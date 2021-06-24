Asgari Ücret, Pompada Eridi

Akaryakıta son 40 gün içerisinde yapılan 3’üncü zam sonrasında asgari ücret alan bir vatandaşın maaşıyla alabileceği akaryakıt miktarı yeni asgari ücretin belirlendiği Şubat ayından bugüne kadar yaklaşık olarak yüzde 15 ile 18 arasında eridi

Kurşunsuz Benzin 98 5.50 Kurşunsuz Benzin 95 5.40 Euro Diesel 4.94 Gazyağı 4.94

Akaryakıta son 40 gün içerisinde yapılan 3’üncü zam sonrasında asgari ücret alan bir vatandaşın maaşıyla alabileceği akaryakıt miktarı yeni asgari ücretin belirlendiği Şubat ayından bugüne kadar yaklaşık olarak % 15 ile 18 arasında eridi.Şubat ayında belirlenen yeni asgari ücret ile bir asgari ücretli maaşıyla toplamda 649 litre 95 oktan benzin alırken son yapılan zamla birlikte 101 litre azalarak 5 ay içinde 548 litreye geriledi.98 oktan benzinli araç kullanan bir asgari ücretli Şubat ayında maaşıyla 661 litre benzin alabilirken, 22 Haziran itibariyle alabileceği benzin miktarı 123 litre azalarak 538 litreye düştü.Öte yandan dizel aracı bulunan bir asgari ücretli Şubat 2021 tarihinde maaşıyla 718 litre mazot alabilirken, son zamlar sonrasında 133 litre azalarak 585 litre mazot alabilecek.Ülkemizde geçtiğimiz yıl 18 Haziran 2020 tarihinde akaryakıt fiyatları ile bu yıl 22 Haziran 2021 tarihi itibariyle oluşan akaryakıt fiyatlarına baktığımız zaman yüzde 28 ile 30 arazında bir zam yapıldığı görülüyor.18 Haziran 2020 tarihinde 5.50 TL/ Litre olan 98 oktan benzin 22 Haziran 2021 tarihi itibariyle 159 kuruş artışla 7.09 TL/Litre’ye satılmaya başlandı.95 oktan benzin ise 18 Haziran 2020 tarihinde 5,40 TL/Litreden satılırken bir yıl sonunda yapılan zamlar itibariyle 156 kuruş artarak 22 Haziran tarihinden itibaren 6,96 TL/Litreden satılmaya başlandı.Öte yandan Euro Dizel ise 18 Haziran 2020 tarihinde 4,94 TL /Litreden satılırken 22 Haziran 2021 tarihi itibariyle 158 kuruşluk zamla 6,52 TL/Litreden satılmakta.AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARIKurşunsuz 98, 5.88 TL.Kurşunsuz 95, 5.78 TL.Euro Diesel, 5.32 TL.Gaz Yağı, 5.29 TL98 OKT: 7,09 TL95 OKT: 6,96 TLE-DIESEL: 6,52 TLGAZ YAGI: 6,37 TL