Mobilya boyacısı olarak çalışan Menderes Öksüzer, pandemiden olumsuz etkilenen esnaftan sadece biri. Öksüzer, “Evimize ekmek götüremez olduk. Halen de öyleyiz. İş yok, müşteriler yanaşmıyor. Müşterilere verdiğimiz fiyatlara da geri dönüş alamıyoruz” diyerek yaşadığı zor süreci anlatıyor



Ümit ŞEYHUN

Dünyada ve ülkemizde yaklaşık 15 aydır devam eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan, esnaf, tüccar, iş insanları ve vatandaşlar bugüne kadar yaşadıkları zor süreç hakkında HALKIN SESİ’ne konuşacak, yaşadıkları zor günleri ve devletten beklentilerini anlatacak.

Gerçekleştirdiğimiz kısa röportajlarımıza bugünden itibaren başlıyoruz.

Geçimini dülgerlikle yürüten Menderes Öksüzer, 13 yaşında Adana’da başladığı mesleğine, 1990 yılında adaya gelerek devam etti.

7 sene çalıştıktan sonra kendi işyerini açan Öksüzer, mobilya boyacısı olarak çalışıyor ve işini de çok sevdiğini anlatıyor.

Ancak pandemi, Menderes Öksüzer’in işlerini de olumsuz şekilde etkiledi.

Öksüzer “Salgın, işyerimizi gerçekten çok derin etkiledi. Evimize ekmek götüremez olduk. Halen de böyleyiz. İş yok müşteriler yanaşmıyor. Müşterilere verdiğimiz fiyatlara da geri dönüş alamıyoruz. Gelirleri yok insanların çok zor durumdayız” diye konuştu.

Kapanma döneminde çok zor geçindiklerini anlatan Öksüzer, İhtiyat Sandığı’ndan 2000 TL çekerek geçinmeye çalıştığını, arkadaşlarından da borç aldığını söyledi.

Menderes Öksüzer yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Eşimle ben çok etkilendik. Evde oturmalar, boşanma derecesine geldik. İkimiz de çok stres yaşadık, dışarı çıkıyoruz olmuyor eve geliyoruz olmuyor büyük bir bunalım yaşadık inşallah tekrarlanmaz ve bu korona biter.”

Menderes Öksüzer önümüzdeki döneme ilişkin işlerin düzeleceğini umut ediyor.

Öksüzer “Sonumuz ne olacak biz de bilemiyoruz. Yarının ne olacağını bilemezsin”

