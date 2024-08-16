Fatoş'la Kitap Dünyası

Yaşanacak tek bir hayatımız olduğu doğru değil; eğer okuyabilirsek, istediğimiz kadar çok ve çeşit çeşit hayat yaşayabiliriz. SI Hayakawa

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Yaşandığı Gibi 2. Cilt (1991 - 2000) - Mustafa Akıncı

Ada Karanlığından Kaçış 2.5 - Turgül Tomgüsehan

Kınasız Gelinler - Acı Molehiya - Fulya Adalıer Canbolat

Ada Karanlığı 2 - Turgül Tomgüsehan

Dünya Burada Bitsin - Emel Kaya

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Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre

Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel

Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

Seninle Başlamadı - Mark Wolynn

Yaşandığı Gibi 2. Cilt – Mustafa Akıncı



Atomik Alışkanlıklar – James Clear

HAFTANIN KİTABI

SEVDALİNKA – AYŞE KULİN



“ Kişi kişiyi kendi gibi bilir ... “

Hayatı kaçırmış olduğumu anladım.

Acılar bile, özgür ortamlarda çekilmeliydi.

Sakın bir daha aşık filan olma, bizim yaşlarda derin aşk yaramıyor.

“ Gece gelmişlerdi. Kapıları omuzlayıp herkesi sokağa dökmüşlerdi. Bir saat içinde herkese evlerini olduğu gibi bırakıp gitmelerini söylemişlerdi. Açılmayan kapıları kırmışlardı. Gençlerin tümünü öldürmüşlerdi. Kadınların, kızların ırzına geçmişlerdi. Bebeleri şişlemişlerdi. Kaçanların, evlerinden hiçbir şey almasına izin vermemişlerdi. Kuran'ları ayaklarının altında ezmiş, duvarlardaki aile resimlerini paramparça etmişlerdi. “

Sen bana aşıksın ama kocanı seviyorsun.

İnsanın ölümü yaşama tercih ettiği anlar oluyor.

Yine her zamanki gibi yenik düşmüştü duygularına.

HAFTANIN YAZARI : OSMAN BALCIGİL

“Yaşandığı Gibi”nin ilk cildinde 1975'ten 1990'a kadar olan siyasi anılarını yazan Mustafa Akıncı, ikinci ciltte Kıbrıs siyasetinin önemli dönemeçlerinden birisini oluşturan 1990'lı yıllara mercek tutuyor. 1991-2000 arasını kapsayan bu kitap, SSCB'nin dağılmasıyla hüküm sürmeye başlayan yeni dünya düzeni içinde Kıbrıs'ın yeni binyıla hangi koşullarda girdiğini anlamaya yardımcı oluyor. Küresel açıdan hareketli, toplumsal açıdan sancılı geçen 1990'lı yıllar, bu dönemde Kıbrıs Türk siyasetinde daha çok muhalefet lideri olarak öne çıkan Mustafa Akıncı'nın gözünden irdeleniyor. Ayrıca iç siyasete dair pek çok ayrıntıya yer veren kitapta Akıncı, kısa süreli hükümet ortaklığı deneyimini çeşitli yönleri ve bilinmeyenleriyle anlatıyor. Bu cilt aynı zamanda, 2001-2009 dönemini kapsayan üçüncü ve son ciltle tamamlanacak olan bütünlüklü anlatının önemli bir parçasını oluşturuyor.Clear, karmaşık konuları günlük yaşamda ve iş hayatında kolayca uygulanabilecek basit davranışlara indirgeme konusundaki başarısıyla tanınmış bir isim. Atomik Alışkanlıklar kitabında, iyi alışkanlıkları kaçınılmaz, kötü alışkanlıkları ise imkânsız hale getirmek için kolay anlaşılır bir kılavuz yaratmak amacıyla biyoloji, psikoloji ve nörobilim alanlarında doğruluğu kanıtlanmış fikirlerden faydalanıyor.Bu kitap size,- rutininiz bozulduğunda bile yeni alışkanlıklar için nasıl zaman yaratacağınızı,- motivasyon eksikliği ve iradesizliğin üstesinden gelmeyi,- ortamınızı başarıya ulaşmanızı kolaylaştıracak şekilde tasarlamayı,- yoldan çıktığınız zaman kendinizi nasıl toparlayacağınızı ve çok daha fazlasını öğretecek.1955 yılında İstanbul'da doğan Osman Balcılgil ekonomi eğitimi gördü.Önce gazetecilik ardından televizyonculuk yapan Balcıgil uzun yıllar dergi, gazete, televizyon sektörlerinde haber bölümlerinde muhabir, editör ve genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı.Balcıgil yaptığı araştırma, yazdığı yazı ve televizyon programlarıyla pek çok ödüle layık görüldü.Nazım Hikmet’in annesi, Yahya Kemal’in sevgilisi, Osmanlı’nın ilk kadın nü ressamı Celile Hanım'ın yaşam öyküsünü anlattığı romanı8 ayda 65 kez basılarak Türkiye’de 2016 yılının en çok okunan romanı oldu. 2022 yılına gelindiğinde, kitabın baskı sayısı 114 oldu.Yazarın Sabahattin Ali'nin hayatını mercek altına aldığısimli kitabı 65 binden fazla sattı. Romanlarını dönem, biyografik, tarihi/ezoterik olmak üzere üç başlık altında kaleme alan Balcıgil'in biyografik roman türünde yazdığıve üzeri kapatılmış bir gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu Suat Derviş üzerine yazdığıisimli kitapları da çok yüksek okunma rakamlarına ulaştı. Ardından, yine bu türdenun hayatınıadı altında konu edindi.Dönem romanları arasında yer alangibi kitapları,yayınlandığı yıllarda listelere üst sıralardan girdi, düzenli aralıklarlabasımları sürüyor.