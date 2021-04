Fiyatlar yükseliyor, çantalar boşalıyor

Lefkoşa’da 30 yıldır berberlik yapan Serkan Sakar, işlerinin gerilediğini ama esas sorunun hayatın pahalılaşması olduğuna dikkat çekerek, “Her geçen gün aldığımız ürünler azalıyor, çantalar gitgide boşalıyor” dedi

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 30 yıldır berberlik yapan Lefkoşa esnaflarından Serkan Sakar. Pandemi nedeniyle işlerinin gerilediğini belirten Sakar, berberlere getirilen yasakların yanlış olduğunu vurguladı. Sakar, hayatın her geçen gün pahalılaştığını ifade ederek, “Her geçen gün aldığımız ürünler azalıyor çantalar git gide boşalıyor çünkü fiyat yükseliyor” dedi.Berber Serkan Sakar’la yaptığımız röportajımız şöyle:Adım Serkan Sakar 30 yıldır berberlik yapıyorum. Evliyim üç çocuk babasıyım. Çocuklarımız biri üniversitede, biri lisede, biri ilkokulda okuyor.İşlerimizi çok etkiledi. Gerek Türkiye’ye gidip gelen müşterilerimiz, gerekse gidip gelemeyen müşterilerimiz, öğrencilerimiz ve askerlerimiz var. Sadece bizi değil bütün herkesi etkiledi.Berberlere yapılan yasaklar çok ağır geldi. Bir berber dükkanına bir günde en fazla 10 kişi gelir, en iyi zamanda 15 kişi gelir, zaten bunları randevu usulü ile alıyoruz. Üç koltuğu ikiye düşürdük mümkün olduğunca dikkat ediyoruz. Bu gün marketlerimiz açık tamam ama, ismini vermek istemiyorum bir X marketimiz var, içerisi ana baba günü. Marketin içinde birbirine dokunmadan hareket edemiyorsun marketler daha fazla risk oluşturuyor. Herkes ürünleri elliyor, alıyor, inceliyor, fiyatına bakıyor, kıyaslıyor. Elleyecek tabii ki çünkü insanlar ucuzu arıyor. Alım güçleri düştü insanların. Benim üniversitede okuyan çocuğum var, kapalı olduğumuz dönemde okul benden okul taksitini istedi, geciktirince de faizini aldı. Her geçen gün aldığımız ürünler azalıyor çantalar git gide boşalıyor çünkü fiyat yükseliyor. Devletin buna bir çözüm bulması lazım ama maalesef.Gelirimiz en kötü ihtimalle %30-35 düştü, fazlası var eksiği yok.Nasıl geçindik dersen, ister istemez gerekli sağlık tedbirlerini kendimiz için ve müşterimiz için alarak kaçak yollardan tıraş yaptık. Yasak diyorlar benim başbakanım da tıraş oldu cumhurbaşkanım da tıraş oldu. Bunları eşleri tıraş etmedi ya bunları da bir şekilde berberleri traş etti.Devletimiz bizi kaçak yollara sürüklemek zorunda kalıyor. Tamam eyvallah pandemi var, hastalıktır elimizden geldiğince korunmaya çalışıyoruz ama randevu usulü günde 3-5 kişiye traş etmemize izin verebilirdi.Evde çoluk çocuk kapalı ne yapalım birbirimizi yememek için zor durduk.Çıkma, gitme, gelme, alma, verme, resmen kafayı sıyırıyorduk.Hiç iyi bulmuyorum başarılı değiller. Bu işi yapamıyorlar, içinden çıkamıyorlar. Burası küçük bir nüfus küçük bir yer kontrol altına alabilmek çok kolay olurdu.Tecrübesizlik diyelim.Bundan sonrası için beklentilerimiz inşallah herşey düzene girer. Bütün dünya açısından hastalık biter inşallah. Devlet yetkilileri artık bir yerde kendini ve etrafını değil bireysel olarak hiç değil halk olarak düşünmeliler. Özel sektörü üvey evlat olarak görmekten vazgeçsinler. Para gelip geçer insanın en büyük serveti 5 metrelik kefendir, başka hiçbir şey girmez mezara.Ahiret turizminden güzel bir yer ayırdık inşallah. İnsanlar birbirini üzmesin kırmasın başka birşey istemeyiz. Bu kadar küçük bir toplumda bu kadar hırsızlık bu kadar pislik oluyorsa devletinde bir suçu vardır. Olur olmaz kişilere vatandaşlık verilmesi her önüne gelenin adaya girmesi.Adam kendi ülkesinden kendi vatandaşını ihraç etmişliği var.Hükümet edenlerin daha özverili ve kontrollü davranması lazım. Adam hırsız, iki üç gün dolaşıyor. Sonra vurgunu vuruyor kaçıyor, herkesi adaya sokmasınlar.