Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi

Yeni Land Cruiser, Toyota'nın yeni TNGA platformuna da geçiş yaptı. Bu sebepten dolayı araç, nesil değiştirmiş oluyor. Yani makyajlanmış değil. Bunu belirtmemizin sebebi ise aracın tasarımının çok fazla değişmemiş olması





Yeni nesil Toyota Land Cruiser, uzun zamandır merakla bekleniyordu. Bu meraklı bekleyiş nihayet sona erdi. LC200 adlı jenerasyon, LC300 adlı yeni jenerasyona yerini bırakmış oldu.

Yeni Land Cruiser, Toyota'nın yeni TNGA platformuna da geçiş yaptı. Bu sebepten dolayı araç, nesil değiştirmiş oluyor. Yani makyajlanmış değil. Bunu belirtmemizin sebebi ise aracın tasarımının çok fazla değişmemiş olması. Zira birçok takipçimiz biz belirtmeden önce bu aracı makyajlanarak güncellenmiş zannedebilirdi. Aracın değişikliklerinden bahsetmeye başlayacak olursak, en çok satan motor ve şanzıman kombinasyonunun atmosferik V6 motor ile 6 ileri otomatik şanzıman olacağını tahmin edebiliyoruz. Aracın 5.7 litrelik atmosferik V8 motoru ise yerini yeni geliştirilmiş 3.5 litrelik bir V6 motora bırakmış durumda.

Zira bildiğiniz üzere özellikle Avrupa'da ülkeler emisyon standartlarını bir hayli zorlayıcı hâle getirdi. Bu sebepten dolayı otomobil üreticileri daha küçük motor hacimlerine yönelmek durumunda kaldılar. Toyota Land Cruiser da bu duruma maruz kalan en güncel araç oldu.

V8 motordan 2 silindir eksilmiş olmasına rağmen araçta 2 adet turboşarj ünitesi yer aldığı için, bu yeni V6 motor, atmosferik V8 motora göre 30 beygir daha fazla güç üretmeyi de başarıyor.

2 adet turboşarj ünitesi aynı zamanda aracın alt devirlerde daha canlı olmasını ve toplamda daha az yakıt tüketmesini de sağlıyor. Bu motorda 10 ileri otomatik şanzıman yer aldığını da görüyoruz. Bu kombinasyonla araç 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniye gibi oldukça başarılı bir sürede tamamlıyor.

Toyota, bu motor seçeneklerine ek olarak bazı ülkelerde çift turbolu 3.3 litrelik dizel bir motor seçeneği sunacağını da belirtiyor. O seçeneğin de 310 beygir güç ile 700 Nm tork üreteceği belirtiliyor. Tabii Toyota henüz hiçbir motor seçeneği için yakıt tüketim değerlerini açıklamadı.

Toyota'nın yeni nesil Land Cruiser için yayınladığı lansman görüntüleri arasında aracın uzun zamandır söylentileri dolaşan sportif görünümlü GR Sport versiyonuna ait görüntüler de yer alıyor.

Bunlara ek olarak yeni Land Cruiser'ın eskisine göre 200 kg kadar hafiflediğini de öğreniyoruz. Bu da yeni platformun avantajlarından birisi oluyor. Aynı zamanda aracın ağırlık merkezi de biraz daha aşağıya alınmış. Yani Land Cruiser'ın eski nesline göre belirgin derecede dinamik bir sürüş sunacağı kesin görünüyor.

LC300 kodlu bu yeni nesil, eski nesildeki 32 derecelik yaklaşma açısını korumuş. Aracın uzaklaşma açısı ise 26.5 derece olarak belirtiliyor. Yerden yükseklik değeri ise 230 mm şeklinde. Araç aynı zamanda tüm seçeneklerinde standart olarak 4 tekerden çekişli ve 3 adet diferansiyel kilidine sahip olarak geliyor.

