banner913
banner932
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
Motosiklet sürücüsü Recep Özovalı trafik kurbanı
16 0
Suikast şüphesi
Suikast şüphesi
32 0
 
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
Voleybolda transfer dönemi sona erdi
17 0
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu
54 0
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
17 0
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
20 0
Haspolat şehitleri anıldı
Haspolat şehitleri anıldı
19 0
banner1032

Fatoş'la Kitap Dünyası

banner1020

Yaşanacak tek bir hayatımız olduğu doğru değil; eğer okuyabilirsek, istediğimiz kadar çok ve çeşit çeşit hayat yaşayabiliriz. SI Hayakawa

banner1045
Fatoş'la Kitap Dünyası
banner971

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:
 
  • Yaşandığı Gibi 2. Cilt (1991 - 2000) - Mustafa Akıncı
  • Ada Karanlığından Kaçış 2.5 - Turgül Tomgüsehan
  • Kınasız Gelinler - Acı Molehiya - Fulya Adalıer Canbolat
  • Ada Karanlığı 2 - Turgül Tomgüsehan
  • Dünya Burada Bitsin - Emel Kaya
    
Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:
  • Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre
  • Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel
  • Atomik Alışkanlıklar - James Clear
  • Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
  • Seninle Başlamadı - Mark Wolynn
 
Yaşandığı Gibi 2. Cilt – Mustafa Akıncı

 
“Yaşandığı Gibi”nin ilk cildinde 1975'ten 1990'a kadar olan siyasi anılarını yazan Mustafa Akıncı, ikinci ciltte Kıbrıs siyasetinin önemli dönemeçlerinden birisini oluşturan 1990'lı yıllara mercek tutuyor. 1991-2000 arasını kapsayan bu kitap, SSCB'nin dağılmasıyla hüküm sürmeye başlayan yeni dünya düzeni içinde Kıbrıs'ın yeni binyıla hangi koşullarda girdiğini anlamaya yardımcı oluyor. Küresel açıdan hareketli, toplumsal açıdan sancılı geçen 1990'lı yıllar, bu dönemde Kıbrıs Türk siyasetinde daha çok muhalefet lideri olarak öne çıkan Mustafa Akıncı'nın gözünden irdeleniyor. Ayrıca iç siyasete dair pek çok ayrıntıya yer veren kitapta Akıncı, kısa süreli hükümet ortaklığı deneyimini çeşitli yönleri ve bilinmeyenleriyle anlatıyor. Bu cilt aynı zamanda, 2001-2009 dönemini kapsayan üçüncü ve son ciltle tamamlanacak olan bütünlüklü anlatının önemli bir parçasını oluşturuyor.
 
 
Atomik Alışkanlıklar – James Clear
 
 Clear, karmaşık konuları günlük yaşamda ve iş hayatında kolayca uygulanabilecek basit davranışlara indirgeme konusundaki başarısıyla tanınmış bir isim. Atomik Alışkanlıklar kitabında, iyi alışkanlıkları kaçınılmaz, kötü alışkanlıkları ise imkânsız hale getirmek için kolay anlaşılır bir kılavuz yaratmak amacıyla biyoloji, psikoloji ve nörobilim alanlarında doğruluğu kanıtlanmış fikirlerden faydalanıyor.
Bu kitap size,
-  rutininiz bozulduğunda bile yeni alışkanlıklar için nasıl zaman yaratacağınızı, 
- motivasyon eksikliği ve iradesizliğin üstesinden gelmeyi,
- ortamınızı başarıya ulaşmanızı kolaylaştıracak şekilde tasarlamayı,
- yoldan çıktığınız zaman kendinizi nasıl toparlayacağınızı ve çok daha fazlasını öğretecek.
 
HAFTANIN KİTABI

SEVDALİNKA – AYŞE KULİN

  • “ Kişi kişiyi kendi gibi bilir ... “
 
  • Hayatı kaçırmış olduğumu anladım.
 
 
  • Acılar bile, özgür ortamlarda çekilmeliydi.
 
  • Sakın bir daha aşık filan olma, bizim yaşlarda derin aşk yaramıyor.
 
 
  • “ Gece gelmişlerdi. Kapıları omuzlayıp herkesi sokağa dökmüşlerdi. Bir saat içinde herkese evlerini olduğu gibi bırakıp gitmelerini söylemişlerdi. Açılmayan kapıları kırmışlardı. Gençlerin tümünü öldürmüşlerdi. Kadınların, kızların ırzına geçmişlerdi. Bebeleri şişlemişlerdi. Kaçanların, evlerinden hiçbir şey almasına izin vermemişlerdi. Kuran'ları ayaklarının altında ezmiş, duvarlardaki aile resimlerini paramparça etmişlerdi. “
 
  • Sen bana aşıksın ama kocanı seviyorsun.
 
  • İnsanın ölümü yaşama tercih ettiği anlar oluyor.
 
  • Yine her zamanki gibi yenik düşmüştü duygularına.
 
 
HAFTANIN YAZARI : OSMAN BALCIGİL
 
1955 yılında İstanbul'da doğan Osman Balcılgil ekonomi eğitimi gördü. 
Önce gazetecilik ardından televizyonculuk yapan Balcıgil uzun yıllar dergi, gazete, televizyon sektörlerinde haber bölümlerinde muhabir, editör ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.
Balcıgil yaptığı araştırma, yazdığı yazı ve televizyon programlarıyla pek çok ödüle layık görüldü.
Nazım Hikmet’in annesi, Yahya Kemal’in sevgilisi, Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı Celile Hanım'ın yaşam öyküsünü anlattığı romanı Ela Gözlü Pars CELİLE 8 ayda 65 kez basılarak Türkiye’de 2016 yılının en çok okunan romanı oldu.  2022 yılına gelindiğinde, kitabın baskı sayısı 114 oldu.
Yazarın Sabahattin Ali'nin hayatını mercek altına aldığı  YEŞİL MÜREKKEP isimli kitabı 65 binden fazla sattı. Romanlarını dönem, biyografik, tarihi/ezoterik olmak üzere üç başlık altında kaleme alan Balcıgil'in biyografik roman türünde yazdığı Nefesi Tutku Olan Kadın AFİFE JALE  ve üzeri kapatılmış bir gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu Suat Derviş üzerine yazdığı İPEK SABAHLIK isimli kitapları da çok yüksek okunma rakamlarına ulaştı. Ardından, yine bu türde Cahide Sonku'nun hayatını KIZIL ÇENGİ adı altında konu edindi.
             Dönem romanları arasında yer alan PUTLAR YIKILIRKEN, TERS      
             KANATLI ŞAHİN, EN HÜZÜNLÜ EYLÜL, AVUÇLARIMDA HALA    
             SICAKLIĞIN VAR, MELEK TERÖRİST FAHİŞE  gibi kitapları,  
            yayınlandığı yıllarda listelere üst sıralardan girdi, düzenli aralıklarla  
            basımları sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.