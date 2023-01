Fatoş'la Kitap Dünyası

İnsanlık, yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir. EMİLE ZOLA

Bir Sır Adam - 1955/1974 Döneminin Saklı Tarihi - İlter Kırmızı

Arda Giz ve Geleceğin Efendileri - Ünver Alibey

Hammurabi - Ahmet Şimşek

Safir 1 - Müjdelenen Zaman

Crans Montana - Makarios Druşotis

Ölü Ozanlar Derneği - N. H. Kleinbaum

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Bir Kadının Hayatından 24 Saat

Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery

Bir Aşk Masalı- Ahmet Ümit

Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck

Sırf seviyorsun diye kimseye katlanmak zorunda değilsin. Sana stresten başka birşey vermezler. Tahammül edemediğin insanlara yol vermek de ömür uzatır. Stres hastalığı çağırır, hastalık da ömrü kısaltır. Yol ver gitsin.

Hiç kimse durduk yere gitmek istemez birilerinden ya da bir yerlerden. Ya biri itmiştir onu ya da çoktan vazgeçmiştir. Ya sabrı tükenmiştir ya da gücü bitmiştir. Yani kaldığı yerden ve yüzlerine gülümsediği insanlardan tüm umudunu kaybetmiştir. Dedim ya, hiçbir eylem öyle durduk yere gerçekleşmez. Yaşanan her hayal kırıklığı, hak etmediği şeyleri yaşamanın sıklığı ve her gece başımızı yastığa koyduğumuzda içimizden yükselen, "Ben yanlış bir karar vermişim,” sesiyle pişmanlığımız arttıkça insan daha fazla bakar kapıya ve yollara. Kim ister bir anda tüm düzenini değiştirmeyi? Ama bazı ilişkiler insanların sınırlarını ve sinirlerini fazlasıyla zorlar. Sözler ağırlaşır, davranışlar kabalaşır ve küçük tartışmalar bile içinden çıkılmaz boyutlara ulaşır. Ve bir gün bakar insan karşısındaki insanın donuk gözlerine. Ve der ki: "Ben bu insanla ömrümün geri kalanını gerçekten birlikte geçirmek istiyor muyum?" İşte bu sorunun cevabı insanların kaderini ve yolunu belirler. Yani sözün özü; biri iter, biri gider.

Aldığın nefesin de geçen günün de tekrarı yok. Şu hayatta birçok şeyin alternatifini bulabilirsin. Çok şeyin yerini zamanla doldurabilirsin. Ama şunu sakın unutma: -Senden Bir Tane Daha Yok…

KİTAPLARI:

Süt Lekesi2018

Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir2019

Kararı Ben Veririm: İlişkisini Yöneten Hayatını Yönetir2020

Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever2021

İz Bıraktığın Kadar Varsın 2021

Vazgeçilmez Olmanın Sırrı2022

TMT ile ilgili şimdiye kadar bilinmeyen ya da yanlış bilinen pek çok olay, İlter Kırmızı’nın yarım yüzyılı aşkın bir zamandır sakladığı belgelerle desteklenmiş. İlter Kırmızı, kitabının ilk sayfalarına, çocukluk ve gençlik yıllarının Ayyani köy hayatı ile Lefkoşa’sını, dahası 20 yüzyılın Kıbrıs’ının yaşam tarzlarını da sıkıştırmış. O yılların dünürcülüklerinde çeyiz antlaşmasının nasıl ve kim tarafından not edildiğine, hasat edilen üzümlerin KEO ve LOEL fabrikalarına ilkel şartlarda taşınmasına, köylülerin zivaniya yapımına bile yer vermiş. Dahası kelime dağarcığımızı terk edeli epey zaman olmuş; “bendo lira’, ‘supukya’, ‘sirica’, “haşhaşlı porto”‘ mulla’, bulamaç, ‘bizlengiç’, kaffe gibi sözcükleri dönemin yaşamı içerisine sıkıştırıp anlatmış.Geleneklere olan bağlılığı ve katı disiplin kurallarıyla ünlü Welton Akademisi’nin öğrencilerinin okul ve yatakhane arasında geçen tekdüze hayatları yeni İngilizce öğretmenleri John Keating’in okullarına gelmesiyle bir anda değişir. İyi birer üniversiteye girmeleri için onları çok yoğun bir tempoda çalışmaya zorlayan öğretmenleri ve ebeveynlerinin aksine,bu ele avuca sığmaz adamın onlardan tek bir isteği vardır: Anı yaşamaları ve hayatlarını olağanüstü kılmaları.1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. 2015 yılında boşanmış olan Ezmeci'nin 1 oğlu bulunmaktadır.İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul Etiler de TERAPİ EVRENİ adlı kendi terapi merkezinde psikologluk yapmaktadır.Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır.