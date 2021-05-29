Yeni nesil BMW M4 Convertible

Bu araç, sadece Competition paketi ve xDrive adlı 4 tekerden çekiş sistemiyle satılacak



Yeni nesil BMW M4, 2020 yılının sonlarında tanıtıldı. Büyük ön böbrek ızgaralarıyla tartışma konusu olan o nesil şimdi de üzeri açılabilir seçeneğe, yani M4 Convertible seçeneğine kavuştu. Yeni M4 Convertible, aynı zamanda ilk kez xDrive adlı 4 tekerden çekiş sistemini de sunuyor.

M4 Coupe ve M3 Sedan ile aynı 3.0 litrelik çift turbolu sıralı 6 silindirli motoru kullanan araç, Competition paketinde 510 beygir güç ile 650 Nm tork sunuyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive sistemi de bu değerlere eşlik ediyor. Ayrıca 4WD, 4WD Sport ve 2WD şeklinde 4 çeker ve 2 çeker sürüş seçeneklerinin sürücü tarafından seçilebilir olduğu da belirtiliyor.

Yeni M4 Competition Convertible xDrive'ın 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniye gibi bir sürede tamamlayabildiği ve maksimum olarak da 250 km/s'ye limitlendirilmiş hıza ulaşabildiği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Opsiyonel M Driver's Package adlı paketin maksimum hız değerini 280 km/s'ye yükselttiği de belirtiliyor.

Aracın görüntülerini incelediğimizde ise BMW'nin üzeri açılabilir yeni M4'te kumaş tavan seçtiğini görüyoruz. Son dönemdeki birçok otomobil markasının metal tavandan vazgeçerek kumaş tavan kullandığını da biliyoruz. Bunun en önemli sebebi ise metal tavanın getirdiği ekstra ağırlık olsa gerek. Zira yeni nesil Mercedes-Benz SL'den örnek vermek gerekirse o araç da metal tavan yerine kumaş tavan ile gelecek.

M4 Convertible'a dönersek, BMW'nin bu kumaş tavanın 50 km/s'ye kadar olan hızlarda 18 saniye içerisinde açılıp kapanabildiğini açıkladığını görüyoruz. Bu tavanın, bir önceki nesil M4'ün metal tavanından %40 oranında daha hafif olduğu belirtiliyor.

M4 Convertible'ın standart 4 Serisi Convertible'lardan görsel farkları ise ön ızgarasındaki siyah çerçeve, daha belirgin marşpiyeller, ön tampondaki daha geniş hava girişleri, daha agresif bir difüzör ve 4'lü egzoz çıkışları gibi şeyler oluyor.

Standart olarak önde 19 inç, arkada ise 20 inç çaplı jantlar ile gelen aracın frenlerine bakıldığı zaman da önde 380 mm, arkada da 370 mm'lik fren diskleri görülüyor. Ayrıca ön frenlerde 6 pistonlu kaliperler yer alırken, arkada tek pistonlu kaliper bulunuyor. BMW, opsiyonel olarak seramik fren diskleri sunduğunu da belirtiyor. O opsiyon ile disk boyutu önde 400 mm, arkada ise 380 mm olarak güncelleniyor.

