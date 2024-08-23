Fatoş'la Kitap Dünyası

İyi kitaplar okamayan adamın, okumuş olması ile cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur. Mark Twain

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

A Journey to Find Delicious Carrots Around Cyprus - Sıla Serin, Besime Erkmen, Ataç Tanay

Ada Karanlığından Kaçış 2.5 - Turgül Tomgüsehan

Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün

Ada Kıbrıs - Turist Rehberi Gözüyle Ada Kıbrıs ve Yaşanmışlık Tarih Kültür ve Doğa Yazıları - Hasan Karlıtaş

Bladan'dan Batum'a - Dr Tahsin Gözmen (1891 - 1983) -Soyer Gözmen

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Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel

Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh

Sevmeye Kendinden Başla - Duyarlı ve Hassas Ruhlu Kişiler İçin Güçlendirici Bir Rehber - Ilse Sand

İnsanın Anlam Arayışı - Viktor E. Frankl

Evinizdeki Terapist - Christine A. Padesky, Dennis Greenberger

Bladan’dan Batum’a – Dr. Tahsin Gözmen- Soyer Gözmen

Sevmeye Kendinden Başla – Ilse Sand



HAFTANIN KİTABI

KENDİNİ RAHAT BIRAKMA – HASAN KERİM GÜÇ



Karanlık sadece aydınlığın gölgelendiği yerdir ve geçicidir. Zira ışık İlahi'ye aittir, kalıcıdır ve hep kazanır.

Zeki, uyumlu olandır ve sadece uyumlu olanlar ayakta kalacak.

Ruhumuzun temel amacı, istikameti bulmaktır.

Kişinin seviyesine göre doğrular değişir.

Vicdan, ne akıldır ne kalptir ama hem akıl hem kalptir.

"Şimdi ben ölüm oluyorum; dünyaların yok edicisi."

"Kişinin kendi kendini suçlaması doyum verici bir lükstür. Kendimizi suçladığımız zaman başka hiç kimsenin bizi suçlamaya hakkı yokmuş gibi gelir. Kişiyi günahtan arındıran itirafın kendisidir, yoksa günah çıkartan papaz değil."

Huzur her an mutlu olmaktan ziyade, ânın amacını yaşamaktır.

Uyum sağlamak acılı ve zor bir süreçtir. Fakat zeki olanlar kolay yollarla üretilen palyatif çözümler yerine, zor olan kalıcı çözümleri tercih ederler.

Huzur, an neyi gerektiriyorsa o şekilde hazır bulunmaktan başka bir şey değildir. Bazı an mutluluk, bazı an acı, bazı an şefkat, bazı an da korku gerektirir. Öyleyse huzur her an mutlu olmaktan ziyade anın amacını yaşamaktır.

HAFTANIN YAZARI : ASLI ARSLAN

Emare-Sarmaşık Emare-Pusula Sokak Nöbetçileri Sokak Nöbetçileri 2

İngiliz Sömürge döneminde Osmanlı tebaası olarak Mağusa Kazası'nın küçük bir köyünde fakir bir çiftçinin oğlu olarak doğup büyümüş, hayat yolu onu yüksek eğitim aşkıyla İstanbul Askeri Tıp Fakültesine taşırken Osmanlı Devleti'nin çöküşünü, 1. Dünya Savaşını, Anadolu'da Yunan ve diğer ülkelerin işgali ile kısmen Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir Kıbrıslının hayat hikayesidir. 1921'den itibaren Kıbrıs'ta en zor şartlar altında hekimlik yaparken Trahomla savaş mücadesini kazanmış, Karma Belediyeyi, toplumlararası gerilimleri, çatışmaları ve adanın bölünmesine varan gelişmeleri yakından ve aktif olarak yaşamış, Lefkoşa'nın ilk Türk Belediye Başkanı olmuş, politik ve sosyal alanlarda çok etkin olup, liderliği pasifize edilmeye çalışılmış bir aydınımızı anlatır. Kitap Dr. Tahsin Gözmen'in hayatı boyu tuttuğu notlara dayanarak 1966 senesinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı anıları ce çeşitli olayları tarihleriyle aktarır ve birtakım eski resimlle belgelere yer veriri.Günümüzde sağlam bir kişiliğe sahip olmak, çok enerjik olmak, geniş bir sosyal çevreye sahip olmak, birçok aktiviteye katılmak, dolu bir ajandaya sahip olmak ve bir gece boyunca eğlenebilecek kapasitede olmak prestijli bir durum olarak kabul edilir.Bu ideal durumla kıyaslama yaptığınızda, kendinizde bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorsanız bu kitaptan yardım alabilirsiniz. Bu kitap, bazı alanlarda daha kırılgan olup başka alanlardaysa genelde kendilerinin bile farkında olmadıkları becerilere sahip olan aşırı duyarlı ve hassas ruhlu kişiler için yazılmıştır. Kitap aşırı duyarlı olmanın ne demek olduğunu, bu durumun nasıl deneyimlendiğini ve bunu hayatınızda olumlu yönde nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor.Kitapta şu konularla ilgili yönergeler bulabilirsiniz: Sınır koyma konusunda nasıl daha iyi olabileceğiniz ve doğuştan getirdiğiniz derinlik, yoğunluk hâlini nasıl en keyifli şekilde kullanabileceğiniz...Ayrıca hassas bir doğaya sahipseniz kitapta size mutluluk ve huzur verecek uğraşlarla ilgili bir öneri listesi de bulabilirsiniz.15 Ocak 1995 yılında Mersin’de dünyaya gelen genç yazar, üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Henüz 17 yaşında iken hikayelerini, internet üzerinden bir platform olan Wattpad ile, okurlarıyla buluşturmuştur. İlk kitabı Emare-Sarmaşık’ı 17 yaşındayken yazmaya başlayan yazar, özellikle genç okurlar tarafından oldukça ilgi görmüştür. Daha sonra Ephesus Yayınları tarafından ilk olarak 2017 yılında basılankalemi ile yazılan ve yazarın kitapları arasından basımı gerçekleşen ilk kitabıdır. İki kitaptan oluşan Emare serisi, Emare-Sarmaşık ve Emare-Pusula olarak isimlendirilmiştir. Emare serisinden sonra iseserisi ile adını iyice duyurmuş ve okur kitlesini genişletmiştir.Aslı Arslan’ın ikişer kitaptan oluşan iki serisi mevcuttur. Bunlar, Emare ve Sokak Nöbetçileri’dir. Wattpad üzerinden yazmaya başladıktan sonra kitapları Ephesus Yayınları tarafından yayınlanmıştır. İlk kitabını yayınladığında henüz genç bir yazar olsa da hikayeleri oldukça sevilmiş ve ilgi çekmiştir. Küçük bir kesim tarafından kurguları ve bakış açısı hakkında tepki toplamasına rağmen bu tepkilere aldanmamış, yolunda emin adımlarla yürümeye devam etmiştir.yayınlanma sırası tarihlerine göre şu şekildedir: