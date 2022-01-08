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Yeni Lexus NX'e güvenlik ödülü

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Lexus’un yeni nesil NX modeli, yeni güvenlik özellikleriyle ödüle layık görüldü

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Yeni Lexus NX'e güvenlik ödülü
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Lexus'un ülkemizde Nisan ayında satışa sunulması planlanan yeni nesil NX modeli, "Güvenli Çıkış Asistanı" ve "e-latch elektronik kapı açma sistemi" gibi güvenlik donanımları sayesinde, Fransa’da düzenlenen "2021 Otomobil Ödülleri"nde “Güvenli Otomobil” unvanını kazandı.
Yeni NX, üçüncü nesil Lexus Safety System+ ile donatılan ilk Lexus modeli olarak kaza riskini tespit etme ve önleme konusunda yeni standartlar getiriyor. Otomobildeki sistemlerden biri olan Güvenli Çıkış Asistanı, Lexus’un tek bir dokunuşla açılan elektronik kapı açma sistemiyle bağlantılı olarak çalışıyor. Kör Nokta Monitörü’nün radarını kullanarak etraftaki trafik akışını izleyen araç, kapının bir aracın veya bisiklet kullanıcısının önüne açılma riski olduğunda, sesli ve görsel uyarıyla birlikte kapının açılmasını engelliyor. Bu güvenlik teknolojisini elektronik kapı sistemiyle kombine eden ilk üretici olan Lexus, Güvenli Çıkış Asistanı’nın, kapının açılmasıyla gerçekleşen kazaların yüzde 95’ini önleyebileceğini tahmin ediyor.
 
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