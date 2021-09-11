Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı

Renault'nun Münih'teki yeniliği Megane E-Tech, başarılı modeli sıfır emisyona taşıyor



Elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarından Renault, bugüne kadar satılan 400 bin elektrikli araç ve 10 yılı aşkın uzmanlığını yeni Megane E-TECH ile gözler önüne seriyor. İttifakın CMF-EV platformu üzerine geliştirilen otomobil, markanın ikinci nesil elektrikli araçlarının ilki olma özelliğini taşıyor. Ön siparişe açılan yeni Megane E-TECH, Avrupa’da 2022’nin Şubat ayında siparişe başlayıp Mart ayında satışa sunulacak.

Yeni Megane E-TECH Electric, ileri teknoloji ürünü yazılım ve donanımlarla optimize edilmiş bağlanabilirlik çözümlerini içeren kapsamlı bir ekosistemin bir parçası olarak sunuluyor. 2.7 metrelik uzun bir aks mesafesine ve 4.21 metrelik uzunluğa sahip olan yeni Megane E-TECH Electric azaltılmış ön ve arka aks çıkıntılarıyla benzersiz gövde orantıları sunuyor.

Elektrikli Megane, üst versiyonda 160 kW güç, 300 Nm tork üreten ve dört seviyeli rejeneratif fren işlevi ile verimliliği destekleyen elektromotorla donatılmış. Optimize edilmiş tasarımı sayesinde kompakt bir yapıya sahip olan elektrik tahrikli senkron motor (EESM) daha yüksek güç ve tork üretimine karşın 145 kg ile ZOE’nin motoruna kıyasla %10 daha hafif. 96 kW (130 bg) güç ve 250 Nm tork ile 160 kW (218 bg) güç ve 300 Nm tork olmak üzere iki farklı güç seviyesi bulunuyor. Pürüzsüz ve dinamik anlık hızlanma performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatan yeni Megane E-TECH Electric 0'dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.

Yeni Megane E-TECH Electric, CMF-EV platformuna bire bir uyan 395 kg ağırlığında batarya ile donatılmış. 110 mm ile ZOE bataryasından %40 daha ince olan batarya pazardaki en ince batarya olma özelliğini taşıyor. Megane E-TECH'in daha alçak ve aerodinamik bir gövdeye sahip olmasını sağlayan ince batarya, 40 kWh ve 60 kWh olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle sunuluyor. 40 kWh batarya ile menzili 300 km (WLTP çevrimi) olarak verilen Megane E-TECH, 60 kWh bataryasıyla ise 470 km’ye kadar menzil sunabildiği açıklanıyor.

Megane E-TECH, OpenR ekranıyla da dikkat çekiyor. OpenR, Renault’nun yeni nesil elektrikli araçlarına yönelik tüm teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve Yeni Megane E-TECH Electric’in iç mekanının en çekici noktası olarak öne çıkıyor. İlk olarak TreZor (2016), SYMBIOZ (2017) ve MORPHOZ (2019) konsept otomobillerinde görülen yeni OpenR ekran, dijital gösterge paneli ve orta konsol bilgi-eğlence sistemi ekranını ters "L" şeklinde bir araya getiriyor.

26 FARKLI ADAS TEKNOLOJİSİNE SAHİP

Yeni Megane E-TECH Electric’de kullanıma sunulan ve yolcular dışında trafikteki diğer paydaşlar için de hayatı kolaylaştıran 26 farklı ADAS özelliği sunuyor. Yeni Megane E-TECH Electric, Renault’nun ünlü Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Rehberi’ni bir üst seviyeye taşıyor. Bağlamsal bir ADAS, hızlı sürüşlerde olup biteni izleyebiliyor ve sürücünün karşılaşabileceği engellerle başa çıkmasına yardımcı oluyor. 2. seviye otonom sürüş olarak konumlandırılan sistem, artık Aktif Sürüş Asistanı olarak anılıyor. Şeritten Çıkma Uyarısı (LDW), Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA) ve Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) çarpışma olasılığını azaltmaya yardımcı oluyor.

Öne çıkan özelliklerden Acil Şeritte Kalma Asistanı, 65 km/s ile 160 km/s (aracın maksimum hızı) arasında bir çizgiyi geçerken, yandan çarpışma riski varsa veya yoldan çıkmak üzereyken çalışıyor. Yolcu Güvenli Çıkış (OSE), araçtan inmek üzere kapı açarken, karşıdan gelen bir araç, motosiklet veya bisikletle olası çarpışmayı önlemek için yolcuyu görsel ve sesli olarak uyarıyor.

Çevre Görüş Monitörü 3D, aracın 3-Boyutlu modelini çıkartmak ve yakın çevresini 360° görselleştirmek için dört kamera kullanıyor. Tam Otomatik Park özelliği ise, yarı otomatik park sistemi Kolay Park Yardımcısının daha da gelişmiş hali. Bu örnekte, sürücü vites, gaz veya fren olmak üzere sürüşe dahil olmak zorunda kalmıyor ve sistem neredeyse tamamen otonom çalışıyor.

