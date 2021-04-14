Pazar esnafı Ergün Kazafanalı, geleceğe yönelik umudu kalmayan vatandaşlarımızdan biri. Kazafanalı “Torunum için birkaç kuruşum vardır ama benim kızım kendi torununa bakabilecek mi?” diye soruyor

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık bir yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz yaklaşık 20 yıldır pazarlarda kuruyemiş satarak hayatını kazanan Ergün Kazafanalı.İki kapanma döneminde de eldeki birikimleriyle geçindiklerini belirten Kazafanalı, devletin kapanarak 1500 TL vermesini değil, kapanmayarak mantıklı işler yapması gerektiğini vurguladı.Ergün Kazafanalı ile yaptığımız röportaj şöyle:İsmim Ergün Kazafanalı. 20 yıldır pazarlarda kuruyemiş tarzı ürünler satarım. Daha önce askerde hesap sorumlusuydum. Bazı sebeplerden istifa ettim çıktım, şimdi dışarda yatırımlarımı yaparım.Tabii ki kötü etkiledi. Yani çeklerimiz vardı yazılı ileriye doğru ürün yelpazesi geniş mümkün değil bütün malzemeleri peşin alalım geriye doğru yazılmış çeklerimiz vardı geçen sene biz 65 gün kapattık bu sene 36 günle erken kurtulduk. Bankamızdan da Allah razı olsun 65 gün kapattığımız dönemde çeklerin faizini aldı ama hiç çeklerimizi geri gönderip bizi rezil etmedi. Geçtiğimiz yılın 12. ayın 20’sine kadar ben geriye dönük hesap kapattım. O 65 günlük kapanmada bize daha fazla şans tanıdılar. Bu defa bize o kadarda şans tanımadılar. Pandemiden dolayı 60 gün falan yapmışlardı. O zaman daha rahat ödemelerimiz oldu, daha az faiz ödediydik bankalara onu söyleyeyim. Şimdi daha çok ödeyeceğiz. Haziranın sonunda bu iş biter. Haziranın sonuna kadar çeklerini karşılayabildin karşıladın. Karşılayamadın backgrounduna bakıp bankan sana borç verecek ama bankanda sana babasının hayrına vermeyecek bu parayı sana güvenecek verecek ve bunun faizini alacak.Benim devletten herhangi bir maaşım yok, eşimin de maaşı yok. Biz kapalı kaldığımız dönemde kredi kartımızla bir miktar paramız vardı, bir miktarda başka şeylerle geçindik götürdük.Elemanlarımız vardı 2 tane, pandemiden sonra 1500’er TL para verdim. Neticede o çocuklar benim yanımda çalışır. Ne suçu var bunların pandemiyle ilgili bana devlet vermedi eşime verdi. 1500 TL ben almadım geçen sefer o 1500 TL’yi de nasıl verdi onu da bilmem yanlışlıkla kaza ile verdiler.devletin değer biçtiği 36 güne 1500 TL personele de verdi 1500’er TL.Bence hiç vermesin ama beni kapatmasın mantıklı işler yapsın. Düzeni 3 tane gazino baronuna göre kurmasın.Çekirdek ailem olarak kendim, eşim ve iki tane çocuğum onlar evliydi damatlarım polis olduğu için tabii ki mesaileri çoğaldı. Ama netice itibari ile bir kazanç gelmeye devam etti çocuklara oradan.Kızım da Kiler’de müdürdür, onlar da çalıştığı için bir sıkıntısı olmadı. Ama diğer kızım pazarlamacıydı kapandı. O da para alamadı. Tabi ki ustası benim verdiğim gibi ona da verdi 1500. Ama 4000-5000 kazanmak varken bu 1500’e düşünce taksitleri onlarında geriledi çünkü yeni evli onlar da.Dönem dönem görüştük ama tedirgindik.Kumar baronlarının izin verdiği kadar iplerini nereye kadar uzatırsa oraya kadar devam ediyorlar işe.Yılbaşından evvel bayram vardı yaptık kapandık geçen sene. Şimdi yılbaşını yaşadık kapandık, şimdi bir kapanma daha olabilir ama üçüncüyü kaldırır mı devletin ya da bizim bütçemiz onu kesinlikle bilemem.Benim istediğim bu aşıları biran önce yapsınlar bu kapıları biran önce açsınlar bu hırsızların elinden kurtulalım ben güneyden alışveriş yaparım pardon yapardım.Şimdi bana gene fiyatlar gelir çünkü alışveriş ettiğin belli başlı şeyler var adamların kafası çalışır diğer tarafta.Ne alırdı bu adam benden gelip oy andan et, viski, nescafe donmuş gıda benim alışveriş ettiğim şeyler bunlar adam bir iki ayda bir liste atar.Dana kıyma 5 Euro, kuzu 6.80 neresini alırsan al aynı fiyat. Viski reklamlarını atar fiyatları ile donmuş ahtapot donmuş balık bolibif nescafe aldığım şeylerin fiyatlarını atar ve sinir olurum bu yanda.Şimdi eti alırım 95 TL başka kasapta 120 lira .Şimdi o adamlar haklımı haklı olabilir ama arada ezilen ben. Devlet bunu bir kontrol etsin yani Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz .Piyasayı kontrol etmekle değil sen adama 140 TL’ye satarsan arpayı adam yedirecek kaça satacan.Önce devlet indirecek fiyatları.Benim beynim çalışsa ben gideceğim oraya 50 kişinin içine senin beynin çalışır sen gittin sen yapacan.İki sene sonra emekli çıkacağım.Bir yer aldım hanımla ağır ağır oraya bir konteyner korsam 40 tanede zeytin ektim oturacağım seyredeyim zeytinleri.Çocukların var mı gelecekle ilgili planı bilmem ama benim bitti artık ümidim.Anlaşma da olmaz biri gider ayrı devlet öbürü başka der AB başka der bu iş daha böyle gider.AB bu işin sonuçlanmasını istemez daha böyle gitsin ister.Rum malını gittik satın aldık. Kira vermeyeceğiz oturacağız.Ben torunum için hade benim birkaç kuruşum vardır. Benim kızım kendi torununa bakabilecek mi? Benim anam şimdi benim kızlarıma bakar onlar bakabilecek mi kendi torunlarına işte orası muamma.