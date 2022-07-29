“BM Kıbrıs danışmanı atansın, müzakereler başlasın”

Kıbrıs’ta 1964 yılından beri görev yapan Barış Gücü’nün görev süresini altı aylığına uzatan BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta müzakerelerin yolunu açacak ortak zeminin bulunmasına yardımcı olacak bir BM danışmanı atanmasını istedi





Özlem Şahin ŞAKAR-New York

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres’in çağrısına destek vererek Kıbrıs’ta müzakerelerin yolunu açacak ortak zeminin bulunmasına yardımcı olacak bir BM danışmanı (elçisi) atanmasını istedi.

BMGK, Kıbrıs’ta 1964 yılından beri görev yapan BM Geçici Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini altı aylığına uzattı. Dönem Başkanı Brezilya’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ronaldo Costa Filho başkanlığında toplanan 15 üyeli BMGK’nın oybirliğiyle aldığı 2646 (2022) sayılı kararla, görev süresi 31 Temmuz’da dolacak UNFICYP’in süresi 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatılmış oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son UNFICYP ve İyi Niyet Misyonu raporları doğrultusunda hazırlanan Konsey kararının taslak metnini daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Konsey’in daimi üyesi İngiltere hazırladı. Metin, UNFICYP’in başı ve Genel Sekreterin Kıbrıs temsilcisi Colin Stewart’ın Konsey üyelerine bilgi verdiği brifingin ardından oluşturuldu ve üzerinde istişareler yapılarak son halini aldı.

BM DANIŞMANI ATANSIN

Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasında temel sorumluluğun Kıbrıslılar’a düştüğü belirten kararda, BM’nin ana rolünün, bir aciliyet hissiyle Kıbrıs’ta taraflara kapsamlı ve kalıcı çözüm bulmaları için yardımcı olmak olduğu vurgulandı. Guterres’in, Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonuna tam destek verilen kararda, Genel Sekreterin Kıbrıs’ta bir BM Danışmanı (Elçisi) atanması önerisine olan destek yinelendi ve bunun tarafların resmi müzakerelere dönme amacıyla ortak zemin bulma arayışlarında kritik destek sağlayacağının altı çizildi.

Konsey kararında, müzakerelere dönülmesi için ortak zemin bulmada ‘’açıklık, esneklik ve uzlaşmanın’’ önemini yeniden teyit etti ve taraflardan ‘’siyasi eşitlik çerçevesinde, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüm bulma yönündeki çabalarını yenilemelerini’’ istedi.

Müzakerelerin başlaması yolunda hala yeterli ilerleme sağlanamamasından üzüntü duyduğunu ifade eden Konsey, adadaki statükonun sürdürülebilir olmadığını ve bir anlaşmaya ulaşılamamasının siyasi gerginlikleri artırdığını, iki toplumun yabancılaşmasını derinleştirdiğini ve barış ihtimalini azalttığını ifade etti.

Kararın sonuç paragraflarında müzakerelerin başlamasının önemine bir daha vurguda bulunularak şöyle dendi:

‘’Konsey, Genel Sekreterin taraflarla olan temas ve istişarelerine tam destek veriyor; gayriresmi görüşmelerin devam etmesini istiyor; tüm tarafların bu sürece açıklık, esneklik ve uzlaşma ruhuyla yaklaşarak Genel Sekreter ve ekibiyle adada kapsamlı ve adil bir çözüm bulunması yolunda özgürce müzakerelere geçilebilmesi için hem aktif ve acil işbirliğinde bulunmalarını hem de gerekli siyasi iradeyi ve taahütü göstermelerini istiyor.’’ Konsey kararında, taraflara bir kez daha ‘’Genel Sekreterin bir BM danışmanı atanması önerisi kapsamında anlaşmaya varmaları’’ çağrısında bulundu.

KAPALI MARAŞ VE DOĞU AKDENİZ

Konsey, kararında, Kapalı Maraş konusundaki daha önceki tüm kararlarını ve başkanlık açıklamalarını da hatırlattı ve bu konudaki tutumunu aynen koruduğunu belirtti. Konsey bu kapsamda, adada gerilimi artıracak ve barışçıl bir çözümün bulunmasını engelleyecek tek taraflı hareketlerden kaçınılması çağrısını yineledi. Ekim 2020’den beri Kapalı Maraş bölgesinde atılan tüm adımlardan geri dönülmesini isteyen Konsey, son dönemde (Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin) attığı adımların Konsey kararlarına ters düştüğünü savunarak bu atılan adımlardan ‘’derin üzüntü’’ duyduğunu da ifade etti.

Doğu Akdeniz’de devam eden gerilimlerden de endişe duyduğunu belirten Konsey, sorunların (metinde hidrokarbon denilmedi) uluslararası hukuk temelinde, barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. Genel Sekreterin itidal çağrısını hatırlatan Konsey, hem iki liderden, hem de tüm ilgili taraflardan çözüm sürecine zarar verebilecek ve adada gerilimi artırabilecek hareketlerden ve söylemlerden uzak durmalarını istedi. Kararda, kapsamlı ve kalıcı bir çözümün, ekonomik yarar da olmak üzere tüm Kıbrıslılar’a ve bölgeye pekçok önemli yarar sağlayacağının da altı çizildi.

Konsey, adadaki sığınmacılar ve mülteciler konularında uluslararası hukuk kurallarına uyulmasının kritik önem taşıdığını da belirtti.

Tarafların Covid-19’in yayılmasını önleme konusunda aralarında işbirliği yapmalarından ve geçiş kapılarının durumunun eskiye dönmesinden memnuniyet duyduğunu da ifade eden Konsey, Genel Sekreterin pandeminin iki toplum arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizliği daha da artırdığı yolundaki gözlemine katıldığını da bildirdi.

Adadaki güven artırıcı önlemlerin ve zamanında uygulanmalarının önemine de işaret eden Konsey, taraflardan yeni askeri güven artırıcı önlemler almalarını da istedi.

Kararda iki liderden, Ortak Teknik Komitelerin etkin çalışmalarını sağlamaları, önlerindeki siyasi engelleri kaldırmaları, Komitelerin toplumlararası temasları artıracak ve tüm Kıbrıslılar’ın günlük hayatlarını iyileştirecek öneriler getirmeleri konusunda onlara yardımcı olmaları da istendi. Konsey iki liderden suçun önlenmesi konularında etkili işbirliği yapılmasını sağlamalarını, adada barış eğitimi için çaba harcamalarını, iki toplumun okul kitaplarını gözden geçirmeleri yolunda Ortak Eğitim Komitesine destek vermeleri istendi, bu konuda hala bir ilerleme sağlanılamadığını kaydetti.

Kadın ve gençlerin adadaki barış atmosferini sağlamada desteklenmeleri ve katılımlarının artması gerektiği de bildirilen kararda, Genel Sekreterin ilerde iki taraf arasında oluşturulabilecek müzakere heyetlerininin en az yüzde 30’unun kadın olması gerektiği yönündeki çağrısına destek verdi. Bu kapsamda Konsey, iki tarafın kadınların adadaki nihai çözüm sürecine tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlayacak ortak eylem planı üzerinde anlaşmalarını da memnuniyetle karşıladı.

Karma köy Pile’deki asayiş bozukluğunun devamından duyduğu endişeye karşın Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi bünyesindeki Ortak Temas Odasının (JCR) Pile’ye genişletilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Konsey, taraflardan bu konuda UNFICYP ile işbirliğinde bulunmaya devam etmelerini de istedi.

Kararda, iki taraf arasında direk askeri teması sağlayacak etkili bir mekanizma kurulması yönünde ilerleme sağlanılamamasından duyulan ‘’derin üzüntü’’ duyulduğu ve bu mekanizmanın kurulması için UNFICYP’in desteğiyle biran önce bir önerinin kabul edilmesi de istendi. Konsey ayrıca, gözetim teknolojileri ve ara bölgeye bitişik yerlerde insan bulundurulmaması konularında bir ilerleme olmamasından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Konsey kararında, ateşkes hattında askeri statükonun ihlal edilmesinden, iki tarafın ara bölgeye girmelerinden ve izinsiz inşaatlardan endişe duyduğunu da belirterek ‘’Konsey tüm taraflardan UNFICYP’in yetkisine saygı göstermelerini, UNFICYP personelinin güvenliğini ve serbest hareketinin sağlanmasını istedi’’ ve buna uymayanların yakalanarak hesap vermelerinin gereğini belirtti.

KINAMA

Ara bölgede devam eden izinsiz ve kriminal faaliyetlerden endişe duyduğunu belirten Konsey, 21 Mayıs’ta ara bölgede devriye gezen UNFICYP aracına yapılan saldırıyı da kınadı ve bu saldırının faiilerinin yakalanmalarını istedi.

Konsey iki liderden mayınsız Kıbrıs planı yönündeki çalışmalarını sürdürmelerini istedi ve geride kalan 29 mayınlı alanın temizlenmesi için hızla adım atılması çağrısında bulundu.

Konsey son olarak, Genel Sekreter Guterres’ten, iki liderin sonuç odaklı müzakerelerin yeniden başlaması için attıkları adımları içeren mektuplarına da ekleyerek bir rapor yazmasını ve bunu 3 Ocak 2023’de kendisine sunmasını istedi.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, UNFICYP’in görevine devam etmesi için Kıbrıs Türk tarafının gözardı edilerek sadece Rum tarafının rızasının alınmasından son derece rahatsız.

1964 yılında Adada görev yapmaya başlayan UNFICYP’te 14 Haziran 2022 itibariyle 797 asker (697’si erkek, 100’ü kadın) ve 67 polis (38’i erkek, 29’u kadın) olmak üzere toplam 864 barış gücü personeli bulunuyor.

