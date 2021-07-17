Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı

Tamamen yenilenen ve şarj edilebilir hibrit versiyona kavuşan Astra, 2022'de Türkiye'de olacak





Opel, en çok satan modeli olma unvanını taşıyan Astra’yı tamamen yeniledi. Altıncı nesil Astra, Opel’in cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan ilk hatchback modeli oldu. Yeni Astra’yla beraber tamamen yeni bir sayfa açan Alman üretici, kompakt modelin iki farklı performans seviyesiyle tercih edilebilecek şarj edilebilir hibrit versiyonlarını da duyurdu. Böylece Astra, şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle ilk kez elektrikliye geçiş yapmış oluyor. Tamamen yenilenen kompakt hatchback modelini Rüsselsheim’daki genel merkezinde tasarlayıp geliştiren Opel, modelin üretimine ise sonbaharda başlayacak. Yeni Opel Astra’yı 2022 yılında Türkiye yollarında da göreceğiz.

Yeni Astra, Opel’in 2020’li yıllar boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle şekillenmiş. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka’da kullandığı Opel Vizör adındaki yeni yüz tasarımına sahip olan Astra, ultra ince Intelli-Lux LED farlar ve Intelli-Vision sisteminin ön kamerası gibi teknolojileri bu yeni yüze entegre etmiş. Yeni Astra, Intelli-Lux LED Pixel far teknolojisini ilk kez kompakt sınıfın kullanımına sunuyor.

Yandan bakıldığında dinamik bir görünüm sunan Astra'nın arkası ise merkezi olarak tam ortada konumlanan Şimşek logosu, dikey olarak hizalanan yüksek konumlu fren lambası ve LED arka stop lambalarıyla yepyeni bir tasarıma sahip.

Yeni Astra, son derece esnek olan EMP2 platformunun üçüncü nesli üzerine inşa edilmiş. Burulma rijitliği önceki nesline göre yüzde 14 daha iyi olan modelin yüksek hız dengesi en öncelikli geliştirme hedeflerinden biri olmuş. Yeni Astra'nın fren anında, üstün bir performans sergilediği ve düz bir çizgide olduğu kadar virajlarda da oldukça dengeli kalabildiği açıklanıyor.

Sportif bir beş kapılı gövde tipiyle pazara sunulacak yeni Astra, daha alçak bir siluete sahip olmasına karşın, yerini aldığı modelle kıyaslandığında daha geniş bir iç mekan sunacak. 4.374 mm uzunluğa ve 1.860 mm genişliğe sahip olan yeni Astra, 2.675 mm'lik dingil mesafesiyle de dikkat çekiyor. İç hacminin arttığı açıklanan yeni Astra'nın ayarlanabilir zemine sahip pratik bagajı ise 422 litrelik bir hacim sunuyor.

İlk kez Mokka’da kullanılan yeni nesil Pure Panel Astra'da da kendine yer bulmuş. İsteğe bağlı olarak tamamen cam şeklinde tercih edilebilen bu geniş dijital kokpit, yatay biçimde entegre edilmiiş iki adet 10 inçlik ekrana sahip. Ön camdaki yansımaları önleyen perde benzeri bir katman sayesinde ekranların üzerinde bir siperliğe gerek duymayan kokpit, ileri teknoloji ile işlevselliği bir arada sunuyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde ses kontrolü ile de kullanılabilen ve bağlantılı servislere sahip olan yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği sunuyor.



