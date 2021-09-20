Ani Ölümler Araştırılmalı

Ani ölümler ülkede gittikçe artıyor. Genç sayılabilecek yaşta çok sayıda insan, hiçbir hastalık belirtisi göstermediği halde, beklenmedik zamanda ani ölümlerle aramızdan ayrılıyor. Özellikle Covid-19 salgını başladığından beri ani ölümlerdeki artış, toplumda da büyük endişeye yol açıyor





HALKIN SESİ-Özel

Ülkemizde son zamanlarda ani ölümlerde artış yaşandığı gözleniyor. Son birkaç yıldır hastalık belirtisi göstermediği halde, beklenmedik zamanda yaşamını yitirenlerin çoğalması, bu vakaların 40’lı yaşların altına düşmesi, hatta 20’li yaşlardakileri de hedef alması endişe yaratıyor.

Basın yayın organlarında sıklıkla rastlanan genç yaştaki kişilerin ani ölüm haberleri, herkesi üzdüğü kadar, korkutuyor da.

Toplumda bazı aşı karşıtları bu ani ölümleri Kovid 19 aşılarına bağlıyor ama uzmanlar bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cenk Conkbayır, ani ölümlerin aşı ile hiçbiri ilgisi olmadığını belirtti.

Conkbayır, “Her aşıda olduğu gibi koronavirüs aşılarında ender de olsa yan etkiler olabilir. Ama aşı olmamanın riski kat kat daha yüksek” dedi.

Kıbrıs Türklerin bilinçli bir toplum olmasına rağmen aşılanma oranın yüzde 55’lerde kalmasının üzücü olduğunu söyleyen Conkbayır, “Her ilaçta ve her aşıda olduğu gibi covid-19 aşılarında da yan etki olabilir. Ama Covid-19’un yaratacağı tahribat, aşının neden olabileceğinden daha büyüktür” diye konuştu.

Ülkedeki ani ölümlerin araştırılması gerektiğine dikkat çeken Cenk Conkbayır, anestezi, kardiyoloji ve adli tıbbın bu konuda istatistik çalışma yapmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Conkbayır, ani ölümlerin esas sebebinin kalp krizleri olduğunu söyledi ve hastaneye kontrole gelen 30’lu yaşlardaki kişilerin bile damarlarının tamamen kapalı olduğuna rastladıklarını belirtti.

Özellikle Şubat 2020’den beridir ayda 4-5 ani ölüm vakası yaşandığının altını çizen Cenk Conkbayır, bu durumun da toplumda endişeye neden olduğunu dile getirdi.

Conkbayır, ani ölüme neden olabilecek etkenlerin önüne geçebilmek için, uyuşturucu, sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini ve sağlıklı beslenip spor yapılması gerektiğini ifade etti.

Genetik faktörlere de dikkat çeken Prof. Cenk Conkbayır, obezite, hipertansiyon, kolesterol ve diyabet gibi kronik hastalıkların da sürekli şekilde kontrol altında tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkede pandemi dönemiyle birlikte çok kişinin kilo aldığını vurgulayan Conkbayır, hareketsizliğin kan dolaşımını bozduğunu ve pıhtı oluşumu ihtimalini artırdığını ifade etti.

Oluşan pıhtıların nasıl seyredeceğinin bilinmediğini belirten Conkbayır, ‘serseri pıhtı’ kavramına dikkat çekerek, “Bu pıhtı kalpte oluşursa kalp krizine, akciğer damarında oluşması halinde akciğer embolisine ve beyin damarlarında oluşması halindeyse felce neden olabilir” uyarısında bulundu.

“Hastalık yoktur hasta vardır” diyen Conkbayır, 20 yaşındaki bir hasta entübe olabiliyorken, bağışıklık sistemi güçlü olan 80 yaşındaki bir hasta covid-19’u hafif atlatabilir” diyerek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini belirtti.

Ani ölümlerin önüne geçebilmek için koruyucu önlemlerin artırılması gerektiğini kaydeden Dr. Conkbayır, toplumda stres ve endişe ve anksiyete oranlarının artmasıyla birlikte kalp krizi riskinin de artış gösterdiğini dile getirdi.

Toplumda bu dönemde hastaneye gitme korkusu da oluştuğunu ifade eden Conkbayır, “İnsanlar hasta olmalarına rağmen hastaneye gitmekten kaçınıyor” dedi.

