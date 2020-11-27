“Gönlümden Geçen UBP-HP Koalisyonu”

Cumhurbaşkanı Tatar, göreve başlamasının ardından basın ve yayın organları arasında ilk davetini HALKIN SESİ’ne yaptı.HALKIN SESİ heyetiyle öğle yemeğinde buluşan Tatar, önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve başlamasının ardından basın ve yayın organları arasındaki ilk davetini HALKIN SESİ’ne yaptı.HALKIN SESİ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu, Haber Müdürü İbrahim Daloğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın HALKIN SESİ’nden sorumlu üyesi Derviş Besimler ile birlikte öğle yemeğinde buluşan Tatar, önemli açıklamalarda bulundu.Ülkede yaşanan hükümet boşluğuna değinen Tatar, bunun sorumlusunun kendisi olmadığını vurguladı.Tatar bu konuda bazı kesimlerin vekalet vermemesi nedeniyle kendisini suçladığını ifade ederek,aslının olmadığı yerde vekalet olamayacağını belirtti.Tatar “Başbakan Cumhurbaşkanı seçilmiştir o yüzden bu o makam boşalmıştır. Başbakan yurt dışına gitse o zaman vekalet verebilir. Çünkü başbakan görevinin başındadır.Bu iddiaları ortaya seren mantık yoksunudur” dedi.Tatar, Anayasaya göre CumhurbaşkanınınBakanlar Kuruluna başkanlık edebileceğine de dikkat çekti.Mevcut hükümette bir sıkıntı olmadığını anlatan Tatar “Bu hükümet pandemiyi yönetti,pandemi döneminde bir başarı var. Kıbrıs konusunda uyum içinde çalıştı. Maraş açıldı. Pandemi döneminde parayı buldu, ödedi, neyi eksikti yani bu hükümetin de değişmeye çalışılıyor?Hükümetin başkanı cumhurbaşkanı oldu. Bu bile hükümetin başarısı olarak değerlendirilebilir. İstikrar için hükümetin devam etmesi lazımdı. Yani yapılan bir kapristir ve bütün topluma mal edilmeye çalışılıyor” diye konuştu.“İçinizden geçen hükümet modeli nedir” sorusuna “UBP ve HP” diyeyanıt veren Tatar “Yani şimdi Tufan Bey yeni hükümet kuracak ve bütün müdürleri müsteşarları değişecek. Yazık değil mi bu devlete?Maksimum 1 sene sonra seçim var” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’a olası bir ziyaretinin ve Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıma ihtimaliyle ilgili soruya karşılık, Azerbaycan’da hala savaşın devam ettiğine dikkat çekti ve TC Dışişleri Bakanı Sayın MevlütÇavuşoğlu doğru bir zamanda bu ziyaretin gerçekleştirileceğini söyledi” dedi.TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde bahsettiği KKTC’ye yeni bir cumhurbaşkanlığı binası yapılmalı” sözlerini değerlendiren Tatar, bunun lüks değil bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.Tatar bu konuda şöyle dedi:“Burası gerçekten çok tarihi bir binadır. Ama halkın bilmediği birşey vardır. Burada beyaz ev vardı ve orda çok büyük toplantılar yapılmıştı. Üst katta ofisler vardı. O bina Akıncı zamanında yıkılmıştır. Bunu halk bilmez. Bu bina eski eserdir. Bu nedenleAnıtlar Yüksek Kurulu’ndan izin almadan binaya bir çivi bile çakılamaz.Burada cumhurbaşkanının kendi odası vardır. Kabul salonu vardır birde çalışanlar için yukarda odalar vardır. Esasında cumhurbaşkanlığının 100’den fazla memuru vardır. Bu insanlar adeta barakalarda çalışmaktadır. Dolasıyla bu cumhuriyet Kıbrıs’a eşit bir devlet olacaksa bir cumhurbaşkanlığı makamı olması gerekir. Ki ben saray kelimesinden pek hoşlanmam yani lüksmüş ben asla öyle birşeyi kabul etmem.Bu konu Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyle sohbet esnasında gelişen bir durumdur.Cumhurbaşkanlığı binasına geldiği zaman akşam yemeğini burada yiyemedik, otele taşınmak zorunda kaldık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte nerdeyse 100 misafirimiz vardı.Yok yani ayak üstü yapılan bir konuşma sırasında yeni bina gündeme geldi.Mevcut Cumhurbaşkanlığı binası da müze olacak.Her turistin gelip göreceği bir yer olacak. Burasının çok güzel bir bahçesi vardır ve her turistin gelebileceği yerdir. Bize araziyi gösterin biz de yapalım denildi.”TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş ziyaretinin ardından RumlarınMaraş başvurularında artış olduğunu söyleyen Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oturup karar vereceğini, hak sahiplerinin de ister kullanıp isterse satabileceğini dile getirdi.Tatar, Türkiye’den yatırımcılarınMaraş’a yatırım yapmak için yarıştığını söyledi ve bölgeye hayran kaldıklarını dile getirdiMaraş’ın turizme kazandırılması için ne kadar zamana ihtiyaç olduğu yönündeki soruya yanıt veren Tatar “Taşınmaz Mal Komisyonu oturup kararlar ve tedbirler alırsa tahmin ediyorum ki 10 sene sonra bütün sahil açılır. 2030’da ise bütün otellerin çalıştığını göreceğiz” dedi.Maraş kararının BM kararlarına aykırı olmadığını vurgulayan Tatar şöyle konuştu:“BM’ye bakarsak KKTC de olmaması lazım. BM kararı Maraş’ın BM yönetiminde değil BM gözetiminde açılabileceğini yazıyor. Buyursunlar orda iki tane kule var askerler bekler, askerlerini artırsınlar. “Yönetimi” başkadır “gözetimi” başkadır. Yönetim KKTC yönetimidir. Nasıl ki KKTC Yönetimi diyoruz, orası da öyledir. Orasıda KKTC Yönetimine bağlıdır”