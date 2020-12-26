Yeni Defender, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Land Rover'ın en yetenekli 4x4 modeli Defender, Euro NCAP sınavını da başarıyla geçti







Land Rover Defender, Euro NCAP’in güvenlik testlerindeki en yüksek puan olan beş yıldızı almayı başardı. Yetişkin ve çocuk yolcu koruması değerlendirmelerinde yüzde 85, güvenlik asistanlarında ise yüzde 79 olarak tespit edilen başarı yüzdeleriyle, genel toplamda beş yıldız almaya hak kazanan Defender, ayrıca hem yayaları hem de bisikletleri tespit edebilen otonom acil frenleme teknolojisiyle güvenlik uzmanlarının takdirini kazandı.

Zorlu yol koşullarının üstesinden gelmek için tasarlanmış ultra sert alüminyum gövdesiyle yeni Land Rover Defender, dayanıklı olduğu kadar güvenli olmayı da başarıyor. Başka bir araç ile potansiyel bir önden çarpışmanın meydana gelme durumunu tespit ederek sürücüyü uyaran Defender, sürücüden herhangi bir yanıt gelmediği durumda olası bir çarpışmanın şiddetini azaltmak için acil frenleme sistemini devreye sokuyor.

Yeni Land Rover Defender, SE, HSE ve First Edition paketlerinde standart olarak sunulan Kör Nokta Asistanı, araçtan inerken yolcuyu uyaran Güvenli Çıkış Monitörü ve Arka Trafik Monitörü sayesinde sürücülerine çok daha güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor. 3D Çevre Görüş Kamera sistemi, ön konsolda yer alan Pivi Pro ekranına yeni Land Rover Defender'ın 3 boyutlu görünümünü yansıtarak, sürücülerin düşük hızlarda güvenilir manevralar yapabilmesine olanak sağlıyor.

Yeni Defender, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önleyen Matrix LED farları ile uzun mesafeli bir görüş sağlıyor. Tüm versiyonlarda standart olarak gelen altı hava yastığı, sürücüleri ve yolcuları korumaya yardımcı olurken, üç ISOFIX montaj noktası da yeni Defender’ın çocuk güvenliğine verdiği önemin de bir göstergesi oluyor.







