Fatoş'la Kitap Dünyası

Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur. - Lin Yutang

Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı

Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh

Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery

Gölgem ve Ben - Ayla Kahraman

Kısa Kıbrıs Tarihi - Tommy Clark

DAD - Selahattin Demirtaş

İyileşmek - Caner Yaman

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi - Akilah Azra Kohen

Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku- İlhami Algör

AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN – Ahmet Ümit

“ Bu kargaşanın, bu acımasızlığın, bu hoyratlığın içinde biz, birbirine sığınan iki çaresiz insanız.” İşte bu cümleyi duyunca sen geldin aklıma. İyi ki sana rastlamışım, iyi ki varsın Evgenia....

Eğer sizi samimiyetle seven bir kadın varsa, mutlu olmanız için yeterince sebebiniz var demektir.201

"Bunlar sıradan olaylar değil, işin arkasında büyük güçlerin çıkar çatışması var. Biz de arada kalıyoruz işte. Meşhur sözdür, filler tepişir çimenler ezilir."

İçimde bir eksiklik, bir yarım kalmışlık duygusu vardı.

"Sahiden de sevginin iyileştirici bir gücü vardı. Elbette yalansız olanın, çıkarsız olanın, hakiki sevginin. Eğer sizi samimiyetle seven biri varsa, mutlu olmak için yeterince sebebiniz var demekti.."

"Dünyada en çok sevdiğiniz kişi tarafından aldatılmaktan daha korkunç bir şey yoktur."

"Aşk... Aklın bittiği, duyguların başladığı yer. Seven insan, âşık olduğu kişiyi öldürmez. Âşık, fedakâr olmak zorundadır. Her âşık da öyle söyler zaten. Senin için ölürüm der, dünyayı kırmızı bir halı gibi ayaklarına sererim der, senin için yapamayacağım şey yoktur der. Der de der... Aşk öldürmez, eğitimsiz, bencil, ruhsal olarak gelişmemiş insan öldürür. Sorun aşkta değil, sorun nasıl seveceğini bilmeyen insanda."

"Aşkı anlarım, sevmeyi anlarım, insanların hata yapmasını da anlarım ama canavarlığı anlamam.."

"Artık duyduğum hiçbir şey beni şaşırtmıyordu."

“Şöyle demiş adam kadına: “bu kargaşanın, bu acımasızlığın, bu hoyratlığın içinde biz, birbirine sığınan iki çaresiz insanız."

Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur. - Lin YutangSelahattin DemirtaşBaşlangıçta koku biraz zorluyordu. Kanıksadım ama. Hatta seviyorum artık bu kokuyu. Yanık gibi. Hayatın gerçek kokusu. Şehir çöplüğü gibi kokuyor diyesim var fakat burası zaten şehir çöplüğü. Beş aydır burada yaşıyorum. Tamı tamına dört ay on sekiz gün. Duvara astığım kocaman bir kartonum var, her gün için bir çentik atıyorum üzerine, mahpuslar gibi. Çok rüzgar olduğunda duvardan düşüyor. “Evim” günün birinde tümden uçup giderse şaşırmam.Selahattin Demirtaş, bu yeni öykülerinde okurlarını benzersiz bir seyrana çıkarıyor: İstanbul çöplüğünden adliye koridorlarına, lüks villalardan vergi dairelerine, ıssız adalardan tımarhanelere uzanan; yer yer bilimkurgu ya da absürt komediye bürünen; yanlış anlamalarla, gıllıgışlı ihanetlerle, harika fantezilerle örülü; insan ruhunun gizemli dehlizlerinde acı ve tatlı kahkahalar attıran düşsel bir cümbüş.Kemerlerinizi bağlayın…İlk Kitabında Ayla Kahraman, okuru değişik insan manzaralarıyla karşılaştırıyor. Çoğunlukla insanın bildiği ama ayrıntılarını gözden kaçırdığı, komşu, arkadaş, akraba...hikayelerinden oluşuyor kitap. Yazar da bu hikayelerin ayrıntıları kaybolmasın diye dikkatimizi farklı karakterlere doğru yöneltiyor. Böylece savaş ganimeti toplayıcılığından, göçerliğin arttığı günümüzdeki memleket özlemine, aile ilişkilerinin dağınıklığında iç dünyalarına kapanmış insanların kederlerini gün yüzüne çıkararak, bireyin toplum içindeki sıkışıp kalmış psikolojini göz önüne getiriyor.Sabahattin Ali (25 Şubat 1907, Eğridere - 2 Nisan 1948, Kırklareli), Cumhuriyet Döneminde roman, öykü, şiir, oyun gibi türlerde 15'ten fazla eser kaleme almış, Toplumcu Gerçekçi Türk şair, roman, oyun ve hikaye yazarıdır.Sabahattin Ali, babasının görev yaptığı Bulgaristan’ın Gümülcine sancağına bağlı Eğridere ilçesinde Yüzbaşı Ali Selahattin Bey ve Hüsniye Hanım'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Fikret ve Süheyla adlarında iki kardeşi vardır. Trabzon kökenli bir aileye mensup olan yazar Sabahattin Ali'nin büyükbabası Bahriye Alay Emini Oflu Salih Efendi'dir.Sabahattin Ali, Eğitim hayatına Üsküdar Doğancılar’daki Füyuzat-ı Osmaniye Mektebi’nde başlamıştır. Başarılı bir öğrenci olan Sabahattin Ali, İstanbul Muallim Mektebi’nden öğretmen diploması ile mezun olmuştur.Sabahattin Ali, birçok edebi türde eser vermiş ve eserleri ile Türk edebiyatında öncü isimlerden birisi olmuştur.Hakkında açılan davalar nedeniyle Bulgaristan'a kaçma girişimi sırasında kendisine rehberlik eden Ali Ertekin tarafından 2 Nisan 1948'de Kırklareli'nde başına sopayla defalarca vurularak öldürülmüştür.Sabahattin Ali, birçok dile çevrilen eserleri ile dünyanın birçok ülkesinde tanınmış bir yazardır.