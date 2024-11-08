Fatoş'la Kitap Dünyası

Yaşanacak tek bir hayatımız olduğu doğru değil; eğer okuyabilirsek, istediğimiz kadar çok ve çeşit çeşit hayat yaşayabiliriz. SI Hayakawa

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Yaşandığı Gibi 2. Cilt (1991 - 2000)Mustafa Akıncı

Ada Karanlığından Kaçış 2.5 - Turgül Tomgüsehan

Her Şeye Rağmen -Küfi Birinci, Meral Tekin Birinci

Afroditin Köpüklerinde Kaybolanlar (Dr. İhsan Ali ve Baflıların Romanı) - Ulus IrkadRoman

Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos

İktidar (Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası) - Robert Greene

Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov

Yaşadığın her şey senin tekamül, gelişim süreçlerinin parçalarıdır ve bunlara bakmasını bilirsek, her yaşanan olayda mutlaka öğreneceğimiz ve katkı alabileceğimiz durumlar vardır.

Kendimizi, kendimiz kilitliyoruz ama çoğunlukla bunun farkında değiliz.

Her şerde bir hayır her hayırda bir şer vardır. Yaradan hiçbir şeyi boşuna yaratmamış. Her şeyin bir görevi, anlamı var. Fare de olmak zorunda Zümrüdüanka da olmak zorunda. Hepsinin bir hikmeti hepsinin bir görevi var.

“Olumsuz insanlardan uzak durun çünkü her çözüm için bir problemleri vardır.”

Bu zamana kadar küçük molalar bile vermeden, hep varılacak yeni durakların peşine düşerek, yıllarımızı sevilme beklentisi içinde savurarak, belki de hiç istemediğimiz bir hayatı sürdürmeye mecbur olduğumuzu hissettik. Seçimlerimizin gerçekten bize ait olup olmadığını düşünmedik bile.

“Düşüncelerine dikkat et, sözlerin olur. Sözlerine dikkat et, hareketlerin olur. Hareketlerine dikkat et, alışkanlıkların olur. Alışkanlıklarına dikkat et, karakterin olur. Karakterine dikkat et, kaderin olur" Mahatma Gandhi.

Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından korkmazmış.

“Kendini dert sanıyorsun ama dermansın. Kendini kapıdaki kilit sanıyorsun ama onu açan anahtarsın.”

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin, gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun. Mevlânâ

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy PetrovAtatürk'ün Askeri Okulların Müfredatına Konulmasını Emrettiği KitapBeyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki "yaşamı yenilemek" için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi gördü ki, Kuran-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap haline geldi.Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlığa ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğrencilere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya'yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak bir şekilde gözler önüne sermektedir. Halkların destansı özverisiyle yoksulluktan kurtularak, ekonomik, politik ve kültürel olarak nasıl mükemmel bir ülkede yaratılabileceğini gösteren, okurlara dudak ısırtan ölümsüz bir eser.Yaşandığı Gibi 2. Cilt – Mustafa Akıncı“Yaşandığı Gibi”nin ilk cildinde 1975'ten 1990'a kadar olan siyasi anılarını yazan Mustafa Akıncı, ikinci ciltte Kıbrıs siyasetinin önemli dönemeçlerinden birisini oluşturan 1990'lı yıllara mercek tutuyor. 1991-2000 arasını kapsayan bu kitap, SSCB'nin dağılmasıyla hüküm sürmeye başlayan yeni dünya düzeni içinde Kıbrıs'ın yeni binyıla hangi koşullarda girdiğini anlamaya yardımcı oluyor. Küresel açıdan hareketli, toplumsal açıdan sancılı geçen 1990'lı yıllar, bu dönemde Kıbrıs Türk siyasetinde daha çok muhalefet lideri olarak öne çıkan Mustafa Akıncı'nın gözünden irdeleniyor. Ayrıca iç siyasete dair pek çok ayrıntıya yer veren kitapta Akıncı, kısa süreli hükümet ortaklığı deneyimini çeşitli yönleri ve bilinmeyenleriyle anlatıyor. Bu cilt aynı zamanda, 2001-2009 dönemini kapsayan üçüncü ve son ciltle tamamlanacak olan bütünlüklü anlatının önemli bir parçasını oluşturuyor.Recep ÖzerTürkiye’nin alanında en sevilen isimlerinden biri olan; psikolog, TV programcısı, eğitimci ve yazar Üstün Dökmen, 1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamlayan Dökmen, Ankara Cumhuriyet Lisesinden mezun oldu.Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında 1986 yılında doktor, 1988’de doçent, 1995’te ise profesör unvanını alan Dökmen, aynı üniversitede uzun yıllar da öğretim görevlisi olarak çalıştı.Bilimsel kitaplarının ve makalelerinin yanı sıra şiir kitapları, romanları ve tiyatro eserleri de bulunan Üstün Dökmen, toplam 8 yıl boyunca TRT’de 94 bölüm Küçük Şeyler programını ve TRT Radyo 3’te opera sanatçısı Murat Akar ile birlikte, gençlere operayı sevdirmeye yönelik ”Biz Kim Opera Kim” adlı programı hazırladı.Bugüne kadar Avustralya ve çok sayıda Avrupa ülkesinde gurbetçi vatandaşlarımıza maddi karşılığı olmaksızın konferanslar veren, "Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi"nin Kurucusu Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Küçük Şeyler” isimli eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2008 yılı Deneme dalındaki ödülüne layık bulundu.