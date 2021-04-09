Açtığımız gibi hiç satış yapamadan kapattığımız günler oluyor

Ülkemizde ve dünyada yaklaşık 1 yıldan fazladır süren yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle en çok etkilenen esnaflarımızla yapmaya başladığımız röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Lefkoşa sakini ve sigorta emeklisi olan ancak ek bir kazanç sağlamak için pazarlarda elbise satışı yapan İsmail Yaman.

Adım İsmail Yaman ve Lefkoşa’da yaşıyorum. Genelde pazarlarda elbise satıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum.Zaten kapandık iş yapmadık pazara çıktık millet gelmedi yani gelenler alışveriş yapamadı. Açtığımız gibi hiç satış yapamadan kapattığımız günler oldu. Satışlarımız çok kötü.Gelirimiz çok düştü tabii ki. Masrafımızı ancak çıkartabiliyoruz, onun haricinde birşey yok.Sigortadan emekliyim ve emeklilik maaşıyla geçinebildiğimiz kadar geçiniyoruz.Pandeminin ailemize etkisi mutlaka oldu. Geçtiğimiz yıl ilk kapandığımız günlerde ailemizi çocuklarımızı göremedik. Bir evin içinde kapalı kaldık. Üçüncü katta oturuyoruz ve bir tek balkonumuz var. İnsan sıkılıyor, bir yere gidemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun, balkona çıkıyoruz ama oda bir yerde sıkıyor. Torun göremedik, onlar bize, biz ise onlara gidemedik. Belirsizlik karamsarlık insanın içini yiyor.Vallahi daha önceden torpiller dönüyordu. Ama şu an daha şeffaf görüyorum, iyi gibi geliyor bana. Daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Eski sistemde torpiller dönüyordu diye konuşuluyordu. Neyin nasıl olduğunu anlayamıyorduk.Bizim beklentilerimiz bu pandeminin bir an önce bitmesi. Daha rahat ve serbest dolaşmak. Aşılamanın biran önce daha hızlı yapılıp serbest bir şekilde insanların dolaşmasını sağlamak.Gelecekle ilgili bir plan kuramıyorum. Çünkü geçmiş senede çok zarar ettik. Artık ileriyi göremiyoruz. Çok büyük bir boşluk var. Nasıl doldurulacak, nasıl gelecekle ilgili adımlar atılacak bilemediğimiz için bizde plan yapamıyoruz.