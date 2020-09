Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı

Yeni S-Serisi, üst düzey konfor özellikleri ve teknolojisiyle yeni bir lüks otomobil deneyimi sunuyor

Mercedes-Benz'in geçmişi 1951 yılına uzanan amiral gemisi modeli tamamen yenilendi. Kısa süre önce yapılan dijital sunumlarla teknolojisi ve konfor özellikleri tanıtılan yeni S-Serisi'nin tüm detaylarının gün ışığına çıktığı resmi tanıtımı ise 2 Eylül'de gerçekleştirildi. DIGITAL LIGHT teknolojisi, aktif ambiyans aydınlatması, aerodinamik verimliliği, dönüş çapını azaltan arka aks yönlendirme sistemi, üst düzey akustik yalıtımı ve 48V mild-hybrid versiyonuyla öne çıkan yeni S-Serisi, konfor özellikleriyle de lüks otomobil deneyimini daha da ileriye taşıyor.

Kısa ve uzun olmak üzere iki farklı gövde seçeğiyle lanse edilen yeni S-Serisi'nin "Kısa" versiyonu 5179 mm ile yerine geçtiği modelden 54 mm daha uzun bir gövdeye sahipken, uzun versiyonun boyu ise 34 mm'lik artışla 5289 mm'ye ulaşmış. Yüksekliği ve aynalar hariç genişliği de artan otomobilin dingil mesafesinde ise sırasıyla +71 mm ve +51 mm'lik artışlar bulunuyor.

Kısa ön aks uzantısı, uzun dingil mesafesi ve dengeli arka aks uzantısı ile S-Serisi, ideal oranlara sahip klasik bir sedan tasarımı sunuyor. Arttırılmış iz genişliği ve modern tasarımlı jantlara sahip geniş tabanlı lastikler, otomobilin eskisinden daha da kaslı görünmesini sağlıyor. Özenle şekillendirilen yan gövde yüzeyleri özel ışık oyunlarını beraberinde getirmiş. Önceki modelden daha küçük ve zarif tasarlanan far ve stoplar yeni S-Serisi'ne dinamik bir görünüm, isteğe bağlı olarak sunulan gizli kapı kolları ise pürüzsüz bir profil tasarımı kazandırmış. Bu donanım tercih edildiğinde, kapı kolu kullanıcının araca yaklaşması veya kapı kolu yüzeyine dokunmasıyla otomatik olarak açılıyor. S-Serisi, 0,22 Cd rüzgar sürtünme katsayısıyla da dünyanın en yüksek aerodinamik verimliliğine sahip otomobillerinden biri oluyor.

DIGITAL LIGHT İLK KEZ SERİ ÜRETİMDE

Mercedes-Benz, tamamen yeni destek özelliklerini mümkün kılan DIGITAL LIGHT teknolojisini ilk kez seri üretimde kullanılıyor. Bu teknolojide her far 1.3 milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve yönlendirilen son derece parlak üç LED’li bir ışık modülünden oluşuyor. Sistem; karayolu üzerinde bir ekskavatör sembolünün tespit edilmesiyle yol çalışması uyarıları, yolun kenarındaki yayaların tespit edilerek uyarılması, şeride bir uyarı sembolü yansıtarak trafik ışıklarının, dur işaretinin veya girilmez tabelasının gösterilmesi ve yol üzerine kılavuz işaretler yansıtarak daraltılan yolların bildirilmesi gibi fonksiyonlarıyla sürüş güvenliğini üst düzeye taşıyor.

Yeni S-Serisi, LED teknolojisi sayesinde iç mekan aydınlatmasında da önemli bir gelişme kaydediyor. Mercedes-Benz, ilk kez etkileşimli aydınlatma uyguluyor. Opsiyonel olarak sunulan aktif ambiyans aydınlatması, sürüş yardım sistemlerine entegre ediliyor ve uyarıları görsel olarak destekleyebiliyor. Bunun dışında klima sistemi veya “Hey Mercedes” sesli komut sistemi gibi konfor sistemlerinde de aktif ambiyans aydınlatması uygun bir geri bildirim sağlıyor.

TEKNOLOJİ İLE ÜST DÜZEY KONFORU HARMANLAYAN KABİN

Yeni S-Serisi tamamen yeni bir iç tasarıma sahip. Kumanda sayısı azaltılan ön konsoldaki yatay genişlik algısının artırıldığı görülüyor. İç mekanında beş adede kadar ekran sunan yeni S-Serisi'nde, sürücü göstergesiyle orta konsoldaki medya ekranı birbirini tamamlayan estetik bir görünüm yaratıyor.

S-Serisi'nin AGR onaylı koltukları da uzun yolculuklarda maksimum konfor için çok sayıda teknolojiyle desteklenmiş. Ön koltuklardaki 19 adede kadar motor, yolcunun rahat etmesini sağlıyor. Koltuklar ayrıca güvenlik noktasında da önemli bir sorumluluk üstleniyor. Yeni S-Serisi’nde 10 farklı masaj programı bulunuyor. Titreşim motorlarını kullanan sistem, ısı ile sıcak taş prensibini kullanarak rahatlatıcı masajın etkisini artırabiliyor. Bu noktada koltuk ısıtması ile aktif ergonomik koltukların şişirilebilir hava odacıkları birleştiriliyor.

Beş farklı arka koltuk seçeneği sunan S-Serisi’nin arka kısmı ise bir çalışma alanı veya bir dinlenme yeri olarak kişiselleştirilebiliyor. İki adet elektrik kontrollü arka koltuk için sunulan ısıtmalı arka koltuk başlıkları yeni bir özellik olarak öne çıkıyor.