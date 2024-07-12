Fatoş'la Kitap Dünyası

"İnsanın tekrar tekrar okuduğu, aklının demirbaşları arasında yerini alan ve hayata bakışını değiştiren kitaplar vardır; göz atıp asla baştan sona okumadığı, bir oturuşta okuyup bir hafta sonra unuttuğu kitaplar da." George Orwell

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Ada Karanlığından Kaçış 2.5 -Turgül Tomgüsehan

A Journey to Find Delicious Carrots around Cyprus - Sıla Serin, Besime Erkmen, Ataç Tanay

Notalar Rüyama Girdi - Başak Gorgetti

Kulüp Kıbrısta Jön Türk Hareketi Kardeş Ocağı - Sibel Siber

Öksüz Atlar Ülkesinde - Başaran Düzgün

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

Beni Gözünüzde Büyütmeyin - Gülse Birsel

4 Gün 3 Gece - Ayşe Kulin

Rezonans Kanunu - İsteklerin Yönetimi - Pierre Franckh

Yağmur Çiseliyor - Osman Balcıgil

Kızıl Karma - Jean Christophe Grange

ADA KARANLIĞINDAN KAÇIŞ 2,5 – Turgül Tomgüsehan



Ada Karanlığı 1 ve 2. kitaplardan sonra Ada Karanlığından Kaçış 2.5 ile devam ediyor...



KIZIL KARMA – Jean Christophe Grange

BAZI İNSANLAR HASTALIKTIR – EMRE IŞIK



İnsanı hayrete düşüren bir cesaret örneğidir bir insanın bir insanı karşılıksız sevmesi. Düşünsene sen aynı kaldırımda ıslanmak için yağmur duası ediyorsun, o şemsiyesiz gezmiyor.

Kimsenin bilmediği bir dilde insanın kendisiyle konuşmasıdır yalnızlık...

Dünya küçük olsa da karşılaşmayacağız.

Bir vapur gezisinde sana sarılıp martılara simit atmaktı hayalim...

Karanlıklara güzel kokular sürüp koynuma aldım. Cahildim sanma, özlüyordum seni.

Herkes seçimlerinin toplamıdır. Senin seçimlerin çok ucuzdu.

Ufacık bir ekrandan gündemi takip edip her şeyi bildiğini iddia eden insanlarla dolu her tarafım.

Sakladığım pek bir şey yok ama sana anlatamadıklarım çok fazla.

Herkes bir gün gider ve ölüm karşılığı olmayan bir terk etme şeklidir.

"Karanlığın sessizliğine sokulup buğulu camlara özlediğini mırıldanacaksın."

HAFTANIN YAZARI : George Orwell

Mayıs 1968’de Paris adeta yangın yeriyken, genç bir kadının bir yoga pozisyonunda, çıplak ve parçalanmış cesedi bulunur. Polis Jean-Louis Mersch, cinayeti soruşturmaya başlar. Maktulün arkadaşları Hervé ile Nicole de ona yardımcı olurlar. Bir başka kadın arkadaşları daha cinayete kurban gittiğinde, ölümün kendi çevrelerinde kol gezdiğini düşünmeye başlarlar.Mersch, Hervé ve Nicole bu cinayetlerin Hindistan’la bağlantılı olduğunu anladıklarında Kalküta’dan Varanasi’ye uzanan bir maceraya atılır ve korkunç gerçeği Ganj Nehri’nin kıyılarında keşfederler. Ama karma sonlanmamış, kötülüğün son halkasıyla yüzleşmek için gidilecek son bir durak kalmıştır...Jean-Christophe Grangé, cinayetlerin peşinde koşarken kendi kaderlerini de değiştiren üç çarpıcı karakter ve hiç düşmeyen bir tempoyla, bir kez daha kötülüğün sınırlarını araştırıyor...HAFTANIN KİTABI1903'te Hindistan'ın Bengal eyaletinin Montihari kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndükten sonra, öğrenimini Eton College'de tamamladı. Gerçek adı Eric Arthur olan Orwell, 1922-27 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı. Ancak, İmparatorluk yönetiminin içyüzünü görünce istifa etti. 1950'de yayımladığı Bir Fili Vurmak adlı kitabı, sömürge memurlarının davranışlarını eleştiren makalelerin derlemesidir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yazdığı Hayvan Çiftliği, Stalin rejimine karşı sert bir taşlamadır. Orwell'in en çok tanınan yapıtlarından Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, bilim-kurgu türünün klasik örneklerinden biri olmanın yanı sıra, modern dünyayı protesto eden bir romandır. Burma Günleri ise, Orwell'in Burma'daki (bugünkü Myanmar) İngiliz sömürgeciliğini dile getirdiği ilk kitabıdır. Orwell, 1950'de Londra'da öldü.