Fatoş'la Kitap Dünyası

Okumak bir empati alıştırmasıdır; bir süreliğine başka birinin yerine geçme egzersizi. Malorie Blackman

Her Şeye Rağmen-Küfi Birinci

The Thursday Artists - A Road Of Friendship 1998-2020 (Perşembe Ressamları - Bir Dostluk Yolu)Heidi Trautmann

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yasa Mevzuat Yapım Sanatı ve Tekniği - Yasamacının El Kitabı Mehmet Öner Ekinci Işık Kitabevi Yayınları

Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün

Seninle Başlamadı-Mark Wolynn

Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh

Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel

Hayat İmkansız-Matt Haig

Düşünce Gücüyle Tedavi - Louise L. Hay

SINIRLAR – DR. HENRY CLOUD – DR. JOHN TOWNSEND



Doğruyu söylemeniz terk edilmenize yol açıyorsa, zaten sevilmiyorsunuz demektir.

Duygular ne göz ardı edilmeli, ne de her şeyden sorumlu tutulmalıdır.

"Flört etmek, yetişkinlerin birbirlerinin evlilik için uygun olup olmadığını anlamaları için bir yöntemdir; narin, incinmiş ruhların tedavi edilmeyi bekleyecekleri bir yer değil."

Sınırlar taarruz değil, savunma silahıdır

“Öfke bir arkadaştır. Yüzleşmemiz gereken bir sorun bulunduğunu bize anlatmak üzere bulunmaktadır.”

Hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyordu, yalnızlığı mı yorgunluğu mu?

Bazı şeyler canımızı yakar, ancak bize zarar vermez. Hatta bunlar bizim için iyi bile olabilir. Ve hoşumuza giden şeyler de bizim için son derece zararlı olabilir.

En derin ihtiyacımız, ait olma, ilişki içinde olma, ruhsal ve duygusal bir "yuva" sahibi olma ihtiyacıdır.

Birden fazla anlamlı ve değerli ilişkimizin olması çok önemlidir. Gidecek başka bir yerimizin olması, yaşamımızda yer alan kişilerin bize hayır diyebilmede kendilerini serbest hissetmelerini ve bu yüzden suçluluk duymamalarını sağlar.

Uygun sınırlar koyduğunuzda, başkalarına ilgi gösterme yeteneğinizi artırırsınız. Son derece gelişmiş sınırlara sahip olan kişiler, dünyada başkalarına en çok düşünen kişilerdir.

Gerçek Tıbbın 10 Şifresi

Karatay Diyeti

Dr. Canan Karatay’la Şifa Bulunlar

Anne Adayları ve Hamileler için Karatay Diyeti

Karatay Diyeti’yle Beslenme Tuzaklarından Kurtulma Rehberi

Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık

Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var

Karatay Mutfağı

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve çoğu ingiltereden gelen ressamların, 1998-2020 yılları arasındaki eseleri kitaplaştırıldı. Heidi Trautmann’ın hazırladığı “Bir dostluk yolu - Perşembe Ressamları” kitabı Işık Kitabevi ortaklığı ile Türkçe ve İngilizce olarak raflardaki yerini aldı. Kitabın türkçe çevirisini Nazif Bozatlı yaptı.Kitabın ilk tanıtım etkinliği 19 Ekim saat 16:00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılacak. İkinci tanıtım ise 25 Ekim tarihinde ise saat 16:00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.Bazen bize sihir gibi görünen şey, yaşamın henüz anlayamadığımız bir parçasıdır…Grace Winters hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmeni. Günlerini televizyon izleyip kitap okuyarak, beyninin körelmemesi için bulmaca çözerek geçiriyor. Bir zamanlar üstüne titrediği bahçesine bile ilgisini kaybetmiş. Yalnız, yapayalnız hissediyor.Yıllardır görmediği ve haber almayı beklemediği bir arkadaşının ona bir Akdeniz adasındaki köhne evini miras bıraktığını öğrenince, Grace bir planı ya da cebinde bir ada rehberi olmadan, aklında sorular ve tek yön uçak biletiyle, kendini İbiza’da buluyor."Neden ben? Neden bu ev?" Arkadaşının hayatına −ve ölümüne− dair cevaplar İbiza’nın engebeli tepeleri ile altın kumsalları arasında gizli. Parça parça bulabildikleri ise en uçuk hayal gücünün sınırlarını zorlayacak kadar tuhaf. Ve imkânsız gibi duran bütünü görebilmek için Grace, önce kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda.Dünya çapında bir yayıncılık hadisesine dönüşen Gece Yarısı Kütüphanesi’nin yazarından umudun ve yeni başlangıçların dönüştürücü gücüne dair enfes bir roman.CANAN KARATAYCanan Karatay, 2 Mart 1943 yılında Elazığ’da doğmuş, sağlık türünde kitaplar yazan ve günümüze kadar 8 kitabı yayımlanan tıp doktoru ve yazardır. Yazar,ile çalışmaktadır. İlkokulu Elazığ Atatürk İlkokulunda okumuştur. 11 yaşında Amerikan Kız Kolejinde okumaya başlamıştır. 1961 yılında mezun olan Canan Karatay, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1967 yılında bitirmiştir. Yüksek lisansını ise İstanbul Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanı olarak tamamlamıştır. 1979 yılında ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde doçent olmuştur. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsünde profesör unvanını almıştır. Canan Karatay, şu anda doktorluğu, akademisyenliği ve yazarlığı ile bilinmektedir.