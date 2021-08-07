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Yeni Fiat Doblo Trekking makyajlandı

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2000 yılından beri kendi sınıfında çığır açan Fiat Doblo, yenilenen Trekking versiyonu ile karşımızda. Konforlu yapısından ödün vermeden sunulan eşsiz performansı, modelin her türlü yol koşuluna hazır olmasını sağlıyor.

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Yeni Fiat Doblo Trekking makyajlandı
Doblo Trekking 1.6 litrelik Multijet motor seçeneği ile 120 bg güç üretebiliyor. 10mm yükseltilmiş gövdesi ve Traction Plus adı verilen çekiş gücünü artıran sistemi ile sürüş hissiyatı artırılmış durumda.
Tasarım konusunda da gayet başarılı olan araç, Titanyum Gri tavan rayları, titanyum grisi ön ve arka tampon koruma parçaları, 16 inç titanyum gri alaşım jantları, “Trekking” yazılı siyah yan kapı çıtası ve Piano Black yan aynaları gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Doblo Trekking'in kabininde ise geleneksel modelin çizgisinin korunduğunu görüyoruz. Gri renkteki kapı açma kolları, turuncu dikişli siyah kumaş koltuklar ve bu tasarım ile uyum gösteren vites ile el freni körüğündeki turuncu dikişler ise Trekking'i özel kılan detaylardan. Yeni 7 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi ise yaşam alanındaki konforu artıracak. Bu dokunmatik ekranın Apple Car Play ve Android Auto gibi sistemleri de desteklediğini belirtelim.
 
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