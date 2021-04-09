Açtığımız gibi hiç satış yapamadan kapattığımız günler oluyor

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Lefkoşa sakini ve sigorta emeklisi olan ancak ek bir kazanç sağlamak için pazarlarda elbise satışı yapan İsmail Yaman.
Ümit ŞEYHUN
Öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız?
Adım İsmail Yaman ve Lefkoşa’da yaşıyorum. Genelde pazarlarda elbise satıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum.
Geçtiğimiz yıl mart ayından beridir ülkemizde de yaşanan koronavirüs pandemisinin işyerinize nasıl bir etkisi oldu?
Zaten kapandık iş yapmadık pazara çıktık millet gelmedi yani gelenler alışveriş yapamadı. Açtığımız gibi hiç satış yapamadan kapattığımız günler oldu. Satışlarımız çok kötü.
Geliriniz ne kadar düştü? Nasıl geçindiniz? Neler hissettiniz?
Gelirimiz çok düştü tabii ki. Masrafımızı ancak çıkartabiliyoruz, onun haricinde birşey yok.
Sigortadan emekliyim ve emeklilik maaşıyla geçinebildiğimiz kadar geçiniyoruz.
Pandeminin ailenize nasıl etkisi oldu?
Pandeminin ailemize etkisi mutlaka oldu. Geçtiğimiz yıl ilk kapandığımız günlerde ailemizi çocuklarımızı göremedik. Bir evin içinde kapalı kaldık. Üçüncü katta oturuyoruz ve bir tek balkonumuz var. İnsan sıkılıyor, bir yere gidemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun, balkona çıkıyoruz ama oda bir yerde sıkıyor. Torun göremedik, onlar bize, biz ise onlara gidemedik. Belirsizlik karamsarlık insanın içini yiyor.
Gerek geçmiş, gerekse şimdiki hükümetin pandemiyle ilgili çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Vallahi daha önceden torpiller dönüyordu. Ama şu an daha şeffaf görüyorum, iyi gibi geliyor bana. Daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Eski sistemde torpiller dönüyordu diye konuşuluyordu. Neyin nasıl olduğunu anlayamıyorduk.
Bundan sonrası için beklentiniz nedir?
Bizim beklentilerimiz bu pandeminin bir an önce bitmesi. Daha rahat ve serbest dolaşmak. Aşılamanın biran önce daha hızlı yapılıp serbest bir şekilde insanların dolaşmasını sağlamak.
Gelecekle ilgili umudunuz ya da planınız var mı?
Gelecekle ilgili bir plan kuramıyorum. Çünkü geçmiş senede çok zarar ettik. Artık ileriyi göremiyoruz. Çok büyük bir boşluk var. Nasıl doldurulacak, nasıl gelecekle ilgili adımlar atılacak bilemediğimiz için bizde plan yapamıyoruz.