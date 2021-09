101evler.com’dan emlak sektöründe bir ilk

Ülkemizin en kapsamlı ve en gelişmiş emlak platformu olan 101evler.com, 2018 yılında başlattığı Kuzey Kıbrıs geneli emlak endeksi oluşturma çalışmalarını tamamlayarak kullanıcılarına sunarak bir ilki gerçekleştirdi

Ülkemizin genç girişimcilerinden İbrahim Yurtsever tarafından 2012 yılında kurulan emlak alım - satım ve seri ilanlar platformu 101evler.com her geçen gün gelişerek büyümeye ve yeni projelere imza atmaya devam ediyor.101evler.com platform direktörü İbrahim Yurtsever ile yaptığımız röportajda sitenin kuruluşu sonrasında yaptığı çalışmaları, geldiği noktayı ve yeni açılımlarını konuştuk. Kendisinin 2012 yılında özel bir teknoloji şirketinde çalıştığı sırada kurduğu 101evler.com web sitesinin Kuzey Kıbrıs’ta emlak platformu olarak hizmet vermeye başladığını anlatan Yurtsever, 2014 yılında büyüme kararı alarak kurumsal ve ticari bir yapıya kavuştuklarını ifade etti.Şu anda emlak seri ilan platformu olarak hizmet verdiklerini belirten İbrahim Yurtsever, 2015 yılında aylık 100 bin farklı kullanıcı ve 2 milyon sayfa görüntüleme sınırını geçtiklerini, şimdilerde ise platformun bunun çok ötesinde ziyaretçi potansiyeline ulaştığını söyledi.101evler.com sitesi olarak kendilerine başvuran kurumsal veya bireysel emlak sahiplerine hesap açarak yayımlamak istedikleri ilan sayısına göre uygun paketleri sunarak ilanları yayımladıklarını anlatan şirket direktörü İbrahim Yurtsever, 150’den fazla ülkeden kullanıcının platform üzerinden Kıbrıs’ta emlak araması yapmakta olduğunu vurguladı.101evler.com platform direktörü İbrahim Yurtsever, gelişen teknolojiyi de kullanarak gerek müşterilerine daha iyi hizmet gerekse sitelerini ziyaret edenleri daha çok bilgilendirmek adına sürekli olarak portallarını geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Son olarak iki yenilik ile müşteri ve site ziyaretçilerine hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Yurtsever, bunlardan birinin emlak endeksi olduğunu belirtti. Yurtsever, 2018 yılında Kıbrıs’ın Kuzeyinde emlak fiyatlarının nasıl değiştiğini göstermek için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, bu tarihten itibaren bilgi biriktirmeye ve arşivlemeye başladıklarını anlattı.Sonrasında ise verileri toparlayıp güvenilir bir şekilde endeks haline getirilip yayınlanması için konusunda uzman bir firmadan destek almanın daha doğru olacağını düşündüklerini belirten Yurtsever, “Bu konuda daha güvenilir ve doğru bir çalışma oraya çıkarmak için Türkiye’den bu alanda uzman bir şirket olan Doğuş Grubu kuruluşlarından REIDIN Data Analytics şirketiyle işbirliği için anlaştık.” dedi.REIDIN Data Analytics şirketinin hem Türkiye’de hem de Dubai’de emlak portallarına bu tip hizmetleri sağladığını söyleyen Yurtsever, böylece sadece kendi ellerindeki bilgilerle değil daha genel bilgilerle müşterilerine hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.Şu anda siteyi ziyaret eden kişilere Kuzey Kıbrıs genelinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinin emlak endekslerini sunduklarını belirten Yurtsever, “Bunu biz üç aylık periyotlar şeklinde yayımlamaya devam edeceğiz. Bu nedenle İskele bölgesi de bu emlak endeksinin içine alınacak. Fakat Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde örnek emlak ilanı sayısı az olduğundan şimdilik bu ilçeler için trend oluşturulamıyor” dedi.Emlak endeksinin ne olduğunu da bizlere açan Yurtsever, “Emlak endeksi, emlak satış ve kira fiyatlarının geçmişten günümüze kadar nasıl değiştiğini gösteren verilerdir. İçeriğinde ne var diye soracak olursanız: Emlağın satış ve kira fiyatları trendleri ile yatırım geri dönüş süresi ve brüt getiri oranı yer almaktadır.” diye