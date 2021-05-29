Yeni Honda Jazz hibrit teknolojisiyle geldi

Honda Jazz'ın hibrit motor ve Crosstar adında yeni bir versiyonla sunulan yeni nesli Türkiye'de



Honda'nın hacim sihirbazı modeli Jazz'ın dördüncü nesli 5 Haziran tarihinde Türk tüketicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Honda’nın ürün gamında e:HEV logosunu taşıyan ilk modeli olan yeni Honda Jazz, ayrıca artık Crosstar model uzantısıyla sunulan yeni bir versiyona da kavuştu. Faydanın estetiği anlamına gelen "Yoo no bi" felsefesi ile tasarlanan dördüncü nesil Jazz, bu tasarım anlayışı ile konfor ve kullanışlılığı bir arada sunuyor. Hibrit teknolojili motoru sayesinde elektrikli bir otomobile en yakın sürüş hissini sunduğu açıklanan yeni Honda Jazz Executive 310 bin TL, Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL'lik fiyat etiketleri taşıyor.

Türkiye’de sadece gelişmiş hibrit güç-aktarım sistemiyle sunulan ve Honda’nın e:HEV logosunu taşıyan yeni Jazz, iç mekan konforu ve pratik kullanım özellikleriyle yine sınıfının en iyileri arasında yer alırken; üstün performans ve gelişmiş yakıt verimliliğini bir arada sunmak üzere baştan aşağı yeniden tasarlanmış.

Jazz için geliştirilen e:HEV teknolojisinde sistem; bir adet elektrik motoru, bir adet jeneratör, bir adet 1.5 i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya, yenilikçi bir sabit oranlı şanzıman ve tüm sistemin birbiriyle uyum içerisinde çalışmasını sağlayan akıllı bir güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Otomobil 109 bg / 80 kW hibrit sistem gücüne sahip ve 253 Nm tork üretiyor. Yeni Jazz 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor ve 175 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Hibrit teknolojili Jazz’ın standart versiyonu WLTP döngüsüne göre 104 gr/km CO2 emisyonu ile 4,6 lt/100 km tüketim ve Crosstar versiyonu ise 109 gr/km CO2 emisyonu ile 4.8 lt/100 km tüketim değerleri ile çevre dostu bir karaktere sahip.

Jazz'daki e:HEV sistemi; üstün sürüş keyfi ile yüksek yakıt verimliliği sunmak üzere üç farklı sürüş modundan yararlanıyor. EV Sürüş modunda lityum iyon batarya elektrik motoru daha yoğun bir şekilde beslerken; Hibrit Sürüş modunda iken motor, elektrik jeneratörünü harekete geçiriyor ve jeneratör elektrik motoru besliyor. Benzinli Sürüş modunda ise benzinli motor kilitli bir kavrama üzerinden doğrudan ön tekerlekleri harekete geçiriyor. Genel olarak şehir içi sürüş koşullarında, sistem EV Sürüş ve Hibrit Sürüş arasında geçiş yaparak verimliliği en üst seviyeye taşırken; otoyol sürüşlerinde ve hızlanma anında ise Benzinli Sürüş elektrik motoru tarafından destekleniyor. Hibrit Sürüş modunda benzinli motorun gücü, jeneratör motoru ile bataryayı şarj etmek üzere yönlendiriliyor. Ayrıca Elektrikli Sürüş modu otomobil yavaşlarken de devreye giriyor ve rejeneratif fren yoluyla elde edilen enerji ile bataryayı şarj ediyor. Yüksek hızlı elektrik motoru mümkün olduğu kadar hafif, kompakt ve verimli olacak şekilde Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Jazz, geleneksel bir şanzıman yerine tek bir sabit dişli oranına sahip olan yeni Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman (e-CVT) donanımı ile sunuluyor.

