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Fatoş'la Kitap Dünyası

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İyi okumak, yani gerçekten ruhu olan kitapları okumak soylu bir erdemdir, insana gündelik, alelade uğraşlardan daha fazla itibar kazandırır. Henry David Thoreua

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Fatoş'la Kitap Dünyası
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Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery
  • Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün
  • A Journey to Find Delicious Carrots Around Cyprus - Sıla Serin, Besime Erkmen, Ataç Tanay
  • Ada Kıbrıs - Turist Rehberi Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık Tarih Kültür ve Doğa Yazıları - Hasan Karlıtaş
  • Kınasız Gelinler - Acı Molehiya - Fulya Adalıer Canbolat
Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:
  • Okuyucu - Bernhard Schlink
  • Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh
  • Unutkan Ayna- Gürsel Korat
  • Ataların İzleri - Köken Aile Açılımı- Sabri Salış
  • İçdünyamıza Bakış - Beş Psikanalitik Vaka Öyküsü - Vamık D. Volkan -
 
A Journey to Find Delicious Carrots Around Cyprus - Sıla Serin, Besime Erkmen, Ataç Tanay

 
Ding acıktığı için en sevdiği yiyecek olan havuçları bulmak için Kıbrıs'ın her yerini dolaşır. Yolculuğu sırasında yeni arkadaşlar edinir ve yeni yerler keşfeder.
Sıla SerinBesime Erkmen ve Ataç Tanayın yazmış olduğu kitap çocuk öyküsüdür ve ingilizce dilinde yazılmıştır.
 
 
 
Okuyucu – Bernhard Schlink
 
Yaşadığım kenti terk ederken, Hanna'nın kafasını kurcalayan şeyle benim o dönemde düşünüp kurduklarım arasındaki uçurum, tuhaf bir biçimde içime dokunuyordu. Ona ihanet ettiğim, onu yadsıdığım için uzaklaşmasına neden olduğumdan kuşku duymamıştım, oysa gerçekte tramvay şirketinde utanılası bir duruma düşmekten kaçıyordu. Ne ki, onu benim uzaklaştırmış olmamam, ihanet ettiğim gerçeğini değiştirmiyordu. O halde hala suçluydum. Ve eğer bir caniye ihanet etmek suç sayılamayacağı için suç işlemediysem, bir caniyi sevmiş olduğum için suçluydum. Sıradışı bir aşkın ardına gizlenmiş dehşet verici bir tarihin öyküsü bu. Daniel Cohn Bendit'in dediği gibi, "büyük edebiyat". 
 
HAFTANIN KİTABI

VAZGEÇEBİLMEK – GUY FINLEY

  • Doğruluk size asla ihanet etmez.
  • Geride bırakmak size geçmiş bağlılıklarınızı anımsatarak acı veren kişilerden ve yerlerden kaçınmak değildir.
 
  • Kimse acı çekmeyi seçmez.
  • Bir kez kaybetmeyi bıraktığımızda, yaşamda kolaylıkla kazanacaksınız.
  • Kendinizi perişan edebilirsiniz ama kendinizi mutlu edemezsiniz.
  • Gerçek haz acının karşıtı değildir, acının olmamasıdır
  • Korktuğunuz hiçbir zaman başka birisi değildi. Sizi her zaman korkutan tek şey, bu kişi hakkında KENDİ DÜŞÜNCELERİNİZ. Hissettiğiniz korku, onun sizin hakkınızda düşündüğünü DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ şeyde.
  • Onsuz yaşamaktan korktuğunuz bir şeyi geride bıraktığınızda kaybettiğiniz tek şey korkunun kendisidir.
  • Kendinizi aramayın. Kendiniz olmaya cesaret edin.
  • Kendinizi Yepyeni Bir Dünyaya Yükseltin
“Yepyeni bir dünya gerçekten var mı?”
 “Yalnızca nereye bakmak gerektiğini biliyorsanız.”
 “Ne yöne bakmalıyım?”
“Kendinize bakın.”
  • İnsan olarak seviyeniz belli bir zamanda nerede olduğunuzu belirler çünkü kim olduğunuzu belirleyen her zaman deneyiminizdir. İzin verin şunu tekrarlayayım: İyi ya da kötü, olduğunuz kişiyi yaşarsınız, yaşadığınız yeri değil.
 
HAFTANIN YAZARI : PROF. DR. İLBER ORTAYLI

 
1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Chicago Üniversitesi′nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktor, “Osmanlı İmparatorluğu′nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla da doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayınladı. 1989–2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi′nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi′ne geçmiştir. Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa Iranoloji Cemiyeti üyesidir.
 
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