Gelirim yüzde 50 düştü

Lefkoşa’nın tanıdık simalarından ve esnaflarından olan Lefkoşa Sarayönü’nün sevilen sandviççisi Hilmi Lefkeli, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle kapalı kaldıkları günlerde çok sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, gelirinin yüzde 50 düştüğünü anlattı

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Lefkoşa Sarayönü’nün sevilen sandviççisi Hilmi Lefkeli.Adım Hilmi Lefkeli. Lefke doğumluyum ama uzun zamandır Lefkoşa’da yaşıyorum.Lefkeli derler bana. 35 yıldır Lefkoşa Sarayönündeyim. Çok şükür geçinirik.Bütün toplumu etkilediği gibi bizi de etkiledi tabi. Biz insanlarda bir belirsizlik içinde gidiyoruz. Belki tez zamanda bulunur buna bir çare. İnşallah tedavilerle ve ilaçlarla insanlar rahata kavuşur.Gelirimiz %50 düştü. Yani Allah’ın yolladığı kısmetle geçindik çok şükür buna da. Kimseye muhtaç değilik. Kapalı günlerimizde çok zorluklar çektik, çok sıkı çektik. Ama her kötü şeyin bir güzel günü var diye düşünüyorum, bugünler de geçer umuyoruz.Kapalı bir evin içinde hergün umutsuz bir şekilde dolandık durduk. Nasıl deyim çok zordu. Artık bu belirsizlik biran önce bitsin diye dua ettik.Pandemi bu, görev yapan hükümetler ne yapsın. Bize bu Allah’tan gelen bir şeydir. Hükümetler ne yapsın değil mi? Bu Allah’tan geldi. Gerek şimdiki gerekse geçmiş hükümetler ellerinden gelenleri yapmaya çalışıyorlar. Ama insanlar memnun değil. Allah’tan gelen bir şeye hükümetler ne yapsın değil mi.Ben altmış yaşımı geçtim. Artık geleceğimden bir beklentim yok. Yani bu gençliğe bir umut olsun, yani bizler gelip geçiyoruz. Bu gençlik umutlu olsun.