anlattı.Yurtsever, emlak endeksi içinde KKTC ülke geneli, Lefkoşa, Mağusa ve Girne ilçe genelleri yanında Lefkoşa’nın Ortaköy, K.Kaymaklı ve Gönyeli bölgeleri, Girne’de merkez, Karaoğlanoğlu ile Alsancak, Gazimağusa’da ise merkez alt bölgelerinin apartman dairesi ve villa tipi için ayrı ayrı emlak endekslerinin kullanıcılara sunulduğunu da belirtti.101evler.com portalının bir başka yeniliğinin ise emlak araştırması yapan kullanıcıların aradıkları bölgenin demografik bilgilerini görebilecek olması olduğunun altını çizen Yurtsever, bu yenilikle kullanıcılara satın almak veyahut kiralamak istedikleri emlağın nasıl bir bölgede olduğunu öğrenmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. “Aslında bu uygulamamızla kullanıcıların iki veya daha fazla bölgeyi karşılaştırmalarına yardımcı oluyoruz. Yani yaşamak istedikleri yeri seçmeleri konusunda daha fazla bilgi edinmelerine katkı koyuyoruz” diyen Yurtsever, bunun emlak satın almak isteyen bir kişi veya aile için önemli bir konu olduğuna dikkat çekti.Yurtsever, 101evler platformunda emlak araması yapan kişinin aradığı emlağın bulunduğu bölgenin eğitim durumunu, yaş ortalamasını ve meslek dağılımını görebildiğini ifade etti. “Ayrıca emlağın bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik durumu C ile A+ arasında bir puanlama ile gösteriliyor” diyen Yurtsever, bunun ülke genelinde her bölge için yapıldığını söyledi.Bu demografik bilgilerin 101evler.com platformunda gösterilmesi ve yenilenmesiyle ilgili ülkemizin önemli danışmanlık ve araştırma şirketi Lipa Consultancy Ltd. ile işbirliği yaptıklarını belirten Yurtsever, “Demografik bilgiler ülkede ilan verilen her yerleşim yeri için yer almaktadır. Örneğin sitemizi kullanan bir kişi Çatalköy’de bir satılık eve baktığı zaman oranın tüm demografik bilgileri gösterilmektedir” dedi.101evler.com portalı direktörü İbrahim Yurtsever yukarıda açtığı emlak endeksi ve demografik bilgiler yeniliklerini sitelerine uygulama çalışmalarını yapmalarındaki amaçlarını şöyle açıkladı: “Platformumuzdan emlak bakan kişilerin alacağı veya kiralayacağı emlağın hem fiyatı ile değerinin gelişimini hem de yaşayacağı bölgenin nasıl bir bölge olduğunu maksimum bir şekilde göstererek onların karar vermelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz burada dünyanın herhangi bir yerinden ülkemize gelerek emlak kiralamak veya almak isteyenlere yardımcı olarak, bir şekilde ülkemizi de tanıtmış oluyoruz ” dedi.Özellikle emlak endeksi uygulamasının ülkemiz için çok büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yurtsever, bu şekilde bir emlak endeksinin devlet tarafından bile yapılmadığının altını çizdi. Bu çalışmanın çok önemli bir gereksinim olduğunu söyleyen Yurtsever, bu gibi uygulamaları geliştirerek ülkemiz emlak sektörüne katkı koymaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.101evler.com platform direktörü İbrahim Yurtsever, KKTC’de ülke genelinde kiralık daire fiyatlarının gerilemesinin nedeni ile ilgi kısa bir değerlendirme yaptı.İbrahim Yurtsever, bunun iki nedeni olduğunu bunlardan birincisinin Türkiye’de 2018 yılında yaşanan Amerikalı rahip Brunson ile ilgili yargı süreci sonrasındaki kararla birlikte Türk Lirası’nın ciddi değer kaybetmesi nedeniyle KKTC’deki hükümetin kiraların ya TL üzerinden alınması ya da stopajı artırma kararı alması olduğunu belirtti.İkinci nedenin ise pandemi nedeniyle ülkemize öğrenci gelişinin düşmesi sonucunda binlerce dairenin boşta kalması sonucunda fiyatların aşağıya çekilmesi olduğunu söyleyen Yurtsever, “Bu fiyatların kısa bir süre içerisinde tekrardan yükselişe geçeceğini öngörüyorum. Zira ülkede yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenci gelişi de artacak, ayrıca pandeminin etkisinin azalmasıyla yurtdışından Kıbrıs’a talep artacaktır.” dedi.