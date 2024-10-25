Fatoş'la Kitap Dünyası

“ Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgahtaki sanatkâr fenalık düşünmeye vakit bulamaz.” [ Ahmet Yesevi ]

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Ada Karanlığından Kaçış 2.5- Turgül Tomgüsehan

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Klara ile Güneş - Kazuo Ishiguro

Yaz - Albert Camus

Kıbrıs Tarihi 2 - George Hill

Klara ile Güneş - Kazuo Ishiguro

Pek çok insan paranın hayattaki en önemli şey olmadığını söyler. Bu doğru olabilir. Ancak para, önemli olan her şeyi etkiler sağlığınızı, eğitiminizi, ve yaşam kalitenizi.

“Korku dolu gözlerle yaklaşmayı gerçekten geride bıraktığınız her deneyimden güç, cesaret ve güven kazanarak çıkarsınız. Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyi yapmalısınız. “

“Kadınlar poşet çay gibidirler, onları sıcak suya koyarsanız güçlendiklerini görürsünüz.”

“Eğer yeniden dünyaya gelecek olsaydım, aynı hataları daha erken yapardım. “

“Her şeye sahip olabilirsiniz. Sadece her şeye bir anda sahip olamazsınız. “

“Kadınların erkekler üzerinde güce sahip olmalarını istemem; ama kendi başlarına güçlü olmalarını isterim.”

“Limandaki bir gemi güvenlidir, ama gemiler limanda beklemek için yapılmazlar.”

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"Bir hatibin Kıbrıs’tan,'denizin ortasında kayalıkta kurulmuş; etrafı kâfirler, Türkler ve Saracenler tarafından sarılmış zavallı ada, öksüz krallık' olarak söz ettiği veya keşiş Arsenius’un,'Tanrı halkın günahları yüzünden izin verirse, Kıbrıs adası öfkeden köpüren Sultan’ın yönetiminde Mısırlıların gazabıyla kaçınılmaz olarak yutulacaktır' dediği anlarda, kimi zaman endişe havası sezebiliriz.Ne var ki, Nemesis o sırada uyukluyordu ve onu uyandırmak neredeyse iki yüzyıl alacaktı."Güneş her zaman bize ulaşmanın yolunu bulur. Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı Klara ile Güneş'te, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor. Sıra dışı gözlem yeteneğine sahip bir yapay zekâ olan Klara, kendisi gibi Yapay Arkadaşların satıldığı mağazadaki yerinden insanları izleyip dış dünyayı öğrenmeye çalışır, onu yeni evine götürecek o özel çocuğu sabırla bekler. O çocuk nihayet çıkageldiğinde, Klara kendini ezici kaygılar ve kırılgan umutlarla dolu bir dünyada bulacak, sarsılmaz bir adanmışlıkla bağlandığı Güneş'in yardımıyla bir mucizeyi gerçek kılmaya çalışırken insan denen canlıyı bütün zaafları ve çelişkileriyle tanıma fırsatı bulacaktır. Klara ile Güneş dingin duygusal yoğunluğu sayesinde Ishiguro'nun büyük bir düzyazı üslupçusu olarak yerini sağlamlaştırıyor. Evening Standard Beni Asla Bırakma'yı sevenlere göre bir roman: O kitabın DNA'sındaki duygusal açıklık, kendimizi dışarıdan görebilme niteliği ve insanlığa dair ‒tam olarak iyimser denemese de‒ şefkatli, dokunaklı ve hakiki bakış burada da mevcut.1955 yılında İstanbul'da doğan Osman Balcılgil ekonomi eğitimi gördü.Önce gazetecilik ardından televizyonculuk yapan Balcıgil uzun yıllar dergi , gazete, televizyon sektörlerinde muhabir, editör, genel yayın yönetmeni ve daire başkanı olarak görev yaptı.2000 yılında gazetecilikten romancılığa geçen Balcıgil’in kitaplarıveyayınevleri tarafından yayımlanıyor.Balcıgil'in Nazım Hikmet’in annesi, Yahya Kemal’in sevgilisi, Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı Celile Hanım'ın yaşam öyküsünü anlattığı romanı8 ayda 65 kez basılarak Türkiye’de 2016 yılının en çok okunan romanı oldu. Yazarın Sabahattin Ali'nin hayatını mercek altına aldığısimli kitabı 70 binden fazla sattı.Romanlarını dönem, biyografik, tarihi/ezoterik olmak üzere üç başlık altında kaleme alan Balcıgiil'in biyografik roman türünde yazdığı(48 Bin) ve üzeri kapatılmış bir gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu Suat Derviş üzerine yazdığı(45 Bin) isimli kitapları da çok yüksek okunma rakamlarına ulaştı. Ardından, 2023 yılında yine bu türdenun hayatını(20 Bin) adı altında konu edindi.Balcıgil ayrıca hikaye, novella, deneme, araştırma, röportaj gibi türlerde de ürünler veriyor.