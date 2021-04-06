Çağan Ilgar’la Klasik Yolculuk

Merhabalar sevgili okuyucularımız, bu haftadan itibaren sizlerle klasik otomobillerle ilgili bu sayfada buluşacağız. Bazı haftalar geçmişte yaptığımız organizasyonları bazı haftalar ise klasikçilerimizin kullandığı araçları sizlerle paylaşacağız.

İlk haftaki sayfamız 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz II. Kombos Mercedes-Benz Klasik Otomobil Rallisiyle ilgili.Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulubü 2011 yılında sezona II. Kombos Mercedes-Benz Klasik Otomobil Rallisi ile başladı. Sponsorluğunu Serhan Kombos Otomotivin yaptığı ralli 27 Mart 2011 Pazar günü yapıldı. Saat 09.00 da start yerinde toplanan klasik severler yeni bir sezona başlamanın heyecanıyla araçlarının son bakımlarını yaptılar, sohbetler edildi ve özlem giderdiler.Pilotların ve co-pilotların heyecanlı bekleyişlerinin ardından saat 10.00’da Serhan Kombos Otomotiv Ltd. Girne Showroom önünde ilk araç start aldı. 10.00’da ilk aracın start almasıyla başlayan ralli de onu 2 dk. arayla diğer araçlar takip etti ve yarışmacılar batıya doğru yol almaya başladı. Karaoğlanoğlu, Alsancak ve Lapta geçildikten sonra, yarışmacılar Sadrazamköye doğru yol aldı.İlk özel etap 40. dakikada ve ikinci özel etap 70. dakikada start alındı.Sadrazamköy ve Koruçam köyünde 2 özel etap geçildikten sonra yarışmacılar Lefkoşa istikametine dönüş yaparak, starttan 110 dakika sonra 1 özel etap da dönüş yolunda gerçekleşen rallide toplam 3 özel etap geçildi. Ralli, Lefkoşa’daki Serhan Kombos Showroom önünde son buldu. 7 hakemin görev aldığı 2. Kombos Mercedes-Benz Otomobil Rallisi toplam 185 dakika sürdü.Yarışın bitiminden sonra Lefkoşa Serhan Kombos Showroom önünde güneşli güzel bir havada hep birlikte öğlen yermeği yenildi ve yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi. Sırayla önce grup ödülleri verildi ve en son verilen genel klasman ödüllerinin ardından ralli sona erdi.Genel Klasmanda sadece Mercedes marka araçların yarıştığı rallide katılan diğer marka araçlara sadece grup ödülleri verildiToplam 7 grup ödülünün verildiği rallide kategori E, kategori F, kategori G, karma ekip, bayanlar kupası, yarış ruhu kupası ve en genç Co-pilot kategorilerinden oluştu.Dört ay aradan sonra biraraya gelen klasik severler, geçirilen güzel bir günün ardından 8-10 Nisan tarihlerinde yapılacak olan 4. Uluslararası Cypress Rallisin de buluşmak üzere sözleşdi.Haftaya 4. Uluslararası Cypress Rallisi anılarıyla buluşmak üzere.