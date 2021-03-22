3 günlük karantinasız gelişler derhal başlamalı

HALKIN SESİ’ne konuşan Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı, Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan, çift PCR ile ülkeye 3 günlük gelişlerin karantinasız şekilde başlatılmasına hemen izin verilmesini talep etti



HALKIN SESİ-Özel

Pandemi ile birlikte en büyük zararı gören sektörlerin başında gelen turizm sektörü, ülkeye 3 günlük karantinasız gelişlerin derhal başlamasını istiyor.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı, Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan, hükümetin koyacağı şartlar dahilinde çift PCR ile ülkeye 3 günlük gelişlerin karantinasız şekilde başlatılmasına hemen izin verilmesini talep etti.

Ercan Turhan, Türkiye’de çift aşı olan herkese de kapıların açılmasını istedi.

Turizm sektörü çalışanlarının ve ülkedeki 40 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların 1 Mayıs’a kadar aşılanması gerektiğini dile getiren Ercan Turhan, 1 Mayıs’ta ise çift PCR’la herkesin Kuzey Kıbrıs’a karantinasız şekilde gelebilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na açıklamalarda bulunan deneyimli turizmci Ercan Turhan, kapıların açılmadığı takdirde ülkede çok büyük iflaslar yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Ercan Turhan “Ülkedeki siyasetçiler her daim “Bu ülkenin lokomotif sektörü turizmdir” diyor. Her iki kelimelerinden biri de ‘Anavatan Türkiye’. Ama Türkiye’den KKTC’ye gelmek isteyenlere izin vermiyorlar. Güney Kıbrıs’a ise haftada bir PCR testi yapmak şartıyla kapılarını açıyorlar” diye konuştu.

Güney’deki nüfus ve vaka sayısının Türkiye’deki nüfus ve vaka sayısından daha riskli olduğuna dikkat çeken Ercan Turhan, “Hem Türkiye diyeceksin hem de Türkiye’den gelenlere kapıları kapatacaksın. Bu uygulama kabul edilemez” dedi.

Ülkeye 3 günlük gelişlerle 2020 yılında 30 bin kişi geldiğini ifade eden Ercan Turhan, “Bunlardan 16 kişi pozitif çıktı. 16 kişinin 13’ü de otel odasında izolasyon halindeydi ve derhal hastaneye alındı. 3 kişi de ülkeyi terk etti.

Çift PCR’lı uygulamada Türkiye’den gelen misafir önce Türkiye’de PCR yaptırır sonra Ercan’da PCR yaptırır ve bunun sonucu çıkana kadar otel odasında izole şekilde bekler. Negatif sonucu bildirilene kadar da odadan çıkamaz. Korona virüsünü almış biri bilimsel olarak kuluçka süreleri de esasa alındığından bu uygulama ile ülkede bulunduğu 3 gün boyunca hastalığı bulaştırma riski sıfırdır” şeklinde konuştu.

“CASİNOLU OTELLER EL ÜSTÜNDE TUTULMASI GEREKİRKEN GÜNAH KEÇİSİ YAPILIYOR”

Kuzey Kıbrıs’ın son 5 yıldan beridir kurumlar vergisini en çok ödeyen ilk 50 şirketin 30’unun casinolu büyük oteller olduğunun altını çizen Ercan Turhan, Merit Grubu’nun ise son 3 yıldır en çok vergi ödeyen grup olduğunu söyledi.

Ercan Turhan, otellerin piyasa satın alımları, ödedikleri vergiler, yarattıkları istihdam, satın aldıkları uçak biletleri, tanıtıma yaptıkları büyük katkılar göz önünde alındığında casinolu otellerin el üstünde tutulması gerekirken günah keçisi yapıldığını, ötekileştirildiğini ve bunun üzerinden popülizm yapıldığını vurguladı.

ACENTE VE RESTORANLAR BİRLİĞİNE TEPKİ

Ülke turizminin ana dinamiğinin oteller ve casinolar olduğunu ifade eden Ercan Turhan “İçerisinde sadece bir masa sandalye bulunan bir binada istihdam sağlamayıp, vergi ödemeyen bir kısım seyahat acenteleri turizmde söz sahibi oluyor ancak otelcinin talepleri göz ardı ediliyor” diyerek tepkisini dile getirdi

Restorancılar Birliği’ne de tepki koyan Ercan Turhan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Turizm Üst Kurulu toplantısında söz alan Restorancılar Birliği Başkanı’nın “Otellerin kapalı olması restoranların işine geliyor, otelleri açmayalım” şeklinde konuşma yaptığını söyledi.

Turhan “Bu zat-ı muhterem Maldives Homes diye yaptığı villaları otel gibi yasalara aykırı şekilde pazarlıyor. Hatta burada 3 gün önce özel partiler düzenlediği basına düşüyor. Bu zihniyet KKTC’nin lokomotif sektörüne nasıl yön verecek?” diye sordu.

“ÜLKEDE YATIRIMCI DÜŞMANLIĞI VAR”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı, Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan, Kuzey Kıbrıs’ta yatırımcı düşmanlığı olduğunu ifade etti ve “Ülkenin gelişmesi, kalkınması istenmiyor” dedi.

Turhan, toplumun belirli bir kısmının ve özellikle memur kesim ve bürokrasinin ülkeye yeni yatırım gelmesini istemediğini hatta mevcutları da kaçırabilmek için elinden geleni yaptığını kaydetti, hükümetlerin de oy uğruna korkak davrandığını söyledi.

KUZEY KIBRIS İSTENİRSE SİNGAPUR, DUBAİ OLABİLİR

Kuzey Kıbrıs’ın istenirse bir Singapur, Dubai, Tayvan ve Montenegro gibi olabileceğini kaydeden Turhan, “Bu ülkeler yatırımcıyı çekebilmek için birçok kolaylık verirken ülkemizdeki anlayış ‘yeni yatırım gelmesin, mümkünse mevcutlar da gitsin’ yönündedir.” diye konuştu.

ÜLKENİN 760 MİLYON DOLAR KAYBI OLACAK

Pandemi öncesine kadar ülkenin turizmden yıllık gelirinin 960 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Ercan Turhan, bu yıl ise bu gelirin 200 milyon doları bile bulamayacağını kaydetti. Turhan, “Toplum henüz turizm sektörünün değerinin farkına varamadı” dedi.

Ülkeye turist gelmemesi nedeniyle üreticinin ürettiği birçok ürününün elinde kaldığını anlatan Ercan Turhan, turizmin kısa sürede başlamaması halinde sektörde büyük iflaslar yaşanacağını ve daha birçok esnafın da kepenk kapatacağını vurguladı.

