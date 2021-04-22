Bir yıldır uykularımı kaybettim

Lefkoşa Bandabulya’da hediyelik eşya dükkanı çalıştıran Esra İkincisoy, pandeminin başladığı günden bu yana siftah yapamadığını belirterek “Elimizdekini avucumuzdakini bitirdik. Bıçak kemiğe dayandı. Çıkar yolumuz kalmadı” diye dert yandı

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Lefkoşa Bandabulya’da hediyelik eşya dükkanı olan ve 16 yıldır burada hayatını kazanmaya çalışan Esra İkincisoy.Ülkemizde geçtiğimiz yıl Mart ayında ilan edilen yeni tip koronavirüs pandemisi sonrasında bugüne kadar siftah yapamadığını belirten İkincisoy, bir yıldır ödenmeyen çekleri olduğunu ve bu nedenle bıçağın kemiğe dayandığını vurguladı.Esra İkincisoy ile yaptığımız röportaj şöyle:Adım Esra İkincisoy. Lefkoşa Bandabulya’da hediyelik eşya dükkanım var. Evli iki çocuk annesiyim.2020 Mart ayına kadar ben çeklerimi gayet güzel düzenli öderdim.16 yıldır çalıştığım yerel bankamla hiç sorun yaşamamıştım. Kapandıktan sonra bugüne kadar ben bir gün bile siftah yapmadım. Biz siftahsızız yani. Geçen sene mart ayında dönen çeklerim halen duruyor hiç biri ödenmedi. Karşı taraf biliyor nasıl bir esnaf olduğumuzu bizi idare ediyor. Yıllardır aynı insanlarla çalışıyoruz ama nereye kadar bizi idare edecekler.Ailemin desteği oluyor. Türkiye’den beni destekliyorlar, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Elimizdekini avucumuzdakini bitirdik zaten. Bıçak kemiğe dayandı. Çıkar yolumuz kalmadı. Krediye başvurduk onu da alamadım. Devletin verdiği devlet destekli krediyi alamadım. Evrakları vermekte geciktiğim için alamadım. Süreyi çok kısa tuttular. Devlete hiç borcumuz yok, hiçbirini aksatmadık ama devlet bize destek olamadı. Ben evimin geçimini değil borçları düşünüyorum. Ailem beni destekliyor, ben ayakta durmaya çalışıyorum. Aç kalıyoruz ama devlete olan yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Birçok banka kredileri eşlerine dostlarına verdiler ama biz böyle kaldık.İnanın ben bir yıldır uykularımı kaybettim. O kadar çok canımız sıkılıyor ki borçları düşündükçe uykularım kaçıyor. Deli olduk artık kafayı yedik üzülüyorum. Birbirimize saygımızı yitirmememiz için elimizden geleni yapıyoruz.Ben üzgünken, çocuklarım mutlu olamaz, eşim mutlu olamaz, evde huzur olamaz.Kimseye kızgınlığım yok, haklılar sadece ben değilim, bu kadar insana ne yapsınlar. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar diye düşünüyorum.Hazine boş onlar ne yapsınlar. Kızmıyorum bu onların suçu değil. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Üzgünüm sıkıntılarım var ama hükümete kızmıyorum onlarda ellerinden geleni yapıyorlardır herhalde.Devletin bize iyi koşullarda kredi imkanı sağlamasını bekliyorum. Gitsinler baksınlar hiçbir borcum yok devlete. Devlet destekli herhangi bir yerden kredi almak istiyorum alamıyorum, benim buna gerçekten ihtiyacım var. Ödemelerimi yapayım düzene girsin başka bir şey istemiyorum. Huzurumuz yerine gelsin daha ne isteriz.Ben herşeyin düzeleceğine inanıyorum. Allahtan gelecek bir mucizeyle herşeyin düzeleceğine inanıyorum. Nasıl bu hastalık ondan geldiyse tedavisini de bize verecektir.Biri bunu rüyası olarak anlatsa imkan verir miydiniz ama oldu. Sabredersek şükredersek ayakta duracağız tekrar inşallah. Herşey düzelecek kötümser düşünmüyorum ben.