Gençler bütçelerine uygun ev bulamıyor

Ülkede kiralık evler ve fiyatlar konusunda herkes öğrencileri konuşurken, ülkenin vatandaşları göz ardı ediliyor



HALKIN SESİ-Özel

Ekonomideki kötü gidiş ve Türk Lirası’nın astronomik oranlı değer kayıpları nedeniyle ev kiraları neredeyse her geçen gün artarken, şikâyetleri de beraberinde getiriyor. Ancak, kiralık evler ve fiyatlar konusunda herkes öğrencileri konuşurken, ülkenin vatandaşları göz ardı ediliyor. Bir yandan giderek azalan alım gücü öte yandan artan kiralar, ülkede özellikle gençlerimizin “bütçelerine uygun” kiralık ev bulamamasına neden oluyor. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “Önemli olan öğrencilerin kirayı ödeyip ödeyememesi değil, öğrenciler 4-5 kişi de bir evde kalabilir” ifadelerini kullanarak, önemli olanın KKTC emeklisi ve gencinin çıkacak ev bulamaması olduğunu belirtti.

Ev kirası konusunun tamamen arz ve talepten oluştuğundan bahseden Sungur, evlerdeki talepler arttıkça arzında talep ile birlikte yükseldiği konusuna değindi. Sungur, Kıbrıs için en büyük sorunun devletin bir konut projesi olmamasına bağlayarak, geçmişte kendilerinin halkı rahatlatmak adına konut projeleri olduğunu ifade etti. Son 10-15 yıldır konut projeleri ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını vurgulayan Sungur, halkın bu yüzden mağduriyetler yaşadığını dile getirdi.

Sungur, “Yerel halk evleniyor, ayrılıyor ev istiyor, 18 yaşını geçmiş kendisi çalışan bireyler ev istiyor” diyerek, bütün bunlar varken ülkemizde yeteri kadar sosyal konut projesi olmadığına işaret etti.

Sungur “1963 yılında bile Kıbrıs’ta sosyal konut projeleri vardı. 2000 yılından önce sosyal kapsamda çalışma vardı. Şimdi sadece memur maaşı ödeniyor. Sosyal amaçlı ciddi projeler yok. Sosyal konut projeleri olsa kiralar düşecek halk rahatlayacak.” dedi.

Önemli olan yerli işçilerin, memurların, KKTC gencinin ve emeklisinin çıkmak için ev bulamaması” olduğunu söyleyen Hasan Sungur, Devletin ev kiraları ile oynadığı zaman bir sonuca varılamadığını yine sistemin yolunu bulup bir şekilde devam ettiğinden bahseden Sungur, “Önemli olan yeni konut projeleri yapmaktır” dedi. KKTC’nin nüfusunun yarısı kadar da çeşitli milletlerden insanların adada bulunduğunu belirten Sungur, “Otomatikman kiralar yükseliyor ve buna kimse bir şey yapamıyor” dedi. Sungur, “Ülkede yalnız kira kira diyoruz ama bu kirayı yasaklamalarla çözemezsiniz. Projelerle ve sosyal konutlarla çözebilirsiniz, dünya üzerindeki çözüm bu neden bizde dünyaya uymuyoruz ki?” sorusunu sordu.

Sungur, “Ülkede ne olduğu meçhul korkunç bir nüfus var. Bu insanlar bizim kültürümüze uygun mu bakılmıyor. Sonra vatandaş oluyor. Yeni bir yapılanma şart” dedi.

