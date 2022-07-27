Bu tuzağa düşmeyin!

Lefkoşa’da yaşayan Ukrayna uyruklu bir kadının Kaymakamlıktan izinsiz şekilde sosyal medyadan kendi şahsi banka hesap numaralarını vererek savaş mağduru Ukraynalı çocuklar adına bağış topladığı ortaya çıktı. İzinsiz yapılan bu girişim üzerine harekete geçen Lefkoşa Kaymakamlığı Adli Şube’ye ihbarda bulundu

Lefkoşa’da yaşayan Ukrayna uyruklu Albina R. adlı kadının Kaymakamlıktan izin almadan Ukraynalı çocuklar adına bağış topladığı ortaya çıktı.Söz konusu kadının sosyal medya hesabından kendi şahsi banka hesap numaralarını vererek savaş mağduru Ukraynalı çocuklara yardım edilmesi için yaptığı çağrı, şüphe uyandırdı.Kadının hiçbir izin almadan yaptığı bu girişim, dolandırıcılık şüphesi uyandırdı.Facebook hesabından Ukrayna’da savaş mağduru 310 çocuğu Kıbrıs’a getireceği vaadini veren söz konusu kadının, bu çocukları rehabilite etmek için Kaplıca’da bir otele yerleştireceği sözünü de verdiği dikkat çekti.Öte yandan Ukrayna uyruklu Albina R.’nin ülkede üniversiteler başta olmak üzere çeşitli eğitim merkezlerine de giderek Ukrayna’dan öğrenci getirmeyi teklif ettiği öğrenildi.Ukrayna’da 70 bin üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren ve bu öğrencileri Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere getirmeyi teklif eden söz konusu kadının hareketleri, şüpheleri daha da artırdı.Öte yandan Lefkoşa Kaymakamlığı, Ukrayna uyruklu Albina R.’nin izinsiz şekilde bağış toplamaya çalışmasına karşı harekete geçti.Konuyla ilgili şikayetler üzerine devreye giren Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube Bölümüne bilgi verdi.Polisin, Akkuş’un şikayeti üzerine soruşturma başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.’ne açıklama yapan Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Ukrayna uyruklu Albina R. adlı kadının Ukraynalı çocuklar adına bağış toplamak için Kaymakamlıktan herhangi bir izin almadığını açıkladı.Akkuş, söz konusu yardım kampanyaları için yasaya göre ilgili Kaymakamlıklara müracaat edilmesi gerektiğini ve yetkili birimlerin onay vermesi halinde ile ruhsatlandırma karşılığı yardım toplanabileceğini söyledi.Dernek ya da hayır kurumları gibi kurumların Kaymakamlıklara müracaat ederek makbuz karşılığı bu işlemi yürüttüğünü anlatan Akkuş, “İlgili şahıs bize gelmedi. Kaymakamlığa danışmadan hesap açılamaz” dedi.Akkuş bu konuda aldığı şikayetler üzerine Polis Genel Müdürlüğü’ne bilgi verdiğini ve polisin de gerekli soruşturmayı yapacağını dile getirdi.