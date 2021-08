Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ta yaptıkları aşılarla ilgili verilen aşı kartlarının Avrupa ülkelerinde kabul görmemesi, hem öğrencileri hem de ailelerini büyük sıkıntıya soktu

HALKIN SESİ-Özel

Dünyada ve ülkemizde yaklaşık 20 aydır etkisini sürdüren koronavirüs salgınının önüne geçmek için aşılamaya hız verilmesine karşın ülkemizde yapılan aşılar için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen aşı kartları, Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmiyor.

Başta yurt dışında okuyan öğrenciler olmak üzere birçok vatandaş bu konuda mağduriyet yaşıyor.

Özellikle Avrupa’nın büyük ülkelerinden İngiltere, Almanya, İtalya ve daha birçok ülkede lisans ve lisanüstü için öğrenim gören öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’ta aşı olduktan sonra aldıkları aşı kartları, dünyada tanınmıyor.

Bu nedenle söz konusu öğrenciler, öğrenim gördükleri ülkelere girebilmeleri için İngiltere’de 280 Sterlin (2920 TL) Avrupa için de ortalama 50 Euro (500 TL) ödeyip PCR testi yaptırmak zorunda bırakılıyor.

HER AY 200 EURO’LUK PCR TESTİ YAPTIRMAK ZORUNDA KALACAKLAR

HALKIN SESİ’ne ulaşan bazı veliler, çocuklarının yurt dışında eğitimlerine devam etmeleri için önümüzdeki günlerde geri dönmeleri gerektiğini ancak çocuklarının burada yaptıkları Avrupa İlaç Ajansı onaylı aşıların KKTC’de yapılmış olması nedeniyle kabul görmediğini dile getirdiler.

Konuyla ilgili olarak gerek ülkemizdeki devlet yetkilileriyle gerekse Güney Kıbrıs’taki yetkililerle görüşmelerinden henüz sonuç alınamadığını kaydeden vatandaşlar “Çocuklarımız okudukları ülkelere gittikleri zaman aşısız kabul edilecekleri için onlardan sürekli olarak PCR testi yaptırmaları istenecek. Yurt dışında bir PCR testi için 50 Euro isteniyor. Bu da ayda 200 Euro ödememiz gerekecek” diyerek bu konudaki mağduriyetlerini dile getirdiler.

AŞILARLA İLGİLİ KUZEYDEN GÜNEYE VERİLER NİYE VERİLMİYOR?

Çocuklarının Güney’den Kuzey’e gönderilen Astra Zeneca, Johnson&Johnson veya Pfizer – Biontech aşıları olduğunu görüştükleri Rum makamlarına aşı kartlarıyla birlikte gösterdiklerini anlatan vatandaşlarımız “Bizden KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerinin aşılarla ilgili bilgileri kendilerine iletmesini istediler. Biz de bunu yetkililerimize ilettik, ancak bu konuda bizim Kıbrıs Türk tarafından bugüne kadar herhangi bir bilgi iletimi olmadığı için, şu an için mağdur durumdayız” dediler.

KKTC tarafından Güney Kıbrıs’a aşı bilgileri aktarılması durumunda Güney Kıbrıs’ın Avrupa tarafından kabul gören aşı kartı verilmesini umut ettiklerini ifade eden vatandaşlarımız bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

Öte yandan İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı, bu konuda yaşanan sıkıntı için geçtiğimiz günlerde kuzeyden aşı kayıtlarını istemişti. Bu verilerin paylaşılması durumunda “Avrupa Birliği (EU) Dijital Covid Sertifikası”nın Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türklere de verileceği söylenmişti.

Covid-19 komitesi üyesi güneydeki kaynaklar, “Kıbrıslı Türk yetkililer aşılarla ilgili veri paylaşmayı reddediyor” iddiasını da ortaya koymuştu ve

“Kıbrıslı Türk sağlık yetkilileri aşıları hakkında bilgi paylaşmayı reddediyor.” demişti.

Bu iddiaların ardında KKTC yetkililerinin hala daha verileri Güney Kıbrıs ile paylaşmadığı biliniyor. Yetkililerinin bu konuda neden beklediği bilinmezken, ailelerin mağduriyeti konusunda bir an önce harekete geçmeleri için çağrı yapılıyor.