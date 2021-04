Her kapanmayla 6-7 ay geriye gittik

Little Hands Eğitim Merkezi direktörlüğünü yapan Asiye Yıltan, pandeminin ülkemizde en fazla kendi sektörlerini etkilediğini dile getirerek, her kapanmanın kendilerini 6-7 ay geriye götürdüğünü ifade etti

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz.Bugünkü konuğumuz çalışkan ve girişimci iş kadınlarımızdan Asiye Yıltan. Yaklaşık 18 yıldır iş hayatında olan ve son 5 yıldır kendi işyeri olan Little Hands Eğitim Merkezi direktörlüğünü yapan Asiye Yıltan, pandeminin ülkemizde en fazla kendi sektörlerini etkilediğini dile getirerek, her kapanmanın kendilerini 6-7 ay geriye götürdüğünü ifade etti.Asiye Yıltan’la yapmış olduğumuz röportaj şöyle:Ben Asiye Yıltan. Little Hands Eğitim Merkezi'nin direktörüyüm.2003 yılından beri aktif olarak çalışıyorum. Sırasıyla;İlim Dershanesi, Turkcell, Polatpaşa Lisesi, Pr Island Halkla İlişkiler Ajansı. 2016 yılından beri de kendi işimi yapıyorum.Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin biri de biziz. Hem maddi hem manevi olarak bizleri olumsuz yönde çok etkiledi. Kapalı olduğumuz sürelerin bile kirasını ödemek zorunda bırakıldık. Çocuklar da bu süreçten çok etkilendi, hem eğitim hem psikolojik açıdan.Her kapanma bizi 6-7 ay geriye götürdü, çünkü her açılımda %60 eksik sayıyla başladık, tam toparlıyoruz derken yeni bir kapanma ve herşey başa döndü. Dolayısıyla tam rakam veremesem de iş yerimiz kapalı olduğu dönemlerde maddi olarak çok geriye gittik. Eşim gıda sektöründe çalışıyor, onun işleri devam ettiği için, ev geçimimizi sağlayabildik ama kredilerimizi fahiş faiz uygulamalarını mecburen kabul ederek ertelemek zorunda kaldık.Çalışan biri olduğum için kapalı zamanlarda evde kalmak psikolojik olarak çok etkiledi. Çocuklarımız da ayni şekilde tüm sosyal hayatları kısıtlandığı için onlar da çok etkilendi. Tabi her zaman herşeyin başı sağlık dedik.Bir işveren olarak devletten sosyal sigortalardaki prim desteği dışında destek görmedim. Sadece personelim 1500 TL’lerini aldı. 4'ten fazla personelim olduğu için 4x2000 desteğini alamadım. Sağlık açısından ellerinden geleni yapsalar da, açılımlarda düzenli denetim ve yeterli yaptırım uyguladıklarını düşünmüyorum.Bundan sonrası için sanırım herkesin olduğu gibi benim de tek dileğim bir an önce normal hayatımıza dönebilmek.Yatırım yapmayı, işimi geliştirmeyi seven biriyim. Eğer pandemi olmamış olsaydı işime daha çok yatırım yapabilecektim. Ama maalesef süreç buna izin vermedi bu sürede. Bundan sonrası için dediğim gibi önce sağlık, sonra da herkesin refah ve huzur içinde yaşayabileceği bir dünya dilerim.