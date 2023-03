Fatoş'la Kitap Dünyası

Okuyan, araştıran, çalışan, evlatlar yetiştiren ve en önemlisi de insanlığı öğreten kadınları her zaman baş tacı etmelisiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun…

8 Mart’ta 8 Kitap: Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Haftanın En Çok Okunan Kıbrıs Kitapları:

Crans Montana - Kıbrıs Sorunun Çözümü Nasıl ve Neden Engellendi - Makarios Druşotis

Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı

Kıbrıs - Bitmeyen Yaz 1878-2015 Modernleşme Nüfus Kimlik Göç ve Mülkiyet - Mete Hatay -

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kader Anı Krizden Yıkıma Giden Yol: 1963 – 1964 - Aytuğ F. Plümer-

Kıbrıslıların Kökeni (Arkeoloji ve Genetiğin Bilimsel Verilerinde) - Marie-Louise Winbladh

Haftanın En Çok Okunan Dünya Kitapları:

Çocuk, Köstebek, Tilki ve At - Charlie Mackesy

Hayalini Yorganına Göre Uzat - Acar Baltaş

Galateia: Bir Öykü - Madeline Miller

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku - İlhami Algör

Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

“Bir bahar günü kırlarda tek başına dolaşmaya çıkan bir oğlan çocuğu, önce bir köstebekle, sonra da bir tilki ve bir atla tanışıp arkadaş oluyor; konuşa konuşa yürürlerken birbirlerine sordukları sorular üstünden kitap da bizi dostluk, hayat, sevgi ve ihtiyaçlar üzerine düşündürüyor.”





KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN KADER ANI KRİZDEN YIKIMA GİDEN YOL:1963 – 1964 – AYTUĞ F.PLÜMER

2017'de Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Wenstein'le ilgili taciz iddialarını araştırmaya başlayan New York Times muhabirlerive5 Ekim 2017'de ilk haberlerini yayımladıktan sonra beklemedikleri bir gelişme oldu. ABD'li oyuncu Alyssa Milano, Weinstein'le ilgili iddiaların ardından bir tweet atarak tacize uğrayan kadınların Ben de (Me too) yazarak tweetini yanıtlamaya ve tacizcilerini ifşa etmeye davet etti. Bu davet, sessizliği seçen binlerce kadına cesaret verdi ve kadınlar üzerlerine örülen korku duvarını yerle bir ederek uğradıkları tacizleri anlatmaya başladılar. Dayanışma içinde çığ gibi büyüyen kadın hareketi, tacizcilerin hiç beklemedikleri bir şeye neden oldu. Kadınların anlattığı sahneler pek çok açıdan benzerlik içeriyordu ve tacizcilerin sistematik biçimde hareket ettiklerini gösteriyordu. Bugüne kadar “yanlış anlaşılırım, işimi kaybederim, ailemi zor duruma sokarım” gibi endişelerle susmayı tercih eden kadınların sessizliğini kullanan tacizciler bunu bir alışkanlık haline getirmişlerdi.Yaptıkları cinsel taciz haberleriyle 2018 yılındakazananve’in yazdığı kitap şu cümleyle bitiriyor: “Bu sadece başlangıç.” Kadın dayanışmasının gücünü görmek için Harvey Weinsten’le birlikte Donald Trump ve Brett Kavanaugh dosyalarını da içeren bu büyük gazetecilik hikâyesini mutlaka okumalısınız.Kitaba her şeyden vazgeçmeye hazır olduğu bir günü anlatarak başlayan, “Kadınlar, yeni bir dünya inşa edelim ve iktidarı elimize geçirelim!” dedikten sonra kitabını şöyle bitiriyor: “Bir gün her şeyden vazgeçmek isteseniz de, bilin ki bunu asla beceremeyeceksiniz. Siz vazgeçemezsiniz çünkü siz bir kadın ve bir kahramansınız.”, kahraman olduğunu bilen veya henüz fark etmemiş bütün kadınların okuması gereken bir kitap.Time’dan R. Z. Sheppard kitap için “Frida, radikal sanatın, romantik politikanın, tuhaf aşkların ve fiziksel acının, insanın aklına ‘Neden bunları daha önce anlatan olmadı?’ sorusunu getiren büyüleyici bir öyküsüdür” diye yazmıştı. Sanatla, devrimle, kadın haklarıyla ilgilenenlerin mutlaka okuması gereken çok önemli bir kitapDoğanın üretmeye güdülenmiş sonsuzluğundan, zamanın taşımaktan bıkmadığı sabrından, yaşanan ânın algılanamayan sarmalından, dişiliğin yaşamı sürgit coşturan yaratıcılığından, erilliğin hem hoyrat hem incinir gücünden, gerçeğin masallaşmış kalıntılarından, utangaç, kuşkucu, küskün ve hızlı erir bir gölge gibi hayallerden ve bal tadındaki dilden, sağılarak, özeyerek Ayla Kutlu ustalığıyla oluşturuldu bu yedi öykü.’un erkek egemen dünyaya karşı çıkan başyapıtı, bugün bile ataerkil zihniyete meydan okuyan bir manifesto olarak güncelliğini koruyor.'un iki üniversitede yaptığı konuşmaların derlemesi olan bu eser, dünün kadınlarının bugünün kadınlarına bir armağanı...: Otuz beş yaşında Müslüman bir ülkeni ilk kadın başbakanı olup suikastlara uğrayan hapislere atılan ve sürgünden ülkesine döndükten iki ay sonra, elli dört yaşında öldürülen'nun anısına içten bir saygı duruşu.çok üzücü bir tanıklıktır ama aynı zamanda bir çığlık, bir çağrıdır. Erkek yasalarının kurbanı olan bu kadınların ölümünü örten, dayanılmaz sessizliğin tabusunun kırılması için bu çığlığın atılması gerekir.Acımasızca yakılan Souad'ı bir mucize kurtarmıştır. Ve Souad bugün, hayatları tehlikede olanlar için konuşmaya karar vermiş, dünyaya bu barbarca uygulamayı anlatmak istemiştir.Gılgamış Destanı’ndan el alarak yazdığı'ya tarihsel bir sorumluluk yüklemiştir. O sorumlulukla bu topraklarda beş bin yıldan beri yaşananları kadının özgün diliyle anlatır.’nda Gılgamış Destanı’nın eril söylemine karşı geliştirdiği söylemle kadını gün ışığına çıkarır; yaşama sevincini (çok sevdiği) oyalar gibi okurun dünyasına işler.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Charlie Mackesy’nin dünya çapında bir fenomen hâline gelen, her yaşın ve her çağın kitabı olarak görülen Çocuk, Köstebek, Tilki ve At yalnızca etkileyici bir kitap değil aynı zamanda derinlikli bir sanat yapıtı. Bazılarına göre bir felsefe kitabı, bazılarına göre bir ahlak manifestosu, bazılarına göreyse bir mutluluk rehberi. Sevgi, dostluk, iyi kalplilik üzerine düşündüren, yürek ısıtan çizimlerle bezenmiş evrensel bir kitap.Bu kitapta, Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin Kıbrıs Rum kanadı tarafından önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda girişilen askeri ve diplomatik hamleler irdelenmektedir. Buna paralel olarak, savunma pozisyonunda kalan Kıbrıslı Türkler ve diğer aktörlerin (Türkiye, Yunanistan, İngiltere, ABD, SSCB ve BM örgütü) bu hamleler karşısındaki tutum ve tepkileri anlatılmaktadır. Sömürge dönemi sonrası Kıbrıs tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden 1963 ve 1964 olayları karşısında Kıbrıslı Türklerin içine düştüğü durum, karanlıkta kalmış yönleriyle, tasvir edilmeye çalışılmıştır.