hükümete gelince bir nebze daha iyi bir ortam ve hayat koşulu sağlayabilirler diye inanıyorum. Neden

Halen daha imkanları verimli kullanmadıklarını aklım almıyor. Bir sürü emekçi ekmek alamaz durumda, devlet ben size ayda 1500 TL verecem diyor ama kime sorsam almadım diyor nasıl geçindiklerini soruyorum ev kirasını veremiyoruz ev kirasına vereceğimiz parayı kullanıyoruz diyorlar. En sonunda bir patlama olacak. Daha önce işverenlere verdiler parayı al dağıt diye ama işveren bu parayı dağıtmadı çok şükür dedi kendi yedi. Şimdi işçinin emekçinin hesabına yatıracağız diyorsun. Adam bilgisayarda adını yazamaz sen bilgisayardan başvuru kabul ediyorsun. Bu çok daha kolay bir yolla devletin imkanlarıyla halledile bilirdi. Ben 50 yıllık bu sektördeyim ilk girdiğimde kaydımı yapamadım. Adam ilkokul mezunu inşaatlarda çalışıyor evinde akıllı telefon bile yok. Sen diyorsun bilgisayardan başvuru yap. İnternet cafeler kapalı onlar yardımcı olsun olamıyor virüs var komşuculuk yapmayın misafirlik yapmayın diyorsun adam eve geliyor yemeğini yiyor sokağa çıkmak yasak nasıl yapacak kimden yardım alacak nasıl bu parayı alacak. Bu kendi işlerine geldiği için böyle yaptılar.

Cep telefonundan ismini kimlik numaranı yaz sen de çalışıyorsa kayıtlıdır kayıt dışı zaten başvuramaz sen sisteminle bunu takip et sen insanlara beni takip et diyorsun.

En azından gel al de. Bankalara talimat ver yığılma olmadan herkes kendi bölgesindeki bankalardan çekebilsin sistem senin elinde.

Dünyada birçok örnekleri var. Büyük ülkeler ekonomiye yönlendi bazıları kapanmaya gitti.

Ekonomiye yönelen ülkeler kazandı kapanan ülkeler maalesef içler acısı halde bunu çok iyi incelemeleri gerek ve üç beş insan kıyameti koparacak diye insanları fakirleştirmemek gerek.

Ekonomiye yönlendirilmeli. Tamam hastalık var ama bu hastalık ömür boyunca bizimle ve gitmeyecek bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Herkesi kapatıyorsun, kiracılar kiralarını ödeyemiyorlar en sonunda ev sahipleri dükkan sahipleri de banka borçları altında ezilecek çok daha kötü bir tablo çıkacak mahkemeler icralar piyasada para olmayacak. Mahkemelerde yetmeyecek zaten insanların psikolojisi bozuk, insanın dili varmıyor olabilecekleri söylemeye ama son hızla yola devam ediyoruz. Hırsızlıklar gasplar yağmalamalar başlayacak kötü şeyler olacak.



Gelecekle ilgili umudunuz ya da planınız var mı?

Geleceğimle ilgili planım projem yok. Bir umut ışığı gösteremiyorlar ki. Vatandaşa “rahat olun ben arkandayım” diyebilseler vatandaşı motive edebilseler korkmasak umudumuz olacak ama vatandaşı motive edemiyorsun. Motive edemediğin için bir karamsarlık bir umutsuzluk memleketin üstünde nasıl gelecekle ilgili plan yapalım?