Fatoş'la Kitap Dünyası

“ Kitap seçimi, tıpkı arkadaş seçimi gibi ciddî bir iştir.” John Lubbock

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The Thursday Artists - A Road Of Friendship 1998-2020 (Perşembe Ressamları - Bir Dostluk Yolu)Heidi Trautmann

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yasa Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği - Yasamacının El Kitabı Mehmet Öner Ekinci Işık Kitabevi Yayınları

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Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay

Beni Gözünüzde Büyütmeyin – Gülse Birsel

KARANTİNA – BEYZA ALKOÇ



Üzülmek umrumda olsaydı dünyaya gelmezdim

Her yeri kapatılmış labirentte, çıkış arıyorsun.. Oysa tek çıkış gökyüzü, başını kaldırıp bakmıyorsun.

Ruhumdan her geçeni dudaklarımın arasına yollasam ruhuma ne kalır…

Biz kurtulduk ama ruhlarımız hala karantinada…

"Yıldızları görebilmek için duvarlar arasında yaşadığımız evimizden vazgeçtik..."

Karanlıkta kalmadığınız sürece ışıkları nasıl yakacağınızı öğrenemezsiniz.

Belki bir gün yan yana oluruz

"Ve siyahtan daha karanlık bir renkle tanıştım o an. Hiçlik rengi..."

Bazı insanları tanımanız için yıllar yeterli olmazken ,bazı insanları birkaç dakikada bile taniyabiliyorsunuz.

‘’ Bazı şeyler zaman alır ve zamanda bazı şeyleri bizden alır ‘’

Sen gittin, biz seninle ayrı kalmadık, biz seninle mahvolduk...

HAFTANIN YAZARI : İSKENDER PALA

Mutsuz olmak için milyonlarca sebep bulabilirsiniz: Ekonomi, ülkenin hali, küresel ısınma, gelecek kaygısı, iyi dönerin artık çok zor bulunması… Ama gülmek için çok sağlam bir sebep var. Hayattayız. Ve arabesk rap’çiler öyle düşünmese de hayat güzel ve yaşamaya değer! Bu elinizdeki kitap belki de sizin küçük çaplı ve hesaplı terapiniz. Kaybettiğinizi düşündüğünüz, oysa kanepe minderinin arasına kaymış neşeniz. Aklıma gelenlere kendi kendime güleceğime, dedim anlatayım da hep beraber gülelim. O zaman anlatıyorum…Belki bir gün dokunurum sanaBelki bir gün öperim seniİskender Pala, 1958 yılında Uşak’ta dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, Edebiyat Fakültesi’nde tamamladı. İskender Pala, 1983 yılında Divan Edebiyatı Bölümünde doktorasını tamamladı ve 1998 yılında da bu alanda profesör unvanını kazandı.İskender Pala, Divan Edebiyatı’nın daha geniş bir kitle tarafından anlaşılması için birçok çalışma yayımladı. Yazar, yayımladığı makalelerin ve hikayelerin yanında Divan Edebiyatı konulu konferanslar da vererek büyük bir takipçi kitlesi edindi.İskender Pala, Divan Şiirini Sevdiren Adam olarak da bilinmektedir. İskender Pala, Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü dahil pek çok ödül kazanmıştır.Yazarın Babil’de Ölüm, İstanbul’da Aşk, Katre-i Matem, Şah Sultan adlı kitapları büyük satış başarıları elde etmiştir. İki Dirhem Bir Çekirdek adlı kitabı ise birçok eğitim kurumunun okuma listelerinde bulunmaktadır.Yazarın Efsane, Od, Mihmandar adlı kitapları uzun süre çok satanlar listelerinde bulunmuştur.Yazar, roman türünde gösterdiği başarıların yanında pek çok divan şiiri sözlüğü ve ansiklopedisi de hazırlamıştır.