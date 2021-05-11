Eski günlere dönmeyi iple çekiyoruz

11 yıldır emlak sektöründe çalışan Ürkan Kâfidir, pandemi nedeniyle sahaya inememenin sıkıntısını yaşadıklarını vurgulayarak, “Gelirlerimiz yüzde 60 kadar düştü. Birikimlerimizi kullanarak bu dönemi atlatmaya çalıştık” diye konuştu

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 11 yıldır emlak sektöründe çalışan Ürkan Kâfidir.1982 Lefkoşa doğumlu olan Ürkan Kafidir, turizm mezunu olmasına karşın 11 yıldır emlak sektörü içinde üç kardeşiyle birlikte faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, “Zor ama gerçekten çok sevdiğim bir meslek” dedi.10 Mart 2020 tarihiyle birlikte ülkemizde de ilan edilen pandemi sürecinin kendilerini de çok etkilediğini belirten Kafidir “Çevrimiçi olarak evimizden çalışsak da Kıbrıs’ta yüz yüze satış yapmanın ve samimiyet kurmanın yeri bir başka. Sahaya inmeden maalesef istediğimiz gibi müşteriyle iletişim kuramıyoruz” dedi.Ürkan Kafidir, bu süreçte ellerinden geldiği kadarıyla portföylerini çoğaltmaya çalıştıklarını bunlarla birlikte çevrimiçi satışlarını yaptıklarını söyleyerek “Başarılı mıyız? maalesef istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Kiralarımız durmadı, vergilerimiz durmadı, elektrik ve diğer tüm giderlerimiz pandemiden etkilenmedi ama gelirlerimiz inanılmaz ölçüde etkilendi” diyerek sıkıntılarını aktardı.Yaşanan pandemi sürecinden dolayı büyük gelir kayıplarının olduğunun altını çizen Kafidir “Gelirlerimiz ciddi anlamda %60 kadar düştü. Birikimlerimizi kullanarak bu dönemi atlatmaya çalıştık. Üretemediğimiz için moralimiz maalesef bozuldu. Bu sektörde maalesef enerjik olmak ve müşteriye o enerjiyi aktarmak çok önemli, ama üretemediğimiz için kısıtlandığımız için istediğimiz potansiyeli maalesef yakalayamadık ve gelirimizde bununla birlikte düştü” dedi. Kendisindeki hiperaktivite dolayı evde vakit geçirmenin kendisine çok yabancı bir kavram olduğunu söyleyen genç emlakçı “Biz devamlı sahada yeni insanlarla enerjimizi yüksek tutarak işimizi yaparken, dört duvar arasına kapanıp çevrimiçi olarak iş yapmak maalesef bizi negatif olarak etkiledi ve kendimizi kötü hissettik” dedi.Pandemi sürecinde ailesiyle pek sık görüşemez olduğunu ifade eden Ürkan Kafidir “Özel sektörde çalışan bir ailem var. Aile bireyleriyle görüşememek ve işe gidememek maalesef insanı kötü etkiliyor. Her birimiz ayrı evlerdeyiz ve bu bize özlem olarak geri döndü maalesef. Sağlığımız çok şükür yerinde eski günlere dönmeyi iple çekiyoruz.”Şu anki hükümet ile pandemi sürecinin başındaki hükümet arasında çok bir fark olmadığını ifade eden Kafidir “Maalesef imkânlar dâhilinde kapasitelerini zorluyorlar. Bu pandemi sürecini daha verimli yönetebilirlerdi. Dört dörtlük bir yönetim olmadı maalesef yetersiz kaldılar” dedi.Bundan sonrası için nasıl bir beklentisi olduğunu sorduğumuz Kafidir, bir an önce sağlıklı günlerin gelmesi ve ekonomik olarak tekrar rahat günlere dönmeyi umut ettiğini dile getirdi.Kafidir “Hak ettiğimiz şekilde yönetileceğimiz bir hükümetin gelmesi ve işlerimizin eski performansına dönmesini umut ediyorum. Ayrıca çok güzel bir yaz döneminin olmasını yürekten istiyorum. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah” dedi.Röportajın sonunda gelecekle ilgili planlarını da aktaran Kafidir “Çocuklarıma çok güzel bir gelecek bırakmayı hayal ediyorum. Ve onlarla uzun yıllar sağlıkla birlikte yaşamayı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.