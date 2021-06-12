Yeni nesil Volkswagen Transporter, Multivan versiyonuyla tanıtıldı

Volkswagen,T7 kodlu yeni nesil Transporter'ın uzun süren geliştirme süreci nihayet son buldu ve Volkswagen aracı resmi olarak tanıttı





Volkswagen, Transporter adlı minibüs modelinin yeni jenerasyonunu uzun bir süredir geliştiriyor. T7 kodlu yeni nesil Transporter'ın uzun süren geliştirme süreci nihayet son buldu ve Volkswagen aracı resmi olarak tanıttı. Tabii bu ilk lansmanda araç sadece Multivan adlı versiyonuyla tanıtıldı. Yani standart Transporter'ı henüz görmüş değiliz. Multivan ise aynı Caravelle gibi, Transporter'ın bir türevi olarak nitelendirilebilir.

Volkswagen T7 Multivan'ın son derece modern tasarımına ek olarak, aracın ilk kez plug-in hibrit bir motor seçeneğine kavuştuğunu yani mekanik altyapısının da fazlasıyla modernize edildiğini görüyoruz. T7 Multivan eHybrid isimli o plug-in hibrit (PHEV) versiyon, 1.4 TSI motor ile 85 kW'lık (116 beygirlik) bir elektrik motorunu kombine ediyor ve toplamda 218 beygir güç üretiyor.

Bu versiyonda batarya olarak da 13 kWh'lık bir lityum-iyon batarya kullanılmış. Fakat Volkswagen, aracın sadece elektrikli olarak ne kadar menzile sahip olduğu veya elektrikli moddaki maksimum hızı gibi bilgileri henüz açıklamış değil. Plug-in hibrit versiyondaki şanzıman da 6 ileri DSG şanzıman olarak seçilmiş.

Elektriklendirilmiş bir motor seçeneği istemeyenleri bekleyen diğer motor seçenekleri arasında ise VW Grubu'nun vazgeçilmezi olan 1.5 TSI turbo benzinli ünite yer alıyor. Bu ünite bu araçta 136 beygir güç üretiyor. Daha fazla performans isteyenler ise 204 beygir güç üreten 2.0 TSI üniteye terfi edebiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak 4 silindirli turbo dizel bir ünite daha yer alıyor ve o da 150 beygir güç üretiyor. Tabii turbo dizel ünitenin bir sonraki yıl geleceği belirtiliyor. Tüm seçeneklerde sunulan tek şanzıman ise 7 ileri DSG şanzıman oluyor.

T7 Multivan'ın uzun aks mesafeli versiyonunun 4.053 litrelik bagaj alanı sunduğu da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Volkswagen ayrıca bu aracın modüler bir koltuk düzenine sahip olduğunu da vurguluyor. Yani koltuklar tek tek sökülerek veya katlanarak farklı oturma düzenleri oluşturulabiliyor. Hatta koltukların 180 derece dönebiliyor olması da harika bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yine çok fonksiyonlu bir masanın da araç içinde yer aldığı görülüyor.

Yolcular tüm bu konfor öğelerine ek olarak opsiyonel bir panoramik cam tavan ile de seyahat edebiliyorlar. Aracın iç mekanında ön kısma doğru geçecek olursak, 10.25 inç'lik dijital gösterge paneli ve 10 inç'lik dokunmatik multimedya ekranı gibi donanımları görüyoruz. Buna ek olarak head-up display de araçta sunulmuş. Kabini genel anlamda minimalist hissettiren T7 Multivan, 840W çıkışlı 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi bile sunuyor. İç mekanda bolca şarj girişinin yer alıyor olması da güzel detaylardan olarak karşımıza çıkıyor.

Volkswagen, T7 Multivan'da toplamda 34 adet güvenlik sistemi sunduğunu da belirtiyor. Örneğin otomatik acil durum freni ve şerit takip asistanı gibi donanımlar standart güvenlik donanımları arasına alınmış. Araçtaki Car2X adlı bir teknolojinin de T7 Multivan'ın bu özelliğe sahip diğer araçlarla iletişim hâlinde olması ve olası kaza gibi durumlarda önceden bilgilendirme yapabilmesine olanak tanıdığı belirtiliyor.



