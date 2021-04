Babasından devraldığı oto yedek parça işi ile uğraşan Aytaç Bataryacı, son dönemde gelirinin yarı yarıya düştüğünü anlattı, pandemi döneminin aile ve çocukları olumsuz etkilediğine dikkat çekerek “Çocuklara çocuk olmalarını yasakladık” ifadelerini kullandı

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz çocukluktan beridir iş hayatında olan babasından devraldığı oto yedek parça işi ile uğraşan Aytaç Bataryacı. Pandeminin gerek işlerine gerekse aile yaşantılarına etkisi olduğunu ifade eden Bataryacı, “Aslında çocuklara çocuk olmalarını yasakladık pandemide onları eve tıkarak” diyerek en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğunu vurguladı.Adım Aytaç Bataryacı. Oto yedek parça işi ile uğraşmaktayım. İş hayatıma çocukluğumdan beridir başladım desem yalan olmaz. Babamın yanında çocukluktan beridir bu işin içindeyim. Sektör güzel ve hareketli bir sektördür lakin her daim sorunlar çıkabiliyor karşımıza.Her sektörü negatif etkilemiştir istisnalar hariç. Bizim sektör bunu fazlası ile hisseti. Çünkü hareket olmadığı zaman bizim sektörde hiçbir şey çalışmaz hiçbir ihtiyaç olmaz. Malum hareket dondurulduydu bir dönem ondan sonrada ara ara açılımlar oldu hareketlendi biraz. Lakin sektörün potansiyelinin çok altında bir talep var. Bizi zora sokuyor bu ama öncelikle insan sağlığı dediğimiz için buna boyun eğip devam edebiliyoruz.Gelirler bayağı düştü, kar marjları da azaldı. Normal satışlar da azaldı. Öte yandan döviz bir türlü sabit durmadı devamlı yukarıya doğru bir istikamette gidiyor. Herhalde daha da çıkar ve bu her türlü sıkıntıyı da beraberinde getirir.Kredili çalışanlara özellikle kredili piyasaya mal veren şirketler özellikle bizim gibi çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyor. Haklı ya da haksız pandemiyi kullanıp ödemelerini geciktirenler oluyor. Bazı şirketler ve şahıslar çok ciddi mağduriyetler yaşamaktadır, tabi onları ayrı tutmakta fayda var. Lakin bunu fırsat bilen bazı sözde işadamlarımız da var piyasada ve esnafımız da maalesef aynı suiistimali yapıyor. Gelirler yarı yarıya düştü maalesef.Aile yapımızdaki etkisi her evde de sanırım aynı sıkıntı vardır. İnsanlar psikolojik bir baskı altında hissediyor kendilerini. Bu özellikle çocuklarda daha bariz hissediliyor. Aile yapısı her ailede biraz titremiş olabilir lakin çocuk psikolojisi negatif yönde çok etkilendi bundan. Bir çocuğu düşünün o enerjisini atabileceği bir alan bir mekan var ve ona ulaşamıyor. Kendi hobilerini eğlencelerini yapabileceği hiçbir şeye iştirak edemiyor. Arkadaşlarıyla buluşmalarını yasakladık çocuklara. Aslında çocuklara çocuk olmalarını yasakladık pandemide onları eve tıkarak. Hem çocukların enerjisini hem öğrenme keşfetme ihtiyaçlarını o meraklarını giderecekleri kapıları kapattık. Zorunlu muydu maalesef zorunluydu.Bir dönem gayet sağduyulu yaklaştı ilk başlarda ve sıfıra indirmeyi başardık.Halkta oldukça olumlu tepki verdi. Benim şahsi kanaatim o ama o birinci dönem birinci kapanma süresince ve sıfırladık ondan sonra kontrolsüz bir açılma oldu ve patladık.Kontrollü bir açılma olabilirdi öğrenciler ülkeye getirtilebilirdi kontrollü olarak kelepçe ile yurtlarda veyahut da 15 gün karantinayla getirtilebilirdi öğrenciler.Öncelikle vaka sayılarının azaltılması ile alakalı doğru adımların atılması.Onun paralelinde de ekonomiye bilinçli ekonomiden anlayan uygulamaları uygulatabilecek bir yönetim isteriz.Her zaman var ve her zaman olacak. Asla umudumu kaybetmedim